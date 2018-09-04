Известный финансист предупредил об угрозе нового глобального кризиса

«Рост задолженности, особенно в частном секторе, замедлился в развитых странах, но это замедление нивелируется ростом задолженности в странах с развивающейся экономикой… Это делает мировую финансовую систему как минимум такой же уязвимой, какой она была в 2008 году, если не больше», — отметил Трише.