К лету в аэропорту Барнаула отремонтируют международный сектор

Прием заявок предприятие осуществляет до 30 января. до 21 февраля компания подведет итоги. С момента подписания контракта подрядчик обязуется максимум за 180 дней провести все работы.
Согласно закупочной документации, в зале заменят потолок, декоративную штукатурку, заменят двери, розетки, сиденья и прочее.
31 августа врио губернатора региона Виктор Томенко попросил президента Владимира Путина оказать финансовую помощь, чтобы решить наиболее острые вопросы. В их числе — реконструкция ВПП и перрона барнаульского аэропорта. Работы оценивали в 4 млрд рублей.