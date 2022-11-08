8 ноября
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Экономика

Кадры решают все. Как «Сибэнергомаш-БКЗ» диверсифицирует кадровую политику, и что из этого получается

  1. Что нужно знать про историю котельного завода?
  2. Что завод производит сегодня?
  3. Как выстраивается кадровая политика предприятия?
  4. Как заводу удается привлекать молодежь?
  5. Какие еще бонусы получают работники?
  6. Как попасть на этот завод на работу?

Еще несколько лет назад на перспективы легендарного котельного завода «Сибэнергомаш-БКЗ» участники рынка смотрели с большой осторожностью. Однако, все это время работники и администрация завода не сомневались в успехе. Сегодня же котельный завод развивается и расширяет штат своих сотрудников. О том, как устроена кадровая политика на предприятии — в нашем разборе.

1
Что нужно знать про историю котельного завода?

Барнаульский котельный завод недавно отметил свой 80-летний юбилей. Это предприятие возникло в 1942 году на базе эвакуированного котельного производства Невского машиностроительного завода имени В. И. Ленина.

«Сибэнергомаш-БКЗ» — один из крупнейших производителей котельного оборудования в России. Основными потребителями его продукции являются электростанции, металлургические, нефте­химические и другие предприятия.

Продукцию Барнаульского котельного завода можно найти практически на каждом континенте мира, кроме разве что Антарктиды и Австралии. В основную географию поставок входят страны Восточной Европы, Африки, Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии.

Примечательно, что около трети продукции завода «Сибэнергомаш — БКЗ» сегодня идет на экспорт.

Котельный завод «Сибэнергомаш-БКЗ».
Котельный завод «Сибэнергомаш-БКЗ».
Фото Максима Наземцева
2
Что завод производит сегодня?

Сейчас предприятие занимается производством паровых и водогрейных котлов для ТЭЦ, тягодутьевых машин для энергетики, химии, нефтехимии, отрасли стройматериалов, пищевой, металлургической отраслей, а также воздушно-гидравлических баллонов, ёмкостей под налив различной вместимости и железнодорожных цистерн.

Несколько лет назад на заводе «Сибэнергомаш -БКЗ» открыли новое производство — изготовление сварной трубы. Эти трубы являются основным «сырьем» для изготовления конечной продукции предприятия — котлов для большой энергетики и разных отраслей промышленности.

Также здесь налажено производство узлов и деталей паровых котлов, а также кузнечно-­прессовое производство.

Помимо прочего, предприятие участвует в программе модернизации теплоэнергетики, которая начала свою работу в 2019 году, и в изготовлении продукции, ранее не производимой на территории России. Это и есть то самое импортозамещение, которое в текущих реалиях становится жизненно необходимым для страны.

Котельный завод «Сибэнергомаш-БКЗ».
Котельный завод «Сибэнергомаш-БКЗ».
Фото Максима Наземцева
3
Как выстраивается кадровая политика предприятия?

С самых первых дней работы в 1942 году главной движущей силой Барнаульского котельного завода и его конкурентным преимуществом являются люди — команда настоящих профессионалов.

Сейчас здесь трудятся больше 850 человек, а зарплата превышает средний показатель по региону.

Кадровая политика предприятия сейчас устроена так, на завод берут как опытных работников, так и выпускников вузов и ссузов, которые могут набраться опыта у старших коллег. Также здесь рады тем, кто только хочет получить рабочую специальность.

Кроме того, на заводе действует профессиональная переподготовка рабочих по основным и смежным профессиям. Также здесь повышают квалификацию по различным направлениям, а представители рабочих профессий совершенствуют свое мастерство и осваивают новые высокотехнологичные производственные операции. Так, например, на заводе функционирует свой аттестационный пункт для сварщиков.

Также на предприятии хорошо развит институт наставничества — когда за молодым специалистом закрепляют опытного сотрудника.

Котельный завод «Сибэнергомаш-БКЗ».
Котельный завод «Сибэнергомаш-БКЗ».
Фото Максима Наземцева
4
Как заводу удается привлекать молодежь?

Для привлечения молодых и энергичных кадров в свои ряды, завод активно сотрудничает с учебными заведениями не только Алтайского края, но и других регионов Сибири.

Среди высших учебных заведений самые тесные связи и взаимодействие налажены с Алтайским государственным техническим университетом, классическим Алтайским государственным университетом, а также техническими университетами в Томске и Омске.

Однако связи с учебными заведениями не ограничиваются вузами. Так, в системе средне-специального образования надежными партнерами завода стали Алтайский политехнический техникум, Алтайский транспортный техникум, Алтайский государственный колледж и Алтайский архитектурно-строительный колледж.
Кроме того, проходя практику в инженерно-конструкторских службах и на производственных площадках, а также подготавливая дипломные проекты, студенты могут детально изучить одну из самых перспективных отраслей энергетического машиностроения — котлостроение.

Котельный завод «Сибэнергомаш-БКЗ».
Котельный завод «Сибэнергомаш-БКЗ».
Фото Максима Наземцева
5
Какие еще бонусы получают работники?

Несмотря на то, что зарплаты на заводе выше, чем в среднем по региону, руководство предприятия не ограничивается только финансовым стимулированием своих работников.

Помимо того, что все выплаты — «белые», завод предоставляет социальные гарантии, возможности профессионального и карьерного роста.

Есть еще целый ряд приятных бонусов. Так, компания компенсирует инженерно-техническим специалистам аренду жилья и даже ипотеку.

Кроме того, сотрудникам предприятия предоставляется возможность получить высшее образование за счет целевого обучения в АлтГТУ.

Работники завода активно участвуют в спортивной жизни города, а на предприятии на постоянной основе проводятся спортивные мероприятия. К примеру, в 2022 году здесь провели внутреннюю спартакиаду — прошли спортивные состязания по футболу, настольному теннису, дартсу, шахматам, бадминтону и даже киберспорту.

Котельный завод «Сибэнергомаш-БКЗ».
Котельный завод «Сибэнергомаш-БКЗ».
Фото Максима Наземцева
6
Как попасть на этот завод на работу?

«Сибэнергомаш-БКЗ» сегодня активно расширяет штат сотрудников. Список актуальных вакансий всегда можно найти на официальном сайте по ссылке: sibem-bkz.com/jobs.

Цифры

  • Около 2500 котлов, 50 тыс. дымососов и вентиляторов поставил завод потребителям за 80 лет.
  • Более 850 человек сегодня работают на «Сибэнергомаш-­БКЗ».
  • 25% паровых котлов и 28% водогрейных котлов на электростанциях России сегодня сделаны на «Сибэнергомаш-­БКЗ».

Барнаул, пр. Калинина, 26.
Тел. 8 (3852) 22-19-81.
kadry@sibem-bkz.com
sibem-bkz.com

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