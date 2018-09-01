Как дизайнера Марию Пономарёву хохлома до Нью-Йорка довела

Независимый арт-директор и дизайнер Мария Пономарёва принадлежит к «новой волне» российского графического дизайна, к тем, кто появился в профессии лет восемь назад. Первым её громким проектом стал туристический логотип Нижнего Новгорода, позже — упаковка, поразившая жюри мировых фестивалей. Редактор « Рекпортала » Лада Шевкунова взяла интервью у Марии Пономаревой прямо из самого креативного города мира — Нью-Йорка.

Проснулась знаменитой

Если вспомнить, как в нашей стране развивалась тема продвижения территорий, приходит на память 2009 год. Тогда запустился процесс создания фирменных стилей российских городов, которые задумались о своей идентичности и привлекательности.

Одним из первых появился логотип Перми от Студии Артемия Лебедева. Через год разразилась шумная история с фирменным стилем Нижнего Новгорода, разработанным Марией Пономарёвой для своего дипломного проекта на курсе «Визуальные коммуникации» в Британской высшей школе дизайна.

— Это можно назвать везением для города , что его уроженка выбрала такую тему диплома и могла создать актуальный графический стиль на основе истории и геральдики.

— Нижний Новгород — мой родной город. После окончания вуза у меня было два пути: пойти учителем рисования в школу или стать дизайнером. Я выбрала второй, но критически оценивала свой уровень и понимала, что нужно учиться ещё.

Уехала в Москву, поступила в Британку. Тему визуальной идентичности взяла на диплом, потому что хотела сделать приятное городу. Я горжусь своей родиной и хочу, чтобы о Нижнем Новгороде люди знали больше. Меня до сих пор задевает, что путают Нижний Новгород с Великим Новгородом. Ещё хотелось сказать, что хохлома, которая известна по миру, она из Нижнего.

Мой город — родина художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Избегать этого было бы странно, поэтому логотип соединил в себе три смысла: хохлому, излучину реки и очертания самой известной башни нижегородского кремля.

В визуальную систему я ввела иллюстрации и декоративные элементы: олень прискакал из герба города, «Русская Венера» появилась из художественного музея, шрифт разработан под влиянием работ нижегородской художницы.

Первое время у меня была надежда продвинуть проект в администрацию самостоятельно. Я писала письма и звонила, но это было восемь лет назад, в правительстве области тогда никто не занимался фирменным стилем. Уже потом случился бум, люди поняли, что на этом можно «словить» хайп. Тогда еще и слова «хайп» не было в обиходе российских обывателей.

Прошел год и — ничего. Думаю: «Была не была, поставлю работу в портфолио. И будь, что будет». Тут же проект разлетелся по СМИ. На нижегородских форумах бушевали дикие страсти и обсуждения: кому-то он дико нравился, кому-то дико не нравился.

Как я поняла, большинству он пришелся по душе. Проект получил награды нескольких профессиональных фестивалей, в том числе завоевал и первое место на Фейкстивале, который проводился на Алтае. Вся эта шумиха каким-то волшебным образом дошла до администрации города, работу в 2013 году приобрел департамент туризма.

— Сейчас она используется для туристического продвижения?

— Сувениры со стилем появились сразу. Недавно мне прислали фотографии c логотипом на канализационных люках — хорошо получилось. Видела логотип в городской среде. Честно скажу, не всегда устраивает, как это выглядит, но понимаю, что люди, которые работают со стилем города — первопроходцы.

Ещё обидно, что используют только логотип. Возможно, еще через несколько лет увидят, что есть стилистика иллюстраций и декоративные элементы. К сожалению, пока в нашей стране отношение к дизайнерам и их мнению не слишком серьезное. К нам относятся как к инфантильным умникам с карандашиком за ушком.

Город больших возможностей

Мария Пономарева. из личного архива дизайнера

Мария Пономарёва уверена, обучение визуальным коммуникациям круто изменило её жизнь и стало квантовым скачком в развитии. Основным направлением работы она выбрала упаковочный дизайн, на тот момент это было не сильно популярная специализация среди российских дизайнеров.

Одна из первых работ — этикетка подарочного вина с заячьими ушками к году Кролика — вновь «выстрелила» и получила награду влиятельного конкурса Pentawards — это такие «Каннские львы» среди упаковки.

— Меня пригласили на церемонию награждения Pentawards и я отправилась в командировку в Нью-Йорк. Не думала, что мне понравится город, но он меня сразу очаровал. Я влюбилась в него с первых шагов.

Позже, работая в крупном российском агентстве Depot WPF, приезжала в Нью-Йорк еще несколько раз. Потом мне абсолютно случайно подфартило: пригласили в акселератор компании Samsung в Нью-Йорке, где спонсируют молодые стартапы.

К сожалению, стартап, в котором я участвовала, через год закрыли. Но, я получила прекрасный опыт работы в международной команде, и шанс пожить в любимом городе.

— Чем же так очаровал город?

— Он разрушил все стереотипы, которые были у меня в голове до встречи с ним. Что это большой муравейник, что небоскребы на тебя давят, что невозможно находиться, где все бегут куда-то. Отчасти это так, это происходит в двух небольших по площади участках Манхэттена.

Остальной Нью-Йорк прекрасен, главное избегать туристических мест. Таймс-сквер терпеть не могу, стараюсь вообще там не появляться, если только не просят друзья, которые приезжают в гости.

Ещё бытует мнение, что Манхэттен весь в небоскребах — это не так, он довольно плоский, а серединка лысая. Там есть район Вест-Виллидж с низкой застройкой, не случайно его называют деревней — это одно из моих любимых мест. Люблю бывать на набережных, где всё сделано для людей: велосипедные дорожки, лавочки, фонтанчики, площадки для детей и домашних животных.

Что ещё здесь удивляет. Как такой мегаполис гармонично вписывается в природную среду? Часто встречаю диких животных: на набережной разгуливают жирные гусиные стаи, много белочек и енотов. Недавно были в Вашингтоне и видели оленей прямо в городе. Такое в России трудно себе представить и мне кажется, что это зависит от отношения людей.

— Есть ли языковой барьер? И какие люди?

— Это такой город, что можно приехать, практически не зная английский язык, и к тебе будут лояльно относиться. Потому что большинство в какое-то время сами сюда перебрались и тебя принимают таким, какой ты есть.

Люди здесь готовы прийти на помощь, даже, когда ты её не просишь. У меня много было таких эпизодов, когда я останавливалась, найти что-то найти на карте и ко мне подходили помочь. Заметила, что могут легко делать комплименты, могут просто так подойти и сказать: «Какие классные у тебя кроссовки или как ты классно выглядишь».

И пойти дальше. Это дико поднимает настроение. Еще есть стереотип, что американцы толстые. Может быть они и толстые, но не в Нью-Йорке. Здесь индустрия красоты, спорта, здорового питания.

В магазинах это тоже заметно: упаковка пестрит надписями органик, глютен фри, разными диетами. Популярны фермерские маркеты — всё, что выращено на наших грядках и в нашем штате.

Смелые идеи упаковки

Ключевое слово, которое Мария Пономарёва подобрала для Нью-Йорка, — это выбор. Будь то работа в одном из лучших агентств мира веб-дизайнерских или выбор еды.

Будь то лучшие музеи, театры или архитектура, где намешана масса культурных пластов. Очевидно, мир стал глобален, каждый пытается найти в нем что-то свое и сложно усидеть на одном месте. Тем более что работать с заказчиками можно и удалённо.

— Интересный парадокс , как только уехали из России , ваш стиль дизайна стал особенно русским. Это заметно по упаковке мёда и травяных чаёв.

— С упаковкой для российской компании «Медовый дом» чем дальше, тем больше идея «русскости» получается. Всё больше хочется внедрять визуальные коды российские. В коллекции «Травы и пчелы» я предложила идею сказок, с персонажами из детских книжек и ручную типографику.

Для последней упаковки травяных чаёв у меня был референс — жостовские подносы, поэтому иллюстрации получились в виде чайников на колёсиках, с цветами и животными.

Не знаю, насколько покупатели считывают эти акценты, но для меня это часть русского визуального кода: декоративность, отсылка к художественным промыслам, сказочные персонажи. Мне кажется, что это про Россию.

— К сожалению , алтайская упаковка мёда и трав пока ещё оперирует ассоциациями первого порядка — пчелы , соты , старина. Коммуникации с эмоциями у наших заказчиков не востребованы.

— Мне повезло, что клиент выбирал самые смелые решения. И теперь ни за один проект — не стыдно. Кроме иллюстраций, я впервые предложила сделать черные крышки на банки. До этого в медовой продукции в России их никто не использовал. Самое смешное, что спустя год в черные крышки «переобулось» большинство конкурентов.

— Как на расстоянии видится российский дизайн упаковки?

— Вижу, что он развивается: появились новые учебные заведения, ежегодно на рынок выходит на порядок больше дизайнеров, чем 10 лет назад, конкуренция растёт.

Заказчики становятся более образованными, не могу сказать что все. Больше клиентов, которые приходят за чем-то необычным. Приходят, посмотрев на фестивальные проекты, хотят также «порвать рынок».

Единственно, сейчас кризисная история, я чувствую это на себе. Клиент готов всё меньше тратить денег в упаковке. Но считаю, что хорошая упаковка влияет не только на продажи, но и на визуальную среду и развитие общественного сознания. Возможно, это звучит пафосно. Но это так.

Факты

В 2011 — 2012 годах проект визуального стиля Нижнего Новгорода получил награды на четырех профессиональных фестивалях.

Впервые престижнейшая премия Red Dot Award досталась в 2014 году за дизайн упаковки Myllyn Paras финского производителя муки, хлопьев для каш, макарон, полуфабрикатов.

Две награды Red Dot Award в 2016—2017 годах получил дизайн упаковки линейки крем-мёда Honey + Berries и травяных чаёв «Травы и пчелы» для российского производителя фасованного мёда «Медовый дом».