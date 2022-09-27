«Как дома». Пельмени «Большая кастрюля» признали лучшим алтайским товаром 2022 года

Флагман алтайского пищекомбината « Меленка-ОСТ » — пельмени торговой марки «Большая кастрюля» — вновь стал лауреатом конкурса качества «Лучший алтайский товар 2022 года». Расскажем, как компания добивается таких результатов, что требуется, чтобы добиться новых высот, и какую новинку нужно не пропустить.

Традиционный рецепт в современной обертке

Алтайский пищекомбинат «Меленка-ОСТ» производит и реализует замороженные полуфабрикаты, овощи и грибы 21 год. Всего в ассортименте более 180 видов продукции. Производство находится в Бийске, но купить товары можно во всей России — от Москвы до Камчатки.

Один из самых заметных продуктов — пельмени. «Классические с говядиной и свининой» от флагманской торговой марки «Большая кастрюля» и получили медаль «Лучший алтайский товар 2022 года».

Экспертная группа оценила безопасность продукции для потребителей и пришла к выводу, что эти пельмени соответствуют всем стандартам и требованиям федерального Закона о защите прав потребителей.

Конечно же, жюри выявило хорошие органолептические свойства: внешний вид, консистенцию, цвет, запах и вкус.

Факт Компания работает по международному стандарту ISO 22000:2018. Это гарантирует высокое качество и безопасность продуктов.

По вкусу пришлись качество и дизайн экологичной упаковки, высокая маркетинговая эффективность. А также хорошие отзывы: экспертно подтвержденных претензий нет ни у потребителей, ни у контролирующих органов, ни у закупающих организаций.

«Конкурс еще раз подтвердил высокий уровень качества продукции предприятия и готовность к выпуску востребованной и конкурентоспособной продукции. „Как дома“, — говорят потребители», — отметили в компании.

Пельмени «Большая кастрюля» покупают в России уже более 12 лет. Как рассказывают на производстве, весь секрет в классическом неизменном рецепте, который позволят продукту оставаться вкусным.

В составе нет ничего лишнего: только говядина и свинина, лук, вода, соль и перец. В производстве используют натуральные алтайские продукты: куриные яйца, муку высшего сорта. Мясо — также от местных производителей.

Пельмени «Большая кастрюля» признали лучшим алтайским товаром 2022 года. Алтайский пищекомбинат «Меленка-ОСТ»

Изготовители также внимательно подошли и к упаковке. Они используют экологичные, биоразлагаемые бумажные пакеты со стильным дизайном. Внутри каждой пачки подарок — перец и лавровый лист, которые еще лучше раскрывают вкус пельменей.

Без лепщиков — никуда

Еще один секрет пельменей «Большая кастрюля» — ручная лепка. 30% команды предприятия работают более 10 лет.

Чтобы еще больше радовать потребителей, компания ищет новых сотрудников. Примут даже без опыта — его каждому новичку передадут наставники.

От работников требуется изготавливать различные полуфабрикаты: пельмени, манты, хинкали, бузы и другие. Лепщику потребуется санитарная книжка. Или готовность ее оформить. Еще важно быть чистоплотным, пунктуальным и ответственным.

Цифра 90 кг пельменей делает в смену каждая из 90 лепщиц.

В ответ «Меленка-ОСТ» предлагает работу со сменным графиком, дневными и ночными сменами (2/2/4), доставку служебным транспортом и вкусные обеды от корпоративной столовой. Также каждый сотрудник получает скидку на продукцию и подарки по праздникам. А новички — еще и «приветственную» пачку пельменей.

«Для каждого сотрудника мы стремимся делать все, чтобы работающие здесь люди чувствовали заботу о себе и получали достойное вознаграждение за свой труд», — говорят в компании.

Пельмени «Большая кастрюля» признали лучшим алтайским товаром 2022 года. Алтайский пищекомбинат «Меленка-ОСТ»

Не только пельмени

«Меленка-ОСТ» представляет новинку от торговой марки «4 Сочные порции» — «Вареники Ассорти».

В одной пачке сразу четыре вкуса вареников: картофель на сливочках, картофель и грибы, клубника, сладкий творог.

Отличить их можно по цвету пакетика. Его краски безопасны для здоровья, при варке вода не окрасится.

Такой продукт идеально подойдет для семей: каждый сможет выбрать любимый вкус. Удобно и для человека, который живет один. Чтобы разнообразить питание, ему не придется покупать четыре пачки разных вареников.

Присоединяйтесь к дружной команде!

Телефон отдела кадров: +7 983 183-33-48

Эл. почта: personal@moroz-altay.ru

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