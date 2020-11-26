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Экономика

Как не потерять деньги при смене пенсионного фонда. Россиянам дали совет

С 1 декабря в России стартует «период охлаждения», позволяющий избежать потери части пенсионных сбережений граждан, рассказал «Прайму» глава центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис.

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
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Биезбардис поведал, что если подать в этом году заявление о переводе своих накоплений, до 31 декабря можно отказаться от смены пенсионного фонда.

«Это стоит делать в том случае, если вы обнаружили, что можете потерять инвестиционный доход, который иногда составляет до 30% от суммы всего пенсионного счета. Например, вас не предупредили об этом при подписании договора с негосударственным пенсионным фондом или вообще перевели туда без вашего ведома», — пояснил он.

Эксперт посоветовал через сайт Госуслуг проверять в декабре информацию о том, в каком вы пенсионном фонде и при необходимости уведомить ПФР об отказе от перевода накоплений.

«Переводить свои пенсионные накопления в другой фонд можно ежегодно, но это грозит потерей инвестиционного дохода. Ведь по закону доход от инвестирования пенсионных накоплений фиксируется на счете клиента фонда только каждые пять лет, и поэтому менять фонд без потерь можно только раз в пятилетку», — напомнил Биезбардис.

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При желании поменять фонд, можно подать срочное заявление. В нем будет указан срок перехода в другой фонд — только через пять лет, и никакой потери пенсионных накоплений при этом не произойдет.

Также можно уточнить год фиксации средств на счете и именно в этот год подавать досрочное заявление.

«Обращу внимание, что все заявления о смене фонда можно подавать только до конца ноября. Это делается через портал Госуслуг при наличии квалифицированной электронной подписи или лично в отделении ПФР. А если вы не возвращаетесь в ПФР, а переходите в другой НПФ, то вам, помимо заявления, надо еще подписать договор с НПФ», — предупредил специалист.

Ранее аналитики выяснили, что пенсии снизятся в России через 10 лет, несмотря на повышение пенсионного возраста.

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