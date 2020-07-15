На Алтае катастрофическими темпами усугубляется засуха и растут убытки

Минсельхоз Алтайского края продолжает мониторинг ситуации с проявлениями засухи в регионе. За пять последних дней с момента введения режима чрезвычайной ситуации положение дел только ухудшилось. Об этом 15 июля в ходе онлайн форума «Алтай Агро» сообщил руководитель ведомства Александр Чеботаев.

По самым свежим данным минсельхоза, в 34 районах края произошло снижение урожайности сельхозкультур на 50%.

В 23 районах уже подтверждены факты гибели посевов. Площади, на которых уже можно поставить крест, сейчас составляют 90 тыс. га. Сильнее всего пострадала пшеница (потеря на площади около 70 тыс. га) и подсолнечник (13 тыс. га), который, как не парадоксально, считается засухоустойчивым.

Александр Чеботаев подчеркнул, что списанные посевы могут оказаться больше.

«Прогнозы пока очень неблагополучные. На ближайшие 10 дней синоптики вновь обещают нам высокую температуру воздуха — до +35 градусов», — сообщил руководитель минсельхоза.

Что будет дальше

До 23 июля ведомство будет собирать документы по потерям для отправки в Минсельхоз России. Факт потери урожая будет подтверждать Россельхозцентр.

Уборочная кампания на Алтае. Анна Зайкова

По последним данным, прямые убытки алтайских сельхозпроизводителей составляют около 600 млн рублей — это те деньги, которые были вложены в землю и которые теперь безвозвратно потеряны.

Есть и непрямые убытки, они постоянно растут. С учетом текущих цен аграрии недополучат из-за засухи порядка 10 млрд рублей.

Чем помогают власти

Минсельхоз Алтайского края продолжает перечислять аграриям господдержку, предусмотренную на 2020 год. Получателям уже ушло около 70% всех причитающихся средств.

На днях ведомство подписало дополнительное соглашение с Минсельхозом России о выделении дополнительных средств тем хозяйствам, которые выращивают сою и рапс. По нему край получит дополнительные 190 млн рублей.