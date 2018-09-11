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Российский космонавт на видео показал дырку в туалете корабля «Союз»

Российский космонавт Сергей Прокопьев выложил на своей странице во «ВКонтакте» видеоролик из корабля «Союз», где была обнаружена утечка воздуха.

Пилотируемый космический корабль "Союз".
Пилотируемый космический корабль "Союз".
Открытые источники в Интернете (СС0)

«Пожалуйста, не волнуйтесь, у нас все в порядке. Мы сейчас с вами в том самом бытовом отсеке корабля „Союз МС-09“, где было зафиксировано падение давления воздуха. Как видите, мы здесь спокойно находимся без скафандров. Никто дырку пальцем не затыкает», — успокоил подписчиков Прокопьев.

Космонавт показал ультразвуковой прибор, с помощью которого экипаж станции определил место утечки и рассказал, что на отверстие было наложено три слоя специального герметика, пишет bfm.ru.

«Живем мы как всегда, мирно и дружно, эксперименты выполняются в штатном режиме. Наши коллеги готовятся к очередному выходу в открытый космос, где я выступаю в роли обеспечивающего оператора. То есть наша совместная международная экспедиция работает в спокойной и дружеской обстановке», — добавил Прокопьев.

На сообщение из космоса тут же отреагировали подписчики: «Удачи, мужик! Невесомость, плавающий крестик, конечно, не сразу в голове укладывается… непривычно смотреть», «Красочкой осталось подкрасить и будет норм.
Сверлили, видимо, изнутри ручной дрелью», «В следующий раз попробуй сверлить дырки трезвым».

Туалет с декоративной обшивкой

Давление на МКС начало падать в ночь на 30 августа. Под декоративной обшивкой в туалете российские космонавты Прокопьев и Артемьев увидели дырку, причем просверленную небрежно — со следом от соскочившего сверла, пишет «МК».

Сергей Прокопьев отправился на МКС 6 июня этого года, для него это первый полет. Вместе с ним на орбиту улетели американка Серина Ауньен-Чэнселлор и немец Александр Герст. Россиянин Олег Артемьев находится на МКС с марта 2018 года. Также на станции работают американцы Фойстер и Арнольд.

Вечером того же дня по совету Центра управления полетами (WEG) российские космонавты залепили отверстие герметиком.

Внутренняя комиссия РКК «Энергия» проводит расследование. Ранее в Госдуме заявили, что дыру в МКС мог просверлить космонавт-психопат. Космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев заявил, что дыру мог просверлить психически неустойчивый член экипажа станции

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