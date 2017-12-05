Самовары, матрешки и перила: в Барнауле приставы арестовали имущество мит-холла "Koster"

Приставы арестовали имущество мит-холла "Koster". Фото: Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю. Приставы арестовали имущество мит-холла "Koster". Фото: Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю. Приставы арестовали имущество мит-холла "Koster". Фото: Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю. Приставы арестовали имущество мит-холла "Koster". Фото: Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю. Приставы арестовали имущество мит-холла "Koster". Фото: Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю. Приставы арестовали имущество мит-холла "Koster". Фото: Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю. Приставы арестовали имущество мит-холла "Koster". Фото: Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю. Приставы арестовали имущество мит-холла "Koster". Фото: Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю. Приставы арестовали имущество мит-холла "Koster". Фото: Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю. Приставы арестовали имущество мит-холла "Koster". Фото: Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.

Согласно документам из банков, у должника есть открытые расчетные счета , но на них нет денег.

Приставы наложили арест на световую вывеску "Koster, просто огонь", а также на декоративные перила из нержавеющей стали. Кроме того, они арестовали имущество должника, расположенное на проспекте Ленина, 44А.