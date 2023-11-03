Как защитить деньги от инфляции, рассказал экономист

Экономист рассказал о самом доступном инструменте, благодаря которому можно защитить свои сбережения от инфляции, передает Lenta.ru.

Для широких слоев населения банковский вклад станет лучшим защитников денег.

Отмечается, что обычно ставки по банковским депозитам ниже темпов инфляции. При этом бывают моменты, когда они превышают показатели.

На данный момент банки по краткосрочным депозитам дошли до 15%.

Также нужно различать банковский вклад и накопительный счет.

Банковский вклад делается на несколько месяцев. Если вы снимите деньги до истечения срока действия договора, то средства вам вернут, но проценты начислены не будут.

Когда вы кладете средства на накопительный счет, то может взять от туда в любой момент, главное не опускаться предела. Но банк может изменить ставку, если, например, резко упадет ключевая ставка.

Экономист заявил, что вкладывать деньги в золото или валюту — не самый удачный способ сохранить сбережения в текущее время.

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