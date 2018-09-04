Известный финансист предупредил об угрозе нового глобального кризиса

«Рост задолженности, особенно в частном секторе, замедлился в развитых странах, но это замедление нивелируется ростом задолженности в странах с развивающейся экономикой… Это делает мировую финансовую систему как минимум такой же уязвимой, какой она была в 2008 году, если не больше», — отметил Трише.
Финансист напомнил, что эксперты пришли к общему мнению: главной предпосылкой мирового финансового кризиса 2008 года стал чрезмерно высокий уровень долга в странах с рыночной экономикой, пишет polit.ru.
С предупреждением об угрозе повторения глобального кризиса ранее уже выступал американский миллиардер Джордж Сорос — по его мнению, мир может столкнуться с новым финансовым кризисом, от которого больше всего пострадает Европа.
Рост потребительского кредитования в России может спровоцировать в России новый банковский кризис в ближайшие два года. Рост конкуренции в корпоративном секторе заставил банки переключиться на работу с физлицами, отмечается в исследовании РА «Эксперт».