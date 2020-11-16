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Спорт

Фигуристка пожаловалась, что ей не хватает на жизнь пенсии в 90 тысяч рублей

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова пожаловалась на пенсию в 90 тысяч рублей, сообщает РИА «Новости».

Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
instagram.com/fk_nbest.

Фигуристка Бестемьянова раскрыла размер своей пенсии в эфире телеканала НТВ.

«Где-то, наверное, 85−90 тысяч <…> Но у меня так много забот, мне этого не хватает», — рассказала спортсменка.

Она отметила, что пенсия складывается из обычных выплат и специальной «президентской» пенсии для олимпийских чемпионов.

Сначала выплата за спортивные достижения составляла 15 тыс. рублей, но из-за инфляции ее проиндексировали — постепенно доросла до 60 тысяч.

Также фигуристка имеет льготы на оплату ЖКХ и бесплатный проезд. Кроме того, ей положены бесплатные поездки в санатории и специальное лечение, однако, как она подчеркнула, к этим услугам никогда не прибегала.

Ранее в ПФР сообщили об увеличении пенсий, однако для одних выплаты вырастут чуть больше, а для других чуть меньше.

60-летняя Бестемьянова — советская фигуристка в спортивных танцах на льду, олимпийская чемпионка 1988 года, четырехкратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта СССР.

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