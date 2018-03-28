Недвижимость

Почему с главного проспекта Барнаула уходят дорогие магазины и рестораны

Сегодня, 07:31.
Аналитика

В Барнауле за последнее время закрылось несколько заведений на Ленина и рядом с ним. На месте некоторых открылись более дешевые, либо помещения пустуют. Приведет ли это к тому, что проспект дорогих и модных магазинов, ресторанов и кафе станет "дешевой" городской улицей?

Рестораны меняются 

В январе 2017 года владелец ресторана "Цицаки" Алексей Павленко с помпой открыл еще одно премиальное заведение в Барнауле: мит-холл Koster на Ленина, 44а. На презентации устроили благотворительный аукцион и выложили из мясных деликатесов огромную карту СССР. СМИ и публика были в восторге.

В том же здании открылись бургерная MAMA, Ya POEL burgers и кофейня "Свитер". Проектами занимался Иван Олишевский, сын известного в городе предпринимателя Андрея Олишевского. На открытии говорили, что булки для бургеров будут печь в собственном цехе, для заправки делать домашний майонез, а мраморную говядину приобретать у лучших алтайских производителей. Звучало "вкусно", стоило от 180 до 420 рублей.

Уже в июле 2017-го Koster закрыли, а "Цицаки" выставили на продажу за 7,5 млн рублей. В городе говорили, что эти события связаны с тем, что семья владельцев делит бизнес. Однако последовавшая череда событий говорит о том, что причина не только в этом.

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В декабре имущество Koster арестовали за долги в 350 тыс. рублей перед налоговой и прочими службами. Другие заведения на Ленина, 44а тоже оказались в сложной ситуации. Сначала в бургерной нашли кишечную палочку, потом заведение попалось на провокационной рекламе хот-догов: "Это лучшее, что было у меня во рту за 100 рублей".

В итоге общепит на Ленинском, 44а закрылся. Собственник здания — предприниматель Сергей Розбах — сориентировался довольно быстро и в апреле готовится сам открыть общепит. Изобретать велосипед он не стал и решил запустить заведение в одной ценовой нише со своим "долгожителем" гриль-баром "Пожарка". Новичок — демократичный по цене ресторан грузинской кухни "Пили-швили". Средний чек — в районе 800 рублей без алкоголя, писал altapress.ru.

В Барнауле открылся ресторан Koster.
В Барнауле открылся ресторан Koster.

Еще одна знаковая смена концепции произошла на углу Ленина и Молодежной. Здесь в 2017 году вместо пафосного Carte Blanche открылся ресторан мультинациональной кухни "Рис, баран и барбарис" новосибирского холдинга Kinza group, которая развивает сеть "шашлычных" со умеренным чеком "Кинза и мята".

В конце 2016-го — 2017 годах в Барнауле закрылось еще несколько казалось бы успешных заведений на Ленинском: кофейня "Шоколадница", "Куркума", Subway и другие.

Магазины закрываются

Та же история происходит и с магазинами одежды. На "круглом столе" ИД "Алтапресс", посвященном будущему ритейла, предприниматель Ливи Данелия летом 2017 года говорил, что на люксовые марки падает спрос. Первыми отвалились те, кто покупал в кредит. В конце года Данелия закрыл свой Max Mara.

В тот же год Adidas покинулплощади на углу Ленина и пр. Строителей. Впрочем, марка в целом свернулась в городах Сибири, оставив несколько магазинов для общения с покупателями. СМИ писали, что это связано с экономикой проекта: собственники не довольны доходностью традиционных магазинов и перевели торговлю в интернет.

Магазины на красной линии в Барнауле.
Магазины на красной линии в Барнауле.

На вакантном месте довольно быстро открылся центр немецкой моды Gardeur. Но, говорят наблюдатели, кроме традиционных для него люксовых марок, владельцы стали предлагать более демократичные по цене. Аналогична политика в некоторых других дорогих магазинах.

Почему так происходит

Причина событий проста — магазины и кафе на "красной линии" становятся дешевле, потому что все меньше горожан могут позволить себе люксовые марки одежды и ужины в дорогих ресторанах.

"Сейчас многие отказались от привычных кафе и ресторанов. Ходят в дешевые заведения или носят с собой контейнеры с едой", — отмечает риэлтор Олег Гильгенберг, который пока безуспешно подыскивает покупателей для "Цицаки". А еще он эмоционально описывает опыт визита в люксовый магазин: "Вот эта маленькая тряпочка стоит 50 тыс. рублей! За что?"

Магазины на красной линии в Барнауле.
Магазины на красной линии в Барнауле.

Востребованными оказались "узбечки" и кафе с топовыми блюдами фастфуда: шаурма, пицца, куры гриль, гамбургеры. Например, "Грильница" берет своего покупателя шаурмой за 115 рублей. Рядом с ней тяжело выживать тем, кто кормит дороже.

Ирина Чанцева, владелица люксовых магазинов одежды в Барнауле, которая много путешествует по стране и за рубежом, добавляет, что смена концепций заведений — нормальное явление.

"Так происходит на Невском в Питере, на Тверской в Москве, где располагаются недорогие фастфуды для пешеходов. Одна из причин — проблемы с парковками на главных транспортных артериях города", — говорит предпринимательница.

Ирина Чанцева,
владелица нескольких люксовых магазинов одежды в Барнауле:

— Если в дорогие рестораны с авторской кухней приедут на автомобиле, то в недорогой фастфуд скорее всего придут пешком.

Магазины на красной линии в Барнауле.
Магазины на красной линии в Барнауле.

Еще одна причина — смена поведения покупателей, говорит Татьяна Ларина, зампредседателя Алтайского союза предпринимателей и владелица помещений на "красной линии".

Татьяна Ларина,
зампредседателя Алтайского союза предпринимателей:

— Сейчас многие дорогие магазины на Ленина живут за счет своих постоянных клиентов. Я, например, не люблю покупать в торговых центрах и потому хожу в привычные для себя магазины. Но многим нравятся ТРЦ. Там разнообразный выбор по цене, но кроме этого есть еще и развлечения.

Не выпрыгнул из эконома

Те, предприятия, которые пытаются "стать дороже", пока не нашли решения. Показателен пример ТЦ "Россия", который окружен "сталинками" с дорогими квартирами.

В 2015 году его собственник Владимир Князев сообщал СМИ, что ведет успешные переговоры с "Холидеем". Тогда новосибирский продуктовый ритейлер планировал тиражировать премиальный формат, отчасти копирующий "Бахетле". Однако не сложилось. В "России" встал бюджетный "Магнит".

Магазины на красной линии в Барнауле.
Магазины на красной линии в Барнауле.

В этом году ТЦ опять нужно искать арендатора. На этот раз площади освободила "Ярмарка одежды". На ее место кроме традиционных магазинов приглашают фитнес-оператора. Решение уже удачно реализовано в ЦУМе и "Норд-весте". Однако, говорит Алексей Меркулов, владелец сети спортзалов "Рельеф", его вряд ли удастся повторить из-за того, что "тренажерок" в центре уже достаточно много.

Люкс остается

Эксперты altapress.ru считают, что люксовые и премиальные магазины и рестораны на Ленина немного сдадут позиции, сохранятся. Тот же "Цицаки", хоть и выставлен на продажу, в целом выдерживает заявленный формат, хоть и слегка урезал порции, чтобы не менять цены в меню. Ларина также отмечает, что дорогие марки остаются на своих местах, пусть их и дополнили более бюджетные.

В Барнауле открылся ресторан Koster.
В Барнауле открылся ресторан Koster.

Другим примером стало открытие нескольких дорогих магазинов в доме "Под шпилем". В прошлом году в нем открылся "Бутикподшпилем" Ирины Чанцевой с премиальными марками и антикварный магазин, в этом — точка с ювелирными изделиями.

Константин Никитеев, владелец агентства недвижимости "Ключ-риэлт", также заверяет altapress.ru, что изменения ритейла на Ленинском на самом деле не катастрофичны.

Константин Никитеев,
владелец агентства недвижимости "Ключ-риэлт":

— Собственники держат высокую арендную ставку и в критичных случаях начинают сами развивать бизнес на своих площадях. Попытавшись продать помещения дорого, они отказались от этой затеи до лучших времен. Ротация, которую наблюдают горожане, — это смена арендаторов. Это будет происходить до тех пор, пока ставки не снизятся до уровня, который сможет обслуживать современный бизнес. А они не снизятся, как я уже сказал.

Ресторан Velvet с разрушающимся крыльцом.
Ресторан Velvet с разрушающимся крыльцом.

Чанцева объясняет, почему ставки не будут низкими: "Хотите дешевое помещение — идите во дворы и на чердаки и занимайтесь привлечением клиентов. Хотите готовый трафик — вставайте на "красной линии", но просчитывайте концепцию. Так работают во всем мире и Барнаул не исключение".

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Татьяна Ларина,
предприниматель:

— Проблема бизнеса на Ленинском и в целом в городе в том, что предприниматели открывают магазины и другие предприятия, "чтобы попробовать себя". Не просчитывают экономику и горят на аренде за полгода. Не может маленький магазинчик приносить столько прибыли, чтоб можно было ежемесячно платить по 150 тыс. рублей аренды. Поэтому не стоит размещать его на площади с такой арендной ставкой.

Что "стреляет"

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На Ленинском постепенно появляется новый тип арендаторов. Помещениями интересуются интернет-агентства, программисты, дизайнерские бюро, медицинские клиники — компании, для которых важен статус места и его особенные характеристики.

"Когда пришло время расти, мы случайно наткнулись на место, где в итоге открыли офис, — рассказывает Рамиль Ширбидов, владелец агентства Freak Fabrique. — Мы разрабатывали проект для "Лакомки" (около Главпочтампа напротив ЦУМа) и его владелец предложил пустующее рядом помещение".

Магазин в доме "Под шпилем".
Магазин в доме "Под шпилем".

Однако пока подобные примеры единичны. У главной улицы Барнаула сохраняется крен в заведения с более демократичным чеком, которые "работают на пешеходов".

Его реальная перспектива — это сетевые магазины и кафе. Такой формат бизнеса более жизнеспособный благодаря узнаваемости бренда. "Например, все знают, что такое Starbucks", — говорит Ирина Чанцева.

Если такая сеть развивается как франчайзинговый проект, то у предпринимателей есть возможность избежать ошибок новичков. Если как собственный, то можно получить все бонусы сетей: более дешевый закуп, оптимизацию расходов и так далее.

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