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«Пыток не было»: известный космонавт рассказал о беседе со следствием на тему «дыры» в «Союзе»

Следователи опросили космонавта Олега Артемьева по делу о повреждении корабля «Союз МС-09». Разговор был не только с правоохранителями, но и со специалистами полета, рассказал мужчина на пресс-конференции.

Олег Артемьев.
Олег Артемьев.
instagram.com/olegmks

Космонавт сообщил, что его спрашивали, как экипаж действовал в нештатной ситуации, пишет ТАСС. «В том виде, как представляется слово „допрос“, такого, конечно, не было. Пыток пока еще не было. Все еще впереди», — пошутил космонавт. Он подчеркнул, что считает необходимым включать его коллег с опытом в состав экипажей изоляционных экспериментов.

Олег Артемьев находился на Международной космической станции, когда там была обнаружена утечка воздуха через отверстие в борту пристыкованного к ней космического корабля «Союз МС-09». Вместе с Сергеем Прокопьевым он обнаружил дыру, через которую утекал воздух, 30 августа. Космонавты закрыли ее эпоксидкой.

Артемьев вернулся с МКС в начале октября, а космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко выполнили выход в открытый космос для осмотра отверстия в обшивке «Союза» снаружи корабля. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин позже сообщил об обнаружении следов сверла. По возвращении на Землю бытовой отсек, в обшивке которого была дыра, сгорел в плотных слоях атмосферы.

Чем известен Олег Артемьев

Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев уже несколько лет ведет свой канал на Youtube о жизни на МКС. Канал оставался мало известен, пока на него не наткнулись пользователи популярного американского сайта Reddit. А вот блог Артемьева в Instagram очень популярен: сейчас там более 240 тыс. подписчиков. Космонавт регулярно выкладывает снимки разных мест Земли с космической станции.

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