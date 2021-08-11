Национальная «платежка». Как и когда в России приватизируют оператора карт «Мир»

1 Что такое «Мир»?

Это платежные карты, разработанные НСПК (Национальной Системой Платежных Карт. — прим. ред.). Они появились в 2014—2015 годах, когда Visa и Mastercard прекратили операции по картам банков (Собинбанка, Инвесткапиталбанка, СМП и банка «Россия»), попавших под санкции США.

В числе держателей карт «Мир» — те, кто получает зарплату, пенсию, стипендию и прочие выплаты.

Кроме России, платежная система действует в 11 странах: в Турции, Беларуси, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии, Армении, Вьетнаме и на Кипре.