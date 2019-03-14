Как новоалтайская компания покрыла фасадами Москву, Германию и резиденцию Путина

15 лет назад Константин Денисенко начал в гараже конструировать станки и заниматься обработкой металла. Сейчас его компания «ЗИАС» — один из главных в России производителей фасадных систем. Их можно встретить по всей стране, за границей и даже в резиденции президента. Денисенко рассказал, как один телефонный разговор с конкурентом повлиял на судьбу его фирмы и как «ЗИАС» стала единственным в России производителем промышленных 3D-принтеров.

Краткое содержание

Главный рынок — Москва

— Константин Александрович , вы стали одним из лидеров по производству фасадов в России. Почему отдаленность от основных рынков сбыта не мешает вам развиваться?

— На этом рынке успех определяет не столько стоимость продукции, сколько продуманность технических решений. Застройщикам важно, чтобы монтаж фасада был быстрым и удобным. Бывает, добавив или переместив одно отверстие в кронштейне, мы добиваемся сокращения времени монтажа на 10−20%, и это делает нас привлекательнее для партнеров.

Второй фактор — расположение в географическом центре страны. Оно позволяет уверенно работать на Дальнем Востоке из-за низкой стоимости логистики и относительно небольшой разницы в часовых поясах. Ну и, конечно, влияет общий уровень накладных расходов на производство в сравнении с более развитыми регионами.

— Больше всего куда отгружаете?

— Основной наш рынок сбыта — Москва. Там у нас открыт торговый дом и работают основные проектировщики и разработчики технических решений.

Константин Денисенко altapress.ru

С прошлого года стали активнее работать с регионами. Мы разработали специальную программу сотрудничества для региональных монтажных компаний. Предлагаем им свои фасады и техническое сопровождение, а весь сервис они берут на себя. Такая работа с регионами позволила нам вырасти за 2018 год на 20% по объемам производства, и мы рассчитываем на то, что эта программа даст не меньший прирост и в этом году.

В пересчете на квадратные метры смонтированных фасадов в 2018 году нашими конструкциями было покрыто более 1,5 млн кв. м фасадов в РФ. В 2019-м планируем перевалить через отметку в 2 млн кв. м.

— Вы рассчитываете на рост? Строительная отрасль сейчас не в лучшем состоянии…

— Строительная отрасль выходит из рецессии. За 2015−2017 годы, на которые пришлась самая острая фаза кризиса, многие наши конкуренты существенно утратили свои позиции либо вовсе ушли с рынка. Мы же в отличной форме и полностью готовы ко всем вызовам.

Почему на Алтае мало красивых фасадов

— Не кажется ли вам , что современные фасады типа сайдинга или керамогранита сильно проигрывают в эстетическом плане?

— С эстетической точки зрения есть множество интересных решений, не уступающих традиционным и даже превосходящих их. К сожалению, до Алтайского края эти решения еще не дошли, несмотря на то что это наш домашний регион. Для Москвы и заграницы мы делаем такие фасады, что даже специалист не отличит их от кирпичной кладки.

Краевой художественный музей. Июль 2018 года. Анна Зайкова.

Возьмем бывшее здание РАПШ (художественный музей. — прим. ред.) на площади Октября в Барнауле, которое строится традиционным способом уже несколько лет. С помощью современных фасадов можно было бы построить здание за год, сохранив всю архитектуру старого сооружения, на порядок улучшить эксплуатационные характеристики и существенно сократить стоимость строительства.

— Какими своими объектами гордитесь?

— Их много в самых разных городах. Например, больница Петра Великого в Санкт-Петербурге или ЖК «Князь Александр Невский» — до недавнего времени самое высокое в Питере современное 126-метровое здание. Есть хорошие примеры в Москве, Новосибирске (Государственный концертный зал им. Каца) и в Сочи (резиденция президента «Бочаров ручей»).

ЖК «Князь Александр Невский» в Санкт-Петербурге. zias.ru

— А в Алтайском крае?

— ЖК «Аквамарин» на речном вокзале, на мой взгляд, вполне потянул бы на современный символ Барнаула. Также отмечу здание мэрии на ул. Гоголя и ЖК «Анастасия» на ул. Папанинцев — один из наших первых крупных объектов.

С ним получилось интересно. Когда комплекс строили, нас даже не рассматривали в качестве подрядчиков. Выбрали компанию из европейской части страны. А это оказалось неудобно: чего-то не хватило — пока изготовят, погрузят, доставят… Уже в ходе строительства прораб обратился к нам: можете такое повторить? Конечно можем. В итоге на объекте 90% наших фасадов.

После этого нам стало намного проще себя преподносить потенциальным клиентам — ЖК знают все, и на нас стали смотреть совсем по-другому.

Вид на Барнаул. Центр. Новостройки. Дмитрий Лямзин.

Я потом звонил директору компании, которая изначально работала с подрядчиком. Говорю: мы можем делать ваши продукты, хотим стать вашим региональным производителем. Он меня тогда грубо послал. Прошло больше 10 лет, но мы оба хорошо помним этот разговор: если бы он согласился, все могло бы пойти иначе. Но он решил не сотрудничать, а конкурировать. Теперь мы обогнали их на российском рынке в три-четыре раза.

После Германии в планах США и Австралия

— Когда вы открыли офис в Германии?

— Три года назад, в Кельне. Нам интересен экспорт в целом и европейский рынок как один из крупнейших. Мы активно участвуем в выставках, которые там проходят. В январе 2019 года выставлялись в Мюнхене, представили новейшие фасадные решения из клинкерных плит. Получили множество высоких отзывов. Много было китайцев, которые перечерчивали, фотографировали наши решения и, наверное, уже выпускают наши планки.

Константин Денисенко Дмитрий Лямзин

У нас есть планы расширить географию присутствия и за пределы СНГ и ЕС. Есть запросы из Австралии, США и Канады. Для этого сейчас прорабатываем проблемы сертификации наших фасадов в Штатах.

— То есть экспортный потенциал у вас неплохой?

— У нас есть опыт и понимание потребностей строителей. А при нашей стоимости труда и уровне инженерной мысли мы вполне конкурентоспособны на внешних рынках. Вообще, экспорт услуг — серьезная возможность роста для многих отраслей в России. Сейчас мы учим наших специалистов работать по еврокодам (европейский аналог СНиПов), чтобы расширять спектр наших услуг для европейских клиентов.

О контрактном производстве и 3D-принтерах

— Вы также занимаетесь металлообработкой по заказам других компаний. Это перспективное для вас направление?

— Это называется «контрактное производство». Еще четыре-пять лет назад в России данное выражение почти никто не употреблял. Вся экономика строилась по принципу «там купить — тут продать». Но в 2014 году страна взяла курс на импортозамещение, и мы поняли: это наш шанс.

Мы предлагаем свой опыт, технологии и производственные мощности компаниям, которые имеют заметные доли на своих рынках, у кого налажен сбыт. Например, для одного из наших партнеров, компании Hilst, мы производим 5−7 млн кляммеров для крепления террасных досок, и в 2019 году дополнительно получили заказ на 1 млн кляммеров от партнеров из Италии. В России никто столько не делает.

Производство ZIAS. zias.ru

Нам интересно работать в разных отраслях. У нас есть заказы от автопроизводителей, от оборонщиков. Мы даже производим бытовую технику. Это все и есть контрактное производство.

— Вы еще известны как компания , которая делает 3D-принтеры для КамАЗа. Как получился этот проект?

— Мой компаньон и двоюродный брат Николай всегда в поиске идей для развития компании. В Сколково он познакомился с разработчиками технологии трехмерной печати из песка. Идея показалась нам перспективной, и мы выступили в качестве инвестора и индустриального партнера в этом проекте.

По их разработкам мы в Новоалтайске сделали два промышленных 3D-принтера, один из которых небольшой — для демонстрации на выставках. На одной из них технологией и заинтересовались представители КамАЗа.

— Что печатают такими принтерами? И в чем их уникальность?

— С их помощью можно быстро изготовить сложную форму для литья. Это решение для экспериментального или мелкосерийного производства, когда форму для заливки приходится часто менять или дорабатывать. Напечатать ее из песка намного быстрее, чем изготовить традиционным способом.

Это не классический 3D-принтер, который создает конечное изделие. Здесь слой за слоем в нужной форме проклеивается песок. Непроклеенный осыпается, и остается нужная деталь. В России ничего подобного нет. Такое оборудование производят только в США и Германии, но из-за санкций они не поставляют в РФ новые машины и не обслуживают старые.

КамАЗ хотел взять наш принтер в аренду, а потом заказать себе такой же, но большего размера. Но из-за высокого спроса на такую печать мы решили учить их специалистов на своей площадке и сами печатаем им формы, а параллельно выполняем заказы для других компаний, в числе которых структуры «Росатома», Объединенных судостроительной и авиастроительной корпораций и др.

Также нашей технологией заинтересовался «Магнитогорский металлургическийкомбинат». В августе поставляем им принтер и планируем выходить с ним на экспорт.

Производство ZIAS находится напротив развязки Барнаул-Бийск-Новосибирск , через дорогу от ДСУ№ 7. zias.ru

Специальный вопрос

— Что такое «ЗИАС»?

— У меня нет однозначного ответа. Мы искали название, которое должно быть неповторимым, запоминающимся, пристойно звучащим по-английски и свободным в доменной зоне «.ru». Еще нам хотелось, чтобы в нем были буквы «а» и «с» — как дань нашему первому названию «Алюко-Сервис».

Однажды я ехал по Новосибирску и слушал радио Jazz. Мне понравилось название, я решил трансформировать его в Jias. Но выянилось, что сайт jias.ru уже существует. Тогда поменяли еще букву и получилось ZIAS.

А уже после этого стали придумывать варианты расшифровки аббревиатуры. Их было очень много, самые популярные — «завод инженерных автоматизированных систем» или более шуточное «зачем искать аналог совершенства».

О чем еще рассказал собеседник

О Викторе Яшкине ( гендиректоре «Барнаулького станкостоительного завода») — Он нам как отец. С 2004 года мы арендовали у него цеха. Он видел, что мы растем быстро, и всегда нам помогал: давал дополнительные площади, позволял пользоваться ж/д путями. Плюс его инженеры помогли вырасти нашим специалистам в металлообработке. А когда я набрался смелости и предложил выкупить у него здание, он продал его нам, а не тем предприятиям, которые были в холдинге БСЗ. О том , как вести бизнес с братом — Мы вовремя разделили зоны ответственности: Николай 90% времени находится в Москве, развивает наш торговый дом, а я живу в Новоалтайске и занимаюсь производством. Если бы мы занимались одним и тем же, наверняка ничего хорошего бы не вышло. О техническом образовании — В наших вузах за 5−6 лет учат меньшему, чем на толковом предприятии можно получить за полгода. Но чтобы пройти такую школу, молодой человек должен показать, что он способный, перспективный и очень желает реализоваться как технический специалист. О старте — Мой путь — классический пример создания предприятия с нуля, без опыта, начального капитала, грантов, кредитов, спонсоров или инвесторов. О производственных площадях — Их катастрофически не хватает. Основной цех у нас 5 тыс. кв. м. Плюс вспомогательные помещения. Сейчас достраиваем еще один цех на 1,5 тыс. кв. м, уже готов каркас. В этом году планируем запустить.

Что известно о Константине Денисенко

Константин Денисенко altapress.ru

Константин Александрович Денисенко родился 2 мая 1980 года в Белоярске. С 8-го класса увлекался электроникой. В 2002 году окончил АлтГТУ по специальности «энергоснабжение промпредприятий». После вуза год проработал энергетиком в барнаульском «Спецавтохозяйстве». В 2003 году ушел в бизнес с двоюродным братом Николаем Булгаковым.

Поначалу братья зарабатывали на металлообработке как посредники: находили исполнителей заказчикам, которым требовалось изготовить нестандартные конструкции. После этого в гараже собрали станок для производства кронштейнов для местного рекламного агентства. В начале 2004 года арендовали цех на «Барнаульском станкостроительном заводе», а позже выкупили помещение.

В 2013 году приобрели на торгах имущественный комплекс обанкротившегося «Новоалтайского экспериментального реммехзавода» и с тех пор работают там. Женат, воспитывает троих сыновей и дочь. Увлекается ездой на мотоциклах и горных снегоходах.

Факт

«ЗИАС Машинери» производит вытяжки для немецкого бренда Kupersberg. Их продают в сетях «Медиа-маркт» и «М.Видео».

Цифра

В 2018 году выручка группы компаний «ЗИАС», в которую входят 8 предприятий, превысила 1 млрд рублей.