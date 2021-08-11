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Экономика

Национальная «платежка». Как и когда в России приватизируют оператора карт «Мир»

В Министерстве финансов обсуждают приватизацию платежной системы «Мир». Рассказываем, для чего она нужна и есть ли у нововведений преимущества.

Карта "Мир". Источник: nspk.ru.
Карта "Мир". Источник: nspk.ru.
1 Что такое «Мир»?

Это платежные карты, разработанные НСПК (Национальной Системой Платежных Карт. — прим. ред.). Они появились в 2014—2015 годах, когда Visa и Mastercard прекратили операции по картам банков (Собинбанка, Инвесткапиталбанка, СМП и банка «Россия»), попавших под санкции США.

В числе держателей карт «Мир» — те, кто получает зарплату, пенсию, стипендию и прочие выплаты.

Кроме России, платежная система действует в 11 странах: в Турции, Беларуси, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии, Армении, Вьетнаме и на Кипре.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0
2 Варианты приватизации

По информации Коммерсанта, приватизировать «Мир» и его оператора предложил замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров. Инициативу он озвучил на закрытом консультативном совете НСПК.

«Основные идеи — передать 50% плюс 1 акцию НСПК от Центробанку (ЦБ. — Прим. ред.) правительству, а остальное поделить между системно значимыми участниками платежного рынка», — уточнил источник издания. Правда, для Минфина предпочтительна абсолютная приватизация.

Сейчас Национальная Система полностью принадлежит ЦБ.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0
3 Почему изменения могут быть важны?

Эксперты рассказали Коммерсанту, что передача снимет конфликт интересов. Процесс урегулирует рынок платежных систем.

4 Когда ждать «нововведений»?

ЦБ не планирует изменений в акционерной структуре в ближайшие 3−5 лет, подчеркивают Ведомости. Конкретики в вопросе пока нет.

Банковская карта. Терминал.
Банковская карта. Терминал.
СС0
5 Приватизация карт — риск для их держателей?

Банковский источник пояснил altapress.ru, что изменения держателям карт «Мир» ничем не грозят: «Рисков они не несут».

Если платежную систему передадут в частные руки, «покупатель» будет соблюдать гарантийные обязательства перед клиентами. Условия обслуживания установлены законодательством. В случае невыполнения договоренностей сделку с приватизирующей стороной должны расторгнуть в судебном порядке.

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