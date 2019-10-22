Кабмин поддержал идею о дополнительных дотациях «отстающему» Алтайскому краю

В списке регионов: республики Алтай, Адыгея, Карелия, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Чувашия, Алтайский край, Курганская и Псковская области.
Антон Силуанов,
первый вице-премьер, министр финансов РФ:
Для тех регионов, которым требуется поддержка, предлагается установить уровень софинансирования на отметке 99 процентов. Все те моменты, которые регионы должны финансировать из своих средств, в том числе и проектно-сметная документация, будут включены в объём трансфертов, которые придут из федерального бюджета.
Деньги на выравнивание бюджетов планируют направить в 2020 году. Разрыв в бюджетной обеспеченности регионов мешает территориям выполнять социально-экономические обязательства, считают в Госдуме.
Как сообщалось ранее, речь идет о 100 млрд рублей. Средства пойдут на решение наиболее острых проблем: ремонт дорог, реформирование службы первичной медицинской помощи и так далее.