Национальная «платежка». Как и когда в России приватизируют оператора карт «Мир»

Это платежные карты, разработанные НСПК (Национальной Системой Платежных Карт. — прим. ред.). Они появились в 2014—2015 годах, когда Visa и Mastercard прекратили операции по картам банков (Собинбанка, Инвесткапиталбанка, СМП и банка «Россия»), попавших под санкции США.
В числе держателей карт «Мир» — те, кто получает зарплату, пенсию, стипендию и прочие выплаты.
Кроме России, платежная система действует в 11 странах: в Турции, Беларуси, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии, Армении, Вьетнаме и на Кипре.
По информации Коммерсанта, приватизировать «Мир» и его оператора предложил замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров. Инициативу он озвучил на закрытом консультативном совете НСПК.
«Основные идеи — передать 50% плюс 1 акцию НСПК от Центробанку (ЦБ. — Прим. ред.) правительству, а остальное поделить между системно значимыми участниками платежного рынка», — уточнил источник издания. Правда, для Минфина предпочтительна абсолютная приватизация.
Сейчас Национальная Система полностью принадлежит ЦБ.
Эксперты рассказали Коммерсанту, что передача снимет конфликт интересов. Процесс урегулирует рынок платежных систем.
ЦБ не планирует изменений в акционерной структуре в ближайшие 3−5 лет, подчеркивают Ведомости. Конкретики в вопросе пока нет.
Банковский источник пояснил altapress.ru, что изменения держателям карт «Мир» ничем не грозят: «Рисков они не несут».
Если платежную систему передадут в частные руки, «покупатель» будет соблюдать гарантийные обязательства перед клиентами. Условия обслуживания установлены законодательством. В случае невыполнения договоренностей сделку с приватизирующей стороной должны расторгнуть в судебном порядке.