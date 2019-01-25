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25 января
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Экономика
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К лету в аэропорту Барнаула отремонтируют международный сектор

К лету 2019 года в аэропорту Барнаула планируют провести полноценный ремонт залов ожидания международного сектора. Торги на осуществление работ объявило «Авиапредприятие «Алтай». Стоимость лота, судя по материалам закупки, составляет от 3,3 млн рублей с НДС.

Споттинг в барнаульском аэропорту.
Споттинг в барнаульском аэропорту.
Алексей Мартышкин

Прием заявок предприятие осуществляет до 30 января. до 21 февраля компания подведет итоги. С момента подписания контракта подрядчик обязуется максимум за 180 дней провести все работы.

Согласно закупочной документации, в зале заменят потолок, декоративную штукатурку, заменят двери, розетки, сиденья и прочее.

31 августа врио губернатора региона Виктор Томенко попросил президента Владимира Путина оказать финансовую помощь, чтобы решить наиболее острые вопросы. В их числе — реконструкция ВПП и перрона барнаульского аэропорта. Работы оценивали в 4 млрд рублей.

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