Кадровый голод. В Барнауле рассказали о состоянии алтайского рынка труда после пандемии и мобилизации

Пресс-конференция, посвященная обстановке на рынке труда в сибирских регионах, прошла накануне в новосибирском представительстве ТАСС. В ней приняла участие начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура, которая подвела некоторые итоги 2022 года для региона.

Неожиданный спрос на кадры

Надежда Капура рассказала, что ситуация в Алтайском крае с точки зрения занятости и безработицы очень схожа с положением дел в других регионах Сибирского федерального округа.

По ее словам, если в начале 2022 года у чиновников возникали опасения по вопросу сокращения числа вакансий и росту безработицы, то в течение года эти опасения развеялись — спрос на кадры только рос. На сегодняшний день можно говорить об остром дефиците кадров во многих отраслях экономики Алтайского края.

Не последнюю роль в установлении уровня безработицы играют промышленные предприятия. Поскольку алтайская промышленность представлена в первую очередь обрабатывающими производствами, то перед ними очень остро встал вопрос импортозамещения и вопрос сохранения производства в условиях введенных санкций.

Федеральные и региональные экономические меры, которые принимались в течение года в ответ на вызовы, помогли экономике региона выстоять и даже нарастить производство — по итогам 2022 года промышленность Алтайского края вышла к положительным показателям.

Надежда Капура. Олег Богданов , altapress.ru

Безработица — на рекордно низком уровне

Надежда Капура отмечает, что несмотря на огромное санкционное давление на Россию, в Алтайском крае удалось сохранить стабильную занятость и добиться снижения безработицы. Так, если на начало 2022 года уровень безработицы составлял 1,5%, то по итогам года этот уровень составил рекордно низкий уровень — 1,1%. В абсолютных цифрах количество безработных в начале 2022 года было около 18 тыс., а на сегодняшний день — чуть более 12 тыс. человек.

Также чиновница подчеркнула, что у Алтайского края есть своя специфика — более 40% населения являются жителями сельской местности.

Поле. Дорога. Анна Зайкова

«Мы понимаем, что сегодня предложение рабочей силы и спрос на нее дифференцирован из-за территориальных особенностей. Если сегодня основной спрос на рабочую силу у нас в городах, то предложение рабочей силы — это село», — сказала Капура.

Аграрный маятник

Из-за особенностей пространственного расселения людей и большой доли сельского населения, чиновники фиксируют внутрирегиональную маятниковую миграцию.

«Мы подвержены сезонному колебанию в силу большого сельского населения. Традиционно к концу года в крае вырастает безработица, а ближе к весне — снижается», — заявила Капура.

В крае к этому готовятся заранее — те люди, которым нужна переподготовка и повышение квалификации, проактивно проходят обучение.

Обучение производству колбасы в Бийске. Altapress.ru.

Кадры для обеспечения кадровой потребности промышленных предприятий прежде всего пытаются подобрать из близлежащих населенных пунктов. Капура отметила, что такой положительный опыт есть по Бийскому округу. Там для предприятий ОПК проводились открытые отборы и выезды в ближайшие села, где работодатели проводили открытые ярмарки вакансий для приглашения на работу в свои предприятия. Так, к примеру, компания «Сибприбормаш» смогла привлечь около 700 работников для замещения вакантных должностей.

Кадры по категориям

Надежда Капура заявила, что ее ведомство уделяет приоритетное внимание некоторым категориям граждан. Прежде всего, «мамочкам с несовершеннолетними детьми», инвалидам, многодетным родителям. По ее словам, краевое управление также активно занимается трудоустройством молодежи — с помощью программы субсидирования затрат работодателям в крае смогли устроить 720 молодых людей.

Рабочий на заводе СС0

Также приоритетной группой для чиновников являются лица, которые освободились из мест лишения свободы. Алтайский край стал один из семи пилотных регионов, где реализуют подобный проект. В регионе уже есть свой положительный опыт и активное вовлечение этой категории жителей в рынок труда

Сейчас среднемесячное количество вакансий в крае составляет около 17−18 тыс. в месяц. Именно столько требуется человек для замещения всех вакансий, но их сейчас нет просто физически.

«Сегодня на 10 вакансий у нас приходится 7−8 соискателей», — сообщила Капура.

Сильнее всего в крае сейчас требуются рабочие высококвалифицированные кадры — станочники, слесари, токари, наладчики, фрезеровщики, электромонтеры, сварщики, швеи и другие.

Сказалась ли частичная мобилизация на рынке труда Алтайского края?

Надежда Капура заявила, что частичная мобилизация, объявленная осенью 2022 года, особо не сказалась на региональном рынке труда.

Размещение мобилизованных из Алтайского края в Омске. Телеграм-канал уполномоченного по правам человека в АК.

«Да, можно сказать, что миграционные потоки изменились, но существенного влияния на региональный рынок труда они не оказали. По некоторым предприятиям мобилизация сыграла даже „в плюс“ — те граждане, которые сомневались насчет легализации и официального трудоустройства, решили пойти работать по специальности, вернулись на производство — особенно это касается оборонно-промышленного комплекса», — сообщила Капура.

По ее словам, в регионах сохраняются некоторые вопросы по индивидуальным предпринимателям и предприятиям АПК, но те изменения в законодательстве, которые были приняты в последнее время, должны будут решить эти проблемы.

Много ли мигрантов в крае?

По словам Капуры, потоки мигрантов не оказывают существенного влияния на региональный рынок труда и экономику. Мигранты замещают в крае менее 1% вакансий — это очень низкий показатель.

В целом число мигрантов, въезжающих на территорию края, сильно сократилось после пандемийного 2020 года. Тем не менее, сейчас этот рынок достаточно устойчив и не подвержен большим изменениям. Единственная отрасль, где есть приоритет привлечения мигрантов, — это текстильная промышленность, но в 2022 году квоты там выросли совсем незначительно.

Мигранты. 22.мвд.рф

Особое внимание получают прибывшие из Украины и новых территорий. Все они находятся под пристальным вниманием служб занятости.

Всего из этого региона в край прибыло чуть более 230 человек, из них только 109 находится в трудоспособном возрасте. Первоначально трудоустроились 36 человек, которые работают в самых разных отраслях — повар, слесарь, педагоги, психологи, продавцы, агрономы и по другим специальностям.

«Мы готовы трудоустроить каждого, кто придет за помощью», — заявила Капура.

Ситуация с Шинным комбинатом

По словам Надежды Капуры, производственный процесс на предприятии не прерывался, несмотря на то, что пожар охватил большую территорию и повредил цех по подготовке к производству основных резино-технических изделий.

Крупный пожар произошел на предприятии в Барнауле 09.12.2022 . Анна Зайкова , altapress.ru.

Однако, поскольку предприятие находилось в двух производственных зданиях, то производство удалось быстро восстановить на другой части оборудования.

«Сегодня завод работает и гособоронзаказ выполняет», — заявила чиновница.

По ее словам, в простое находится менее половины работников предприятия. Всего же на заводе работают более 2000 человек. При этом у тех, кто вынужденно находится в простое, сохраняется 2/3 зарплаты.

Ранее отмечалось, что безработица в Алтайском крае достигла рекордно низкого уровня.