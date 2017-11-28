В Алтайском крае директора осудили за невыплату зарплат и налогов

По данным следствия, директор в 2016 году выплачивал сотрудникам зарплаты ниже прожиточного минимума. У него в распоряжении было как минимум 40 млн рублей. Этой суммы хватило бы для выплат, однако мужчина потратил деньги на себя. Кроме того, мужчина не оплачивал работу сотрудников два месяца.

Следователи проверили сведения 200 работников. Выяснилось, что 88 из них не выплачивали зарплату. Сумма задолженности превысила 2 млн 700 тыс. рублей. Следователи проанализировали бухгалтерские бумаги, опросили свидетелей и изъяли некоторые документы. На расчетные счета и имущество организации наложили арест.

В ходе следствия директор частично погасил задолженность. За невыплату зарплат мужчину оштрафовали на 100 тыс. рублей.

Кроме того, следователи доказали, что директор организации не платил налоги. Мужчина за 2 года не выплатил более 5 млн рублей. За совершение налогового преступления мужчину также оштрафовали на 100 тыс. рублей.