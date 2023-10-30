Коварная инфляция и ее золотые зубы. За что еще депутаты АКЗС критикуют бюджет-2024 и причем тут СВО

Дискуссия о краевом бюджете, всегда дающая повод политикам разного толка покритиковать исполнительную власть, на сессии АКЗС "вырулила" на тему спецоперации - и ведь нельзя сказать, что неожиданно. Критиковали бюджет-2024 и за недостаточную помощь из Москвы, и за маленький рост зарплат. И даже за министров-капиталистов и инфляцию, «сжирающую доходы своими золотыми спекулянтскими зубами». Но единороссы призвали критиков не забывать, что страна уже больше 600 дней ведет спецоперацию. И что треть федерального бюджета страны идет на обороноспособность.

Бюджет в первом чтении: все показатели рекордные, кроме одного

Вся критика, включая "инфляцию, пожирающую доходы", дефицит, порождающий страхи, и пожелание правительству проявить лоббистские возможности, прозвучала уже после презентации бюджета-2024.

Для начала главы ведомств (пока в статусе врио) рассказали о том, как будет развиваться экономика (коротко: хорошо). И каковы в связи с этим параметры бюджета - приводим их здесь, если кто-то еще их не изучил раньше (в скобках – параметры бюджета-2023, принятого в первом чтении год назад).

Доходы - 143,1 млрд рублей (139,82 млрд), расходы - 158 млрд (153,3 млрд). Дефицит принят на предельном уровне: 14,9 млрд рублей (13,48 млрд), сообщил Данил Ситников, врио вице-губернатора и врио министра финансов.

Данил Ситников. Обсуждение краевого бюджета-2024 в первом чтении. АКЗС.

Собственные доходы в бюджете-2024, по проекту, достигнут 88,8 млрд рублей - это на 15% больше первоначального бюджета-2023. Как видим, все статьи приняты с ростом. «Подкачал» единственный показатель – трансферты из федерального бюджета: 54,3 млрд (62 млрд).

Помощь из Москвы: еще не все решено

Надо сказать, что Данил Ситников, презентуя бюджет, объяснил депутатам (а днем позже и журналистам): сумма трансфертов указана предварительная. В ноябре примут федеральный бюджет – вот тогда будет все ясно.

Вопрос о федеральных средствах в бюджете – вообще, болезненный. С одной стороны, политики годами критиковали власть за зависимость от Москвы. С другой - по размеру помощи судят о лоббистских возможностях главы региона. Так что любое изменение объемов московских денег - всегда предмет критики.

Ситников прокомментировал ситуацию сдержанно: о существенном снижении трансфертов речи не идет, власти рассчитывают, что трансферты не будет ниже уровня 2023 года.

Причины некоторого снижения он назвал объективными и не влияющими на уровень жизни – подробно об этом можно прочитать здесь.

Зарплаты бюджетникам: повысят, но не всем одинаково

Прокомментировал Ситников и еще один болезненный вопрос: о зарплатах бюджетникам. Фонд оплаты труда, заложенный в бюджете-2024 на краевые полномочия, возрастет на 15% - до 53 млрд рублей, сообщил он.

Зарплаты бюджетникам из категорий, подпадающих под действие указов президента РФ (учителям, врачам, работникам культуры и др.), с 1 января 2024 года повысят на 9,8%. А зарплату «неуказным» категориям проиндексируют на 4,5% и, как обычно, с 1 октября.

Тему зарплат чиновник назвал приоритетной и напомнил, что в 2022 году ее индексировали трижды – вероятно, имея в виду, что при наличии ресурсов к ней можно будет вернуться и в 2024 году.

И все же депутаты именно за эти статьи (зарплаты и межбюджетные трансферты) критиковали авторов бюджета больше всего.

Парламентский центр в Барнауле. Анна Зайкова

Справедливороссы: надеются на лоббистские возможности власти

Александр Молотов, руководитель фракции «Справедливая Россия – за правду», ситуацию представил так. Наш регион повышает собственные доходы. А федерация примерно на ту же сумму сокращает объем безвозмездных поступлений.

«Это в определенной степени, наверное, даже демотивирует. Остается надеяться, что лоббистские способности наших краевых властей позволят добиться существенного прироста этой цифры», - сказал он.

Александр Молотов и Людмила Суслова. АКЗС.

Молотов усомнился, что уровень инфляции, заложенный в бюджет (4,5%), корректный. В этом году она составит 7,5%. «И каких-либо весомых причин считать, что в следующем году она снизится почти в два раза, у нас нет», - добавил депутат.

А это означает, что запланированный объем доходов надо к второму чтению увеличить. Молотов также заявил, что бюджет-2024 не позволяет в полной мере бороться с бедностью. Ведь «неуказным категориям» бюджетникам зарплату повысят всего на 4,5%, и только с 1 октября. И это при такой-то инфляции.

«Если планы по индексации зарплат бюджетников ко второму чтению не будут пересмотрены в большую сторону, жить многие из них в следующем году станут не лучше, а хуже», - сказал он.

Александр Молотов. АКЗС.

«Коммунисты России»: дефицит бюджета рождает страх

Речь от фракции «Коммунисты России» зачитал депутат и писатель-фантаст Сергей Малинкович.

Подходы к бюджетной политике, которые он усмотрел в проекте краевого бюджета, он назвал капиталистическими. А размер дефицита бюджета счел чрезмерно большим.

«Экономисты западной школы считают, что дефицит - это даже неплохо. Но мы, сталинисты, так не считаем. Дефицит бюджета рождает страх у людей», - сказал он.

Индексацию социальных выплат он назвал недостаточной (здесь он, как видим, не был одинок). «Ведь коварная инфляция может все это съесть, безжалостно сожрать своими золотыми спекулянтскими зубами», - добавил он.

Проект закона о бюджете. АКЗС.

Вообще, бюджет-2024 он назвал «слабым и несовершенным, созданным воспаленным капиталистическим умом». «Будет ли он освоен в полной мере? Или опять будет многомиллиардный остаток на конец года?», - задал он вопрос по ходу выступления.

В заключение Малинкович поведал, что члены фракции всю ночь рассуждали, не проголосовать ли им против. Но ради населения решили голосовать за. "Население края без принятого бюджета окажется, естественно, в безвыходном положении", - сказал он.

КПРФ: добавьте в бюджет 5 млрд рублей

Андрей Кривов, руководитель фракции КПРФ, напомнил, что Алтайский край по-прежнему внизу рейтинга сибирских регионов по доходам населения.

А по оказанию мер соцподдержки в расчете на одного жителя регион из года в год тратит «практически меньше всех других субъектов в Сибири». «И этот год, похоже, не будет исключением», - сказал он.

Андрей Кривов, АКЗС. АКЗС.

Если сравнить бюджет-2024 с бюджетом-2023 с учетом инфляции, видно, что расходы на многие социальные статьи сократились.

«Вроде бы флагман нашей экономики сельское хозяйство. А расходы на него в сопоставимых ценах падают на 6%. Ну, про культуру говорить не приходится. Там вообще 25-процентное снижение пока предполагается», - сказал Кривов.

Депутат предложил добавить в бюджет 5 млрд и запланировать на них траты. Ведь по факту каждый год исполнение по доходам оказывается выше последнего варианта бюджета на 4-5 млрд рублей.

Что думает Данил Ситников об увеличении доходов на 5 млрд рублей, altapress.ru писал здесь.

Данил Ситников. Обсуждение краевого бюджета-2024 в первом чтении. АКЗС.

«Единая Россия»: спецоперация влияет на все сферы жизни

Но Сергей Приб, руководитель фракции «ЕР», сразу призвал всех учесть, в каких условиях принимается бюджет: идет спецоперация, «санкционное давление будет усиливаться, а геополитическая обстановка становится все более нестабильной».

«Да, географически мы значительно удалены от боевых действий, но специальная военная операция оказывают влияние на экономику и все другие сферы нашей жизни. Меняется распределение ресурсов внутри страны», - сказал Сергей Приб.

Сергей Приб Источник фото: АКЗС

Он отметил, что все отрасли края имеют положительную динамику, «что подтверждает хороший внутренний потенциал». Да, сохраняется катастрофическая нехватка кадров (особенно в муниципальных округах и сельской местности).

Но это имеет и положительный эффект: дефицит кадров привел к росту зарплат в промышленности. По поводу бедности единоросс отметил, что в крае работают все меры поддержки. В целом же проект бюджета-2024 он назвал реальным и «с заделом перспективного развития».

«В 2022 году мы зашли в СВО. Сегодня 610 дней в режиме СВО. И мы не понимаем до конца всех расходов глобализма, которые будут. Только догадываемся, что все только начинается. Это тоже нужно учитывать, заходя во все процедуры критики бюджета», - сказал руководитель фракции "ЕР".

Александр Романенко. АКЗС.

Бюджет-2024: четверть депутатов проголосовали против

Дискуссию завершил поддержавший Приба спикер Александр Романенко.

«Когда мы анализируем федеральный бюджет, который представлен сегодня в Государственную Думу, давайте тоже не забывать, что треть расходов идет на обороноспособность нашей страны. Поэтому если мы сегодня не видим некоторых цифр, которые направляются в субъекты, мы понимаем, почему», - сказал он.

После этого началось голосование. 47 депутатов были за проект бюджета-2024, 17, или чуть больше четверти (вероятно, все из КПРФ), - против.

Доработкой документа ко второму и окончательному чтению займется рабочая группа.