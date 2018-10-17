Как бийские бизнесмены пытаются остановить отток молодежи в большие города

С 12 по 14 октября все три этажа офиса сети супермаркетов «Аникс» оккупировали 150 бийских школьников. Они решали реальные бизнес-задачи местных компаний, а бизнесмены ломали подростковые стереотипы. Это был «Предпринимательский полигон» — одна из инициатив местных предпринимателей, призванная мотивировать молодежь не покидать город. Другой проект — создать парк мирового уровня. Altapress.ru отправился в Бийск и посмотрели, чем энтузиасты пытаются удержать поколение Z в наукограде.

В чем проблема

«Видите эту нисходящую линию? Это динамика оттока населения из Бийска, — показывает график на смартфоне Юрий Никитин, гендиректор компании „Аникс“. На слайде презентации видно, что за 10 лет население наукограда уменьшилось с 225 тыс. до 200 тыс. человек. — Около 900 выпускников школ ежегодно покидают город и не возвращаются».

Для Никитина и его компании это означает, что становится меньше клиентов и толковых работников, с кем можно дать бой федеральным сетям.

Пока гендиректор «Аникса» рассказывает об этом, его дважды отвлекают школьники. «Готов ли „Аникс“ предоставить помещение для семинаров?» — интересуется старшеклассник в деловом костюме и галстуке. Никитин обстоятельно расспрашивает подробности, отвечает.

Юрий Никитин,

гендиректор компании «Аникс»:

Наша гипотеза — молодая энергия просто не знает о деловом потенциале своего города. А бизнес недостаточно открыт и знаком молодежи. Это рождает предубеждение, что в больших городах больше возможностей. А это не так. Мы позвонили 10 людям, уехавшим из Бийска в крупные региональные центры. Только четверо из них довольны тем, как сложилась их жизнь в большом городе.

На замечание, что выборка небольшая, Юрий Никитин говорит: более глубокие исследования он предложил сделать ребятам во время «Предпринимательского полигона».

На «Предпринимательском полигоне» в офисе «Аникса». Бийск , 13 октября 2018 года. Altapress.ru

Как проходил «полигон»?

Участников поделили на 15 команд. Им предложили на выбор шесть кейсов от бийских предпринимателей. Каждый из них рассказывал о своем деле и проблемах, которые не удается решить. В основном они касались маркетинга. Например, производитель здорового питания «Специалист» попросил ребят придумать, как ему нарастить долю 14−22-летних потребителей.

Помочь с продвижением также попросили владельцы центра интеллектуального развития и первого в Бийске детского сада Монтессори. Собственник «Аникса» поставил более глобальную задачу: придумать, как мотивировать молодежь возвращаться после учебы в Бийск и строить жизнь на своей земле.

Каждая команда выбирала одну тему и работала над ней три дня. В первый — мозговой штурм, во второй группа разрабатывала до деталей наиболее перспективную идею, а на третий презентовала плоды труда. В конце каждого дня ребят оценивали «заказчики» и приглашенные эксперты — в том числе бизнес-тренеры Сергей Медведчиков и Мария Миркис из Томска. Там они проводят подобные «полигоны» 25 лет. На Алтае подобное событие проходило впервые.

На «Предпринимательском полигоне» в офисе «Аникса». Бийск , 13 октября 2018 года. Altapress.ru

Зачем эксперты «поумерили амбиции» детей?

На «полигоне» старшеклассники впервые попали в ситуацию, когда алгоритмов решения задачи никто не предлагает, отметил один из наблюдателей, учитель истории и обществознания школы № 1 Эдуард Гордон. Здесь все по-взрослому, говорит он: дети сами планируют свою работу, а спрос с них серьезный.

Эдуард Гордон,

учитель бийской школы № 1:

В первый день эксперты поумерили их амбиции. Говорили, что участники предлагают нереальные, далекие от жизни вещи или, напротив, очевидные. Некоторые дети даже стушевались. Но на второй день стали только активнее.

Гордон отмечает: эксперты разнесли в пух и прах некоторые стереотипы школьников.

На «Предпринимательском полигоне» в офисе «Аникса». Бийск , 13 октября 2018 года. Altapress.ru

Одним из таких предубеждений было то, что в Бийске невозможно зарабатывать и жить достойно, говорит предприниматель Папик Марутян. Он тоже выставил на «полигоне» свой кейс. Его компания изготавливает корпусную мебель и хочет закрепиться на рынке Новосибирска, но пока это происходит не очень успешно. Марутян объясняет это тем, что жители мегаполисов не доверяют производителям из малых городов. За идеями Папик пришел к школьникам.

По его словам, большинство предложений были нежизнеспособны. Но случались и попадания в точку — то, что он применит на практике. Что именно, бизнесмен раскрывать не стал, чтобы его ходы не узнали конкуренты.

Папик Марусян,

бийский бизнесмен:

Мышление молодых реально отличается. Я многое понял об этом поколении, о том, как с ним работать. Ребята же выяснили, как по-настоящему работает бизнес и устроена жизнь, а не в их представлениях. Например, когда узнали, сколько получают сборщики мебели, они больше не считают эту профессию непрестижной.

Гендиректор новоалтайского придорожного комплекса «Маяк» Наталья Воскобоева не успела выставить свой кейс — поздно узнала о «полигоне», но приехала пообщаться с участниками. Подростки регулярно подходили к ней и консультировались как с экспертом.

На «Предпринимательском полигоне» в офисе «Аникса». Бийск , 13 октября 2018 года. Altapress.ru

Наталья Воскобоева,

гендиректор придорожного комплекса «Маяк»:

Один молодой человек вчера сказал организаторам: «Вы хотите, чтобы мы решили то, что вы не можете. Какая у нас мотивация?» Они ищут себя, пытаются поймать выгоду. В этом главная черта их поколения. И это правильно: сейчас такое время, когда бесплатно ничего не достается.

Наталья говорит, что некоторые группы ее удивили. «Одна команда такой анализ конкурентов провела, что не каждый предприниматель так сможет!» — восхищается она.

Уезжать или все же остаться? Слово молодым

70−80% старшеклассников хотят уехать из Бийска. Об этом altapress.ru рассказали три школьницы и подтвердили еще не менее пяти участников «Полигона». Большинство стремятся в Москву, Петербург и Новосибирск. «У нас уже сложилось представление, что здесь можно достичь. И многих это не устраивает», — рассказала одна из учениц, попросившая не называть ее имя.

Андрей Пивоваров из школы № 3 также настроен скептично по отношению к родному городу. «Для развития Бийска нужно много денег. Местные предприниматели не смогут вложить столько, чтобы он стал крупным и популярным», — считает парень.

На «Предпринимательском полигоне» в офисе «Аникса». Бийск , 13 октября 2018 года. Altapress.ru

В «полигоне» также участвовали студенты Бийского технологического института (БТИ). Они не стали уезжать и готовы агитировать за то, чтобы после учебы в других городах бийчане возвращались на родину. Вспоминают знакомых, уехавших в Новосибирск, и говорят, что довольны лишь меньше половины. Смущает в первую очередь дорогое жилье и необходимость далеко ездить на транспорте.

Кроме того, в большом городе сильнее конкуренция за рабочие места, рассуждают собеседники. Поэтому в Бийске зачастую легче получить хорошую должность. При этом нередко можно рассчитывать на зарплату не ниже новосибирской.

Ксения Печкурова,

студентка БТИ:

Проблема в том, что люди не знают город, в котором живут. Думают, что учиться здесь можно только в БТИ, а работать лишь в «Эваларе». Но это не так.

Ксения и ее университетские товарищи на «полигоне» разрабатывали информационную кампанию, которая поможет молодежи узнать возможности наукограда.

Ксения Печкурова,

студентка БТИ:

Часто слышишь: «у нас тут Мухосранск». Спрашиваешь, что в городе плохого. А в ответ: «А что хорошего?». Тогда мы начинаем рассказывать что. Список получается внушительный.

Студент БТИ Андрей Кузнецов тоже считает, что рассказать есть о чем. Он видит, как Бийск меняется к лучшему: здесь ремонтируют дороги, реконструируют парки, устанавливают памятники и запускают новые фонтаны.

Что будет после «полигона»?

Юрий Никитин,

гендиректор компании «Аникс»:

Мы берем на вооружение идеи, сгенерированные ребятами. Уже идут переговоры о конкретных вещах. Для меня результат «полигона» очень практический: это история не про «поговорить», а про «начать делать».

Гендиректор «Аникса» не исключил, что «Предпринимательский полигон» станет в Бийске регулярным.

На «Предпринимательском полигоне» в офисе «Аникса». Бийск , 13 октября 2018 года. Altapress.ru

Юрий Никитин,

гендиректор компании «Аникс»:

Это хорошая возможность для городского бизнеса понять, как мыслит поколение Z. Мы часто читаем о них в газетах или слышим на лекциях, а здесь можно вживую изучить их язык и жизненные установки. Таким образом понять что-то важное о подрастающей целевой аудитории и потенциальных работниках.

Следующий проект — парк мирового уровня

Лесопарковая зона в квартале АБ. Бийск , октябрь 2018 года. altapress.ru

Все бизнесмены, что были задействованы в «полигоне», — участники предпринимательского сообщества Brand Biysk. Это 25−30 человек, которых в феврале 2018 года собрал Юрий Никитин. Он пригласил местных поклонников движения «Бизнес-молодость» и, по его выражению, объединил их с «Бизнес-мудростью» — предпринимателями старшего поколения.

Никитин полагает, что сообща они смогут создать место, которым горожане будут гордиться. Они хотят превратить лесопарковую зону в квартале АБ в парк, ради которого в Бийск поедут туристы.

У гендиректора «Аникса» есть отличный пример: его партнер, голландский предприниматель Хэппи Мегали, создал в Утрехте современный парк Maxima. Иностранец приезжал в Бийск и рассказал о своем опыте.

Maximapark в Утрехте презентация компании «Аникс».

Проект парка уже готовит команда известного голландского архитектора Адриана Гизе — его работы есть в Нью-Йорке и в Москве. В наукоград приезжала сотрудница российского офиса Гизе, оценивала территорию.

Как будет выглядеть парк, пока неизвестно. Понятно лишь, что в нем будут разные зоны — для спорта, отдыха, арт-объектов и т. д. Предполагается также, что парк станет отчасти и музеем под открытым небом — в нем разместят исторические артефакты.

Лесопарковая зона в квартале АБ. Бийск , октябрь 2018 года. altapress.ru

По предварительным расчетам, на преображение лесопарковой зоны уйдет около трех лет. Сумма инвестиций пока неизвестна.

«Юрий Александрович (Никитин. — прим. ред.) обязался быть гарантом того, что проект осуществится, — говорит менеджер по связям с общественностью „Аникса“ Мария Пучкина. — Он мечтает возродить меценатские традиции бийских купцов и потому привлекает к этому проекту других местных предпринимателей».

Никитин уже заручился поддержкой городских властей и даже презентовал проект губернатору, добавляет она.

Директор бийской компании «Сиблюкс-центр» Николай Кавун уверен, что такой парк повысит статус города и «люди в него потянутся».