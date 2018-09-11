Российский космонавт на видео показал дырку в туалете корабля «Союз»

Российский космонавт Сергей Прокопьев выложил на своей странице во «ВКонтакте» видеоролик из корабля «Союз», где была обнаружена утечка воздуха.

«Пожалуйста, не волнуйтесь, у нас все в порядке. Мы сейчас с вами в том самом бытовом отсеке корабля „Союз МС-09“, где было зафиксировано падение давления воздуха. Как видите, мы здесь спокойно находимся без скафандров. Никто дырку пальцем не затыкает», — успокоил подписчиков Прокопьев.

Космонавт показал ультразвуковой прибор, с помощью которого экипаж станции определил место утечки и рассказал, что на отверстие было наложено три слоя специального герметика, пишет bfm.ru.

«Живем мы как всегда, мирно и дружно, эксперименты выполняются в штатном режиме. Наши коллеги готовятся к очередному выходу в открытый космос, где я выступаю в роли обеспечивающего оператора. То есть наша совместная международная экспедиция работает в спокойной и дружеской обстановке», — добавил Прокопьев.

На сообщение из космоса тут же отреагировали подписчики: «Удачи, мужик! Невесомость, плавающий крестик, конечно, не сразу в голове укладывается… непривычно смотреть», «Красочкой осталось подкрасить и будет норм.

Сверлили, видимо, изнутри ручной дрелью», «В следующий раз попробуй сверлить дырки трезвым».

Туалет с декоративной обшивкой

Давление на МКС начало падать в ночь на 30 августа. Под декоративной обшивкой в туалете российские космонавты Прокопьев и Артемьев увидели дырку, причем просверленную небрежно — со следом от соскочившего сверла, пишет «МК».



Сергей Прокопьев отправился на МКС 6 июня этого года, для него это первый полет. Вместе с ним на орбиту улетели американка Серина Ауньен-Чэнселлор и немец Александр Герст. Россиянин Олег Артемьев находится на МКС с марта 2018 года. Также на станции работают американцы Фойстер и Арнольд.

Вечером того же дня по совету Центра управления полетами (WEG) российские космонавты залепили отверстие герметиком.

Внутренняя комиссия РКК «Энергия» проводит расследование. Ранее в Госдуме заявили, что дыру в МКС мог просверлить космонавт-психопат. Космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев заявил, что дыру мог просверлить психически неустойчивый член экипажа станции