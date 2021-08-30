Качественные продукты по выгодным ценам: что нужно знать о продовольственных ярмарках в Барнауле. Инфографика

Вот уже на протяжении многих лет в Барнауле в весенне-осенний период проводятся продовольственные ярмарки выходного дня. Они являются отличной возможностью для горожан приобрести качественную продукцию местных производителей по выгодным ценам.

Практику проведения таких ярмарок высоко оценивают на федеральном уровне. В частности, администрация Барнаула становилась победителем в номинации «Лучшая ярмарка» всероссийского конкурса «Торговля России» за организацию и проведение специализированных продовольственных ярмарок.

Рассказываем в инфографике о том, что нужно знать о городских ярмарках.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».