Самовары, матрешки и перила: в Барнауле приставы арестовали имущество мит-холла "Koster"

За долг в 350 тысяч рублей перед сразу несколькими службами, приставы опечатали имущество мит-холла "Koster". Владелец заведения задолжал налоговой службе, центру гигиены и эпидемиологии и другим коммерческим организациям, сообщает пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.
Приставы арестовали имущество мит-холла "Koster". Фото: Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.
Приставы арестовали имущество мит-холла "Koster". Фото: Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.
Приставы арестовали имущество мит-холла "Koster". Фото: Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.
Приставы арестовали имущество мит-холла "Koster". Фото: Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.
Приставы арестовали имущество мит-холла "Koster". Фото: Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.
Приставы арестовали имущество мит-холла "Koster". Фото: Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.
Приставы арестовали имущество мит-холла "Koster". Фото: Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.
Приставы арестовали имущество мит-холла "Koster". Фото: Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.
Приставы арестовали имущество мит-холла "Koster". Фото: Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.
Приставы арестовали имущество мит-холла "Koster". Фото: Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.
Согласно документам из банков, у должника есть открытые расчетные счета , но на них нет денег.
Приставы наложили арест на световую вывеску "Koster, просто огонь", а также на декоративные перила из нержавеющей стали. Кроме того, они арестовали имущество должника, расположенное на проспекте Ленина, 44А.
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