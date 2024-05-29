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Экономика

Как изменятся ставки НДФЛ для миллионеров. Подробности налоговых поправок

По подсчетам министерства финансов, повышение налогов затронет около 2 млн человек, что составляет примерно 3,2% от общего числа работающих граждан страны, сообщает «Фонтанка».

Размер налога на доходы физических лиц не изменится и составит 13%, если сумма доходов не превышает 200 тыс. рублей в месяц.

Однако для доходов свыше 2,4 млн рублей в год будет применяться повышенная ставка в 15%.

В рамках предложения министерства, налоговая ставка составит 15 % для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей в год.

Если доход находится в диапазоне от 5 до 20 млн рублей, ставка будет 18%.

Для доходов от 20 до 50 млн рублей предлагается установить ставку в размере 20%.

И, наконец, для доходов свыше 50 млн рублей ставка составит 22%.

При этом физические лица смогут продолжать работать в режиме самозанятых, для них ставки останутся неизменными.

Таким образом, с учетом рекомендаций Госдумы, налоговые поправки будут приняты в весеннюю сессию, чтобы изменения в налогообложение вступили в силу с 1 января 2025 года.

Ранее стало известно, сколько миллиардов потеряли российские блогеры за 2023 год.

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