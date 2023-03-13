Как социальная ответственность помогает заводу «Сибэнергомаш-БКЗ» достигать успеха

Завод «Сибэнергомаш-БКЗ» не нужно убеждать в эффективности социальных инвестиций. Социальная ответственность для котельщиков — это не только белая зарплата день в день, поддержка ветеранов, благотворительность и многое другое. Наш корреспондент поговорил с сотрудниками предприятия о том, что они под этим понимают, что мотивирует руководителей делать социальные инвестиции и каких результатов удается добиться.

На завод — за знаниями

Легендарный Барнаульский котельный завод «Сибэнергомаш-БКЗ» — один из лидеров по средней зарплате в Алтайском крае. В 2022 году она достигла здесь 69,2 тыс. рублей — при средней по краю лишь 40,2 тыс. Рост за год — плюс 20%.

Но дело не только в высокой зарплате — на предприятиях, конкурирующих за работников, это уже стало нормой. «Многие ребята идут сюда за знаниями», — рассказали сотрудники завода.

У нас ценят своих сотрудников и стараются всесторонне подходить к вопросам их развития и адаптации в профессии и на предприятии в целом, — подтвердила и Ольга Сабанцева, директор по персоналу и социальным вопросам.

Возможности для развития

Мы расспросили специалистов предприятия, как здесь организовано развитие персонала.

Нам пояснили: ежегодно составляется план. Он включает как обязательное обучение, регламентированное различными нормативными документами, так и развивающее.

Конечно, планируя развивающее обучение, мы ориентируемся на цели и задачи, которые стоят перед заводом, и, что немаловажно, на желание сотрудника развиваться, расти в профессии или же освоить новую смежную специальность, — объяснила Ольга Сабанцева.

Более того, у сотрудников завода и их детей есть возможность получить высшее профессиональное образование в АлтГТУ, используя целевое направление.

Мы стараемся подобрать наиболее удобный для сотрудника вариант. Если он получает высшее образование заочно, ему предоставляется ученический отпуск. В иных случаях обучение также может быть с отрывом от работы и без отрыва, — объяснили в отделе по работе с персоналом и делопроизводству.

Спортивные победы

Между тем, развитие персонала — комплексное понятие, отмечают наши собеседники. На заводе есть небольшой зал, где сотрудники с азартом играют в настольный теннис и дартс. И в этом смысле «Сибэнергомаш-БКЗ» не отстает от трендов — вовлекает персонал в корпоративный спорт и дает ему возможности вести здоровый образ жизни.

Так, завод арендует залы для своих сотрудников-спортсменов, где они могут с комфортом готовить себя к новым победам.

Котельный завод «Сибэнергомаш-БКЗ». Фото: Котельный завод «Сибэнергомаш-­БКЗ».

Ежегодно мы проводим внутреннюю спартакиаду и участвуем в городских, районных, межкорпоративных спортивных мероприятиях. Проводим марафоны и другие соревнования среди персонала, например, по ходьбе. А летом традиционно запускаем акцию «На работу на велосипеде», — говорит Юлия Микрюкова, специалист отдела сопровождения государственных программ и маркетинга и спортивный координатор завода.

Участвовать в таких «активностях» могут буквально все сотрудники, независимо от пола и возраста. Было бы желание.

Безопасные условия

Для завода «Сибэнергомаш-БКЗ» важно, чтобы часы, проведенные на рабочем месте, не нанесли ущерба здоровью.

Сергей Иванович Таланов, начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности, поясняет: на предприятии действует программа «Производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

И эта программа — отнюдь не бумажная: независимая аккредитованная лаборатория регулярно проводит замеры на рабочих местах. К примеру, уровень шума, вибрации и освещенности замеряют один раз в год, микроклимат — дважды в год. Такие параметры, как содержание пыли, оксидов углерода, азота и железа, анализируют раз в квартал, марганца — раз в месяц.

Забота о людях

Но, конечно, социальная ответственность для завода «Сибэнергомаш-БКЗ» — это еще и забота о сотрудниках и их семьях.

Нашей отличительной чертой является практически индивидуальный подход к каждому сотруднику. На предприятии есть система поддержки работников в различных жизненных ситуациях. В случае необходимости предоставляем дополнительный отпуск, связанный с этими ситуациями, оказываем материальную помощь", — рассказывает Ольга Сабанцева.

Завод компенсирует затраты сотрудников на аренду жилья или выплату по ипотеке. «Для меня это просто спасение», — сказал один из молодых сотрудников, снимающих жилье.

В День Победы и День машиностроителя предприятие неизменно приглашает на завод своих ветеранов. Эти встречи стали доброй традицией. Не остаются без внимания и дети заводчан. Дня них в «Сибэнергомаш-БКЗ» проводят различные мероприятия и творческие конкурсы, в которых дети с удовольствием участвуют и получают подарки.

Системное взаимодействие

На предприятии нам рассказали и о другой составляющей понятия «социальная ответственность». Так, «Сибэнергомаш-БКЗ» давно и системно сотрудничает с учебными заведениями. Прочные партнерские связи налажены с АлтГТУ, Томским политехническим университетом, алтайскими профильными техникумами.

Здесь учащиеся вузов и техникумов делают первые шаги в профессии под руководством опытных наставников — это значит, что их выпускники получат самые актуальные знания и навыки. При этом завод на время практики компенсирует студентам стоимость проезда и стоимость питания.

Ну, а для самых усердных студентов «Сибэнергомаш-БКЗ» может стать не только площадкой для пробы сил, но и первым местом работы.

Студентам, проявившим интерес к профессии и зарекомендовавшим себя во время практики, предоставляется возможность остаться в коллективе и совмещать работу с обучением, — рассказала Ольга Сабанцева.

Актуальные ценности

А еще завод помогает школе кикбоксинга «Стик», баскетбольному клубу «Лига» гимназии № 131, детскому саду № 203 «Соловушка», детскому дому в Павловске и краевой библиотеке. Вместе с городом и общественниками отмечает памятные даты Великой Отечественной войны, а на Дне города представляет Октябрьский район.

За 2022 году штат сотрудников завода увеличился на 81 человека. Часть из них — молодые специалисты, в том числе выпускники учебных заведений 2022 года. Более того, нам удалось довести текучесть кадров до минимально допустимого уровня. Минимизировать показатель мы смогли, прежде всего, благодаря социально ориентированному подходу, которого придерживается руководство завода, и конкурентному уровню зарплаты, — резюмировала Ольга Сабанцева.

Факт Награды завода «Сибэнергомаш-БКЗ"-2022 1. Почетная грамота Правительства края — за эффективную работу и большой вклад в развитие экономики региона. 2. Диплом за 1-е место в ежегодном краевом конкурсе «Лучшие практики наставничества» (в номинации «Наставничество в области повышения производительности труда»). 3. Благодарность Мин­экономразвития края за достигнутые успехи и активное участие в реализации мероприятий нацпроекта «Производительность труда».

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