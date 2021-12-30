Кадры, сети и сырье. Что кроме роста цен происходило в пищевой отрасли Алтайского края в 2021 году

По итогам нынешнего года, объемы выпуска продовольствия в Алтайском крае могут впервые сократиться. Данные пока предварительные: по итогам 10 месяцев индекс промышленного производства составляет 98,3%. Чиновники рапортуют: сказалась приостановка нескольких крупных предприятия — «Бийского маслоэкстракционного завода» и «Алтайского бройлера». Правда, проблем из без этого хватает — вечное противостояние с торговыми сетями, то и дело возникающий дефицит сырья, люди, которых катастрофически нет. Все это представители пищевой индустрии эмоционально обсудили на экспертном совете премии «Менеджер года» в ИД «Алтапресс».

Проблема № 1. Кадры

Начнем с людей. О дефиците квалифицированного персонала в пищевой отрасли говорят уже давно, и с каждым годом ситуация все усугубляется. Специалисты, технологи, менеджеры все чаще уезжают в другие регионы. На низко квалифицированный труд редко кто соглашается.

Иван Газукин, исполнительный директор «Новоалтайского маслосырзавода», сетует: на предприятии не хватает семи человек. Вроде бы не так много, но найти все равно никого не могут.

В конце ноября предприятие выставило вакансию работника склада с заработной платой в 27 тыс. рублей. С биржи труда пришли два человека, попросили только отметки и ушли. Все.

Покровская сыроварня в Новоалтайске Анна Зайкова

«Где брать людей, мы не знаем», — разводит руками Газукин.

Непростая ситуация и на барнаульском хлебозаводе № 4. Ежедневно предприятию не хватает трети сотрудников, а это при условии, что люди в хлебопечении ох как нужны — труд здесь по большей части до сих пор ручной.

Совладелец компании «Алтайские закрома», в структуру которой входит предприятие, Константин Терновой объясняет ситуацию так: все чаще работники обращаются с такой просьбой, уволить их официально, чтоб работать «в черную».

«У таких людей по два-три просроченных кредита, долги, коллекторы. И что нам с ними делать?» — задается вопросом Терновой.

Батон. Хлеб. foodandhealth.ru.

Чтобы решить проблему с кадрами, на хлебозаводе решили перевооружаться. На стадии подписания находится соглашение о поставке двух автоматизированных производственных линий. Каждая — стоимостью по 2,5 млн евро. Другого варианта, кроме сокращения ручного труда в условиях кадрового голода, на предприятии не видят.

Проблема № 2. Торговые сети

Опытом работы с торговлей поделилась Ольга Карюкина, заместитель директора компании «Алтан», выпускающей макароны под маркой Granmulino. На сегодняшний день производитель почти всю свою продукцию реализует именно через торговые сети. Несмотря на то, что бренд достаточно узнаваемый, проблемы все равно возникают.

Ольга Карюкина,

заместитель директора компании «Алтан»:

Закупить зерно, помолоть его в крупу, выпустить макароны — это всего 10% наших реальных трудозатрат. Дальше начинается такая кропотливая работа, как реализация готовой продукции. Тут сложности как у всех: кому и куда продавать. Но даже решив проблему со входом в федеральные сети, мы встаем перед вопросом, как удержаться: наценки высокие, есть понятия мораториев, конкурентной способности, а есть отношение к брендам. Торговые сети для себя давно сформировали понятия «федеральные и локальный бренд». И куда бы мы ни заходили, попадаем во вторую категорию. А это значит, что полка для локального бренда будет составлять не более 20%. Это — самый минимальный ассортимент.

Производство макарон в Поспелихе. Олег Богданов

Чтобы снизить свою зависимость от торговых сетей, алтайские производители ищут другие варианты.

Компания «Бочкари», например, планирует в ближайшее время подписать договор о сотрудничестве с сервисом доставки «Самокат». Он станет уже третьей онлайн— площадкой, с которой в 2021 году производитель напитков начал сотрудничать.

Евгения Михайлова, директор департамента продаж «Бочкарей», объясняет: компания уже работает с OZON и Wildberries. Через эти площадки алтайский завод реализует свою безалкогольную продукцию: воду и лимонады.

«Бочкари» запустили новую линию розлива в алюминиевую банку Дмитрий Лямзин

Наибольшим спросом пользуется лечебно-­столовая вода «Завьяловская», которую заказывают потребители из Москвы и других городов центральной части России. В компании полагают, что у этого бренда есть потенциал для того, чтобы стать федеральным.

Проблема № 3. Сырье

Третий год алтайская зернопереработка сталкивается с проблемами по зерну: урожай вроде был не катастрофический, но на фоне оживившегося экспорта, доступного сырья не хватает. В 2020 году, впервые за почти два десятилетия, производство муки в регионе не достигло 1 млн тонн, хотя имеющиеся мощности позволяют выпускать куда больше.

Геннадий Ильичев, исполнительный директор «Алтайской крупы», сообщил: благодаря собственному аграрному направлению — в холдинг входят несколько крупных сельхозпредприятий — в нынешнем году компания практически полностью закрыла потребность в сырье. Не хватает только гречихи, которую приходится покупать на стороне.

На производстве овсяной крупы компании «Алтайская крупа». Анна Зайкова

Ранее эксперты отмечали, что в 2021 году переработчики могут столкнуться с нехваткой ячменя для пивоварения и пшеницы твердых сортов, используемой в производстве макарон. Площади под этой культурой в Алтайском крае — самые малые среди других регионов страны, возделывающих твердую пшеницу.