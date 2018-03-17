В Барнауле на месте мит-холла "Костер" откроется кавказский ресторан "Пили-швили"

По информации altapress.ru, "Пили-Швили" будет рестораном кавказской кухни с относительно бюджетным средним чеком — около 1000 рублей на человека (без учета алкоголя). В меню будут традиционные грузинские блюда — хинкали, лобио, чахохбили и другие.

Открытие запланировано на апрель. Сейчас на объекте идет ремонт.

Фирменный стиль для ресторана разработала студия "Дорогобогато". С логотипе и орнаменте использовано стилизованное изображение отдыхающих за столом грузин.

Ранее на этой площадке работал мит-холл Koster, который в конце 2016 года открыл владелец другого экс-ресторана "Цицаки". Однако уже в конце 2017 года заведение закрылось, а приставы опечатали имущество мит-холла за долг в 350 тыс. рублей перед несколькими службами.

Первоначально же на этом месте располагался ресторан другой национальной кухни - мексиканской - "Мехико". Он закрылся в 2011 году, а здание снесли. На его месте появилось новое строение, в котором работал банк "Российский кредит". Однако в июле 2015 года ЦБ лишил его лицензии.

Добавим, что до недавнего времени в этом же здании, но на первом этаже располагались кофейня "Свитер" и бургерная MAMA, YA POEL, которыми управлял Иван Олишевский. Однако в начале года года они закрылись, в том числе после нескольких резонансных историй. Они тоже проработали около года.