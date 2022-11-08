Кадры решают все. Как «Сибэнергомаш-БКЗ» диверсифицирует кадровую политику, и что из этого получается

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Что нужно знать про историю котельного завода?

Барнаульский котельный завод недавно отметил свой 80-летний юбилей. Это предприятие возникло в 1942 году на базе эвакуированного котельного производства Невского машиностроительного завода имени В. И. Ленина.

«Сибэнергомаш-БКЗ» — один из крупнейших производителей котельного оборудования в России. Основными потребителями его продукции являются электростанции, металлургические, нефте­химические и другие предприятия.

Продукцию Барнаульского котельного завода можно найти практически на каждом континенте мира, кроме разве что Антарктиды и Австралии. В основную географию поставок входят страны Восточной Европы, Африки, Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии.

Примечательно, что около трети продукции завода «Сибэнергомаш — БКЗ» сегодня идет на экспорт.