Пенсии снизятся в России через 10 лет, несмотря на повышение пенсионного возраста

Через десять лет размер пенсий в России начнет снижаться, если правительство не примет срочные меры, пишет « Коммерсант » со ссылкой на исследование экспертов.

К такому выводу пришли замглавы Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Юрий Горлин и научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем института Виктор Ляшок.

В своей работе «Факторы роста уровня пенсионного обеспечения в среднесрочной и долгосрочной перспективе» эксперты утверждают, что правительству нужно срочно принять меры для повышения финансовой устойчивости пенсионной системы.

«В среднесрочной перспективе правительству может понадобиться ужесточить требования к стажу будущих пенсионеров и повысить страховые взносы для бизнеса. Без этих мер после 2030 года уровень пенсий по отношению к зарплатам в стране упадет ниже нынешнего уровня и к 2050 году снизится до 27% против 34% в 2018 году», — отмечает издание.

При этом чем выше будет рост экономики, тем быстрее будет сокращаться коэффициент замещения (уровень пенсий по отношению к зарплатам) — даже при росте и пенсий и зарплат в абсолютном выражении, поскольку до 2024 года правительство обязалось индексировать пенсии на 5−6%.

В Барнауле комсомолец пикетировал здание Пенсионного фонда , протестуя против повышения возраста выхода на пенсию. 19 июля 2018 года. kprf.ru

Как отмечают эксперты, к этой ситуации российскую пенсионную систему приведет ряд причин — как внешних, так и внутренних.

К первым относят старение населения и низкий уровень зарплат. Так, если сейчас на одного пенсионера приходится 1,1 работника, то к 2050 году это соотношение уменьшится до 0,99 (без повышения пенсионного возраста оно упало бы до 0,85).

«В числе вторых, которые имеют регуляторную природу, — недостаточные требования к стажу для получения права на страховую пенсию, предоставление льгот по тарифам страховых взносов», — уточняет издание.

По мнению экспертов, повышение требований к страховому стажу до 30 лет по году в год позволит коэффициенту замещения начать расти после 2035 года, а к 2050 году он может вернуться на нынешний уровень.

Ранее в ПФР сообщили об увеличении пенсий, однако для одних выплаты вырастут чуть больше, а для других чуть меньше.