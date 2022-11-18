К вам уже выехали. Когда Рубцовск дождется новых троллейбусов

Семь новых троллейбусов могут выйти на улицы Рубцовска уже к концу текущего года. Об этом рассказал глава минтранса Алтайского края Антон Воронов на пресс-конференции 16 ноября.

Троллейбусы , идущие на восток

Троллейбусы для Рубцовска уже отгружают — по одному в день. Направлять их будут напрямую в город, расчетное время прибытия составляет 7−8 дней. Однако на линии троллейбусы встанут не сразу — сперва нужно будет провести их проверку, расконсервацию и техобслуживание.

Антон Воронов,

министр транспорта Алтайского края:

Семь троллейбусов для Рубцовска сто процентов будут. Выйдут работать, думаем, до конца года или в январе. Главное, что они уже будут здесь. В текущих условиях очень тяжело закупать транспорт, технику — резко все меняется.

Барнаулу тоже достанется

В Барнаул тоже должен поступить новый транспорт — 10 трамваев. Как и рубцовские троллейбусы, их привезут из Белоруссии. Прибытие ожидается в первом квартале 2023 года.

Цифра Всего в Рубцовском парке числятся 50 троллейбусов, в эксплуатации находятся 38.

В этом году был выделен 1 млрд рублей на троллейбусы для Рубцовска, трамваи для Барнаула и вывод из процедуры банкротства бийского «Трамвайного управления». Еще 100 млн направили на частичную модернизацию электрохозяйства в этих трех городах. Будет ли выделен еще 1 мрлд в следующем году, пока неясно.