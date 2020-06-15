Известный зерновой эксперт Дмитрий Рылько рассказал о гречневых «цунами» и обвале цен

Цена на гречиху в Алтайском крае резко обвалилась. По данным на начало июня, она составляла в среднем 20 тыс. рублей за тонну, что на 18 тыс. меньше двумя неделями ранее. По мнению директора «Института конъюнктуры аграрного рынка», такое снижение было ожидаемо. Свой прогноз относительно ситуации на гречневом рынке он сделал в ходе пресс-ланча «Индекс развития сельхозпроизводителей», который организовала компания «Сингента».

По словам Дмитрия Рылько, нынешней весной в России были две волны небывалого спроса на гречневую крупу. Первая — в начале апреля, когда страна ушла в режим самоизоляции. Особо мнительные граждане в этот момент от испуга бросились запасаться продуктами, в том числе и гречкой.

Вторая волна накатила позже.

Дмитрий Рылько,

директор «Института конъюнктуры аграрного рынка»:

Контрагенты рассказывали, что потребители купили огромное количество товара, а спрос не снижается. Цены находятся на высоких уровнях. Я объяснял, что это уже вторая волна, когда розница закупает продукцию у оптовиков, чтобы пополнить свои запасы и выставить продукт на полки. Второе цунами спало, волн больше нет.

Алтайская гречиха Анна Зайкова

По мнению эксперта, говорить о том, что гречиха совсем никому не нужна, нельзя, но спрос на нее серьезно упал.

Что будет дальше

Дмитрий Рылько утверждает: многомесячные запасы крупы у населения и дальше будут давить на рынок. При условии, что урожай гречихи в 2020 году будет большой, цены на нее неминуемо пойдут вниз.

Однако тут у ИКАР есть определенные сомнения.

Дмитрий Рылько,

директор «Института конъюнктуры аграрного рынка»:

Что нас сейчас серьезно настораживает, так это погода в Алтайском крае. Гречиха — поздняя культуры. Надеемся, что в тех районах, где она высевается, все-таки пойдут дожди и потери у Алтая будут не такими масштабными. Но и большой урожай стране тоже не нужен.

Гречка. Олег Богданов

На прошлой неделе министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев сообщил, что на трех четвертях пашни в фиксировался недостаток влаги. Неблагоприятные погодные условия сложились в регоине еще осенью 2019 года.