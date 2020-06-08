Кадыров выделил россиянам по 50 тысяч рублей на похищение невесты

По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова во всех районах республики сформировали списки желающих сыграть свадьбу, но не обладающих достаточными средствами.
«Для оказания помощи лицам, оказавшихся в данной ситуации, фонд имени Первого Президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова предоставит гражданам денежные средства в размере 50 тысяч рублей. Именно столько необходимо для выкупа невесты», — уточняет издание.
Количество людей, которым предоставят помощь, — 207 человек.
Издание отмечает, что из-за пандемии коронавируса в Чечне изменили правила проведения свадебных торжеств. К примеру, за невестой должны ехать лишь две машины, а на церемонию допускают только самых близких.
Ранее сердобольный Кадыров призвал ООН противостоять нарушению прав человека в США.