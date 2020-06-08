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8 июня
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Экономика

Кадыров выделил россиянам по 50 тысяч рублей на похищение невесты

Фонд Кадырова выплатит средства в необходимом количестве на выкуп невест, сообщает «Чечня Сегодня».

Свадьба.
Свадьба.
unsplash.com

По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова во всех районах республики сформировали списки желающих сыграть свадьбу, но не обладающих достаточными средствами.

«Для оказания помощи лицам, оказавшихся в данной ситуации, фонд имени Первого Президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова предоставит гражданам денежные средства в размере 50 тысяч рублей. Именно столько необходимо для выкупа невесты», — уточняет издание.

Количество людей, которым предоставят помощь, — 207 человек.

Издание отмечает, что из-за пандемии коронавируса в Чечне изменили правила проведения свадебных торжеств. К примеру, за невестой должны ехать лишь две машины, а на церемонию допускают только самых близких.

Ранее сердобольный Кадыров призвал ООН противостоять нарушению прав человека в США.

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