Кабмин обязал Алтайский край вернуть деньги, если не справится с бедностью

Правительство России утвердило правила, по которым регионы могут получать деньги из федерального бюджета на программы социально-экономического развития, сообщила «Парламентская газета».

Правила касаются трансфертов на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации этих программ в республике Марий Эл, Чувашии, Алтайском крае, Курганской и Псковской областях.

Предоставлять средства из федеральной казны будут тогда, когда в бюджете региона заложен объем средств в рамках софинансирования.

К тому же, если регион неэффективно расходует предоставленный трансферт и не выполнил задачи программы, финансы придется вернуть.

Постановление вступает в силу 12 августа.

Ранее сообщалось, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении в течение трех лет 26 млрд рублей девяти отсталым регионам.