Известный зерновой эксперт Дмитрий Рылько рассказал о гречневых «цунами» и обвале цен

По словам Дмитрия Рылько, нынешней весной в России были две волны небывалого спроса на гречневую крупу. Первая — в начале апреля, когда страна ушла в режим самоизоляции. Особо мнительные граждане в этот момент от испуга бросились запасаться продуктами, в том числе и гречкой.
Вторая волна накатила позже.
Дмитрий Рылько,
директор «Института конъюнктуры аграрного рынка»:
Контрагенты рассказывали, что потребители купили огромное количество товара, а спрос не снижается. Цены находятся на высоких уровнях. Я объяснял, что это уже вторая волна, когда розница закупает продукцию у оптовиков, чтобы пополнить свои запасы и выставить продукт на полки. Второе цунами спало, волн больше нет.
По мнению эксперта, говорить о том, что гречиха совсем никому не нужна, нельзя, но спрос на нее серьезно упал.
Что будет дальше
Дмитрий Рылько утверждает: многомесячные запасы крупы у населения и дальше будут давить на рынок. При условии, что урожай гречихи в 2020 году будет большой, цены на нее неминуемо пойдут вниз.
Однако тут у ИКАР есть определенные сомнения.
Дмитрий Рылько,
директор «Института конъюнктуры аграрного рынка»:
Что нас сейчас серьезно настораживает, так это погода в Алтайском крае. Гречиха — поздняя культуры. Надеемся, что в тех районах, где она высевается, все-таки пойдут дожди и потери у Алтая будут не такими масштабными. Но и большой урожай стране тоже не нужен.
На прошлой неделе министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев сообщил, что на трех четвертях пашни в фиксировался недостаток влаги. Неблагоприятные погодные условия сложились в регоине еще осенью 2019 года.