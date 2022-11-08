Кадры решают все. Как «Сибэнергомаш-БКЗ» диверсифицирует кадровую политику, и что из этого получается

Барнаульский котельный завод недавно отметил свой 80-летний юбилей. Это предприятие возникло в 1942 году на базе эвакуированного котельного производства Невского машиностроительного завода имени В. И. Ленина.
«Сибэнергомаш-БКЗ» — один из крупнейших производителей котельного оборудования в России. Основными потребителями его продукции являются электростанции, металлургические, нефтехимические и другие предприятия.
Продукцию Барнаульского котельного завода можно найти практически на каждом континенте мира, кроме разве что Антарктиды и Австралии. В основную географию поставок входят страны Восточной Европы, Африки, Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии.
Примечательно, что около трети продукции завода «Сибэнергомаш — БКЗ» сегодня идет на экспорт.
Сейчас предприятие занимается производством паровых и водогрейных котлов для ТЭЦ, тягодутьевых машин для энергетики, химии, нефтехимии, отрасли стройматериалов, пищевой, металлургической отраслей, а также воздушно-гидравлических баллонов, ёмкостей под налив различной вместимости и железнодорожных цистерн.
Несколько лет назад на заводе «Сибэнергомаш -БКЗ» открыли новое производство — изготовление сварной трубы. Эти трубы являются основным «сырьем» для изготовления конечной продукции предприятия — котлов для большой энергетики и разных отраслей промышленности.
Также здесь налажено производство узлов и деталей паровых котлов, а также кузнечно-прессовое производство.
Помимо прочего, предприятие участвует в программе модернизации теплоэнергетики, которая начала свою работу в 2019 году, и в изготовлении продукции, ранее не производимой на территории России. Это и есть то самое импортозамещение, которое в текущих реалиях становится жизненно необходимым для страны.
С самых первых дней работы в 1942 году главной движущей силой Барнаульского котельного завода и его конкурентным преимуществом являются люди — команда настоящих профессионалов.
Сейчас здесь трудятся больше 850 человек, а зарплата превышает средний показатель по региону.
Кадровая политика предприятия сейчас устроена так, на завод берут как опытных работников, так и выпускников вузов и ссузов, которые могут набраться опыта у старших коллег. Также здесь рады тем, кто только хочет получить рабочую специальность.
Кроме того, на заводе действует профессиональная переподготовка рабочих по основным и смежным профессиям. Также здесь повышают квалификацию по различным направлениям, а представители рабочих профессий совершенствуют свое мастерство и осваивают новые высокотехнологичные производственные операции. Так, например, на заводе функционирует свой аттестационный пункт для сварщиков.
Также на предприятии хорошо развит институт наставничества — когда за молодым специалистом закрепляют опытного сотрудника.
Для привлечения молодых и энергичных кадров в свои ряды, завод активно сотрудничает с учебными заведениями не только Алтайского края, но и других регионов Сибири.
Среди высших учебных заведений самые тесные связи и взаимодействие налажены с Алтайским государственным техническим университетом, классическим Алтайским государственным университетом, а также техническими университетами в Томске и Омске.
Однако связи с учебными заведениями не ограничиваются вузами. Так, в системе средне-специального образования надежными партнерами завода стали Алтайский политехнический техникум, Алтайский транспортный техникум, Алтайский государственный колледж и Алтайский архитектурно-строительный колледж.
Кроме того, проходя практику в инженерно-конструкторских службах и на производственных площадках, а также подготавливая дипломные проекты, студенты могут детально изучить одну из самых перспективных отраслей энергетического машиностроения — котлостроение.
Несмотря на то, что зарплаты на заводе выше, чем в среднем по региону, руководство предприятия не ограничивается только финансовым стимулированием своих работников.
Помимо того, что все выплаты — «белые», завод предоставляет социальные гарантии, возможности профессионального и карьерного роста.
Есть еще целый ряд приятных бонусов. Так, компания компенсирует инженерно-техническим специалистам аренду жилья и даже ипотеку.
Кроме того, сотрудникам предприятия предоставляется возможность получить высшее образование за счет целевого обучения в АлтГТУ.
Работники завода активно участвуют в спортивной жизни города, а на предприятии на постоянной основе проводятся спортивные мероприятия. К примеру, в 2022 году здесь провели внутреннюю спартакиаду — прошли спортивные состязания по футболу, настольному теннису, дартсу, шахматам, бадминтону и даже киберспорту.
«Сибэнергомаш-БКЗ» сегодня активно расширяет штат сотрудников. Список актуальных вакансий всегда можно найти на официальном сайте по ссылке: sibem-bkz.com/jobs.
Цифры
- Около 2500 котлов, 50 тыс. дымососов и вентиляторов поставил завод потребителям за 80 лет.
- Более 850 человек сегодня работают на «Сибэнергомаш-БКЗ».
- 25% паровых котлов и 28% водогрейных котлов на электростанциях России сегодня сделаны на «Сибэнергомаш-БКЗ».
Барнаул, пр. Калинина, 26.
Тел. 8 (3852) 22-19-81.
kadry@sibem-bkz.com
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