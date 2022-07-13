Как живет район Алтая после роспуска сельсоветов и как его необычный глава привлекает инвесторов

Тридцать лет назад Залесовский район часто путали с Завьяловским, а где он находится — мало кто знал. Сейчас это — прошлое, считает глава Александр Пластеев. Его команда (и в первую очередь он сам) все чаще подает инфоповоды для СМИ — и о территории заговорили. Район первым в крае распустил сельсоветы и стал округом и, наверное, единственный в регионе, кто объявил свою территорию открытой для инвесторов. Идей для развития у залесовцев еще много, о чем мы и поговорили с главой округа.

Инвестор и открытость

— Александр Валерьевич , Залесовскому округу от природы не так много досталось , как , скажем , Алтайскому району , где туризм еще в СССР продвигали. Или как пригородному Первомайскому , куда бизнесы идут без приглашения. Как вы заманиваете к себе инвесторов?

— Мы везде себя позиционируем так: «Залесовский округ — территория, открытая для инвестиций». Была даже идея — разместить на баннерах с этим слоганом мой номер телефона, чтобы все могли иметь прямой контакт с главой.

Указывать номер телефона нам не разрешили — сказали, что это провоцирует коррупцию. А вот QR-код мы размещаем. И человек, который проезжает по трассе, может навести на него телефон и выйти на наш сайт, познакомиться с территорией.

С инвесторами мы работаем в режиме одного окна — проходим вместе с ними все стадии проекта от выбора участка, присвоения адреса и взаимодействия с коммунальными и прочими службами до оформления договорных отношений по земле.

— Что вы можете им предложить?

— У нас есть площадки, поставленные на кадастровый учет. Есть участки, на которых можно построить завод по переработке сельхозпродукции, участки под промышленность — например, добычу торфа. Есть земли сельхозназначения. И мы ищем предпринимателей, готовых зайти на эти площадки и работать.

Почему другие районы развивались? Потому что раскрутили маховик развития. Наша задача — тоже раскрутить маховик. Стремиться к тому, чтобы к нам ехали, создавать точки притяжения, а не ждать, когда к нам придет бизнес. К тому же инвесторов можно и своих выращивать.

В Залесовском округе. vk.com/love_my_zalesovo

Мечта и бизнес

— Как можно выращивать инвестора? Поделитесь опытом.

— Приведу пример. У нас есть предприниматель, который занимается лесом, — Иван Голомеев. Он построил хорошую усадьбу. Тогда я спросил его: ты вот едешь до усадьбы около двух десятков километров — зачем? Он говорит: «Ностальгия. Была мечта — построиться в тихом месте, где когда-то пас коров».

Тогда я поинтересовался: «Не стыдно ехать мимо полей, которые заросли бурьяном»? И предложил взять их в аренду. Он сначала отказывался, но три года назад попробовал. Сейчас у него 2,5 тысячи гектаров, два комбайна, и он понимает, куда будет двигаться.

Производство колбасных изделий. Анна Зайкова

Второй пример: Игорь Кечайкин, «Народный продукт». Делает очень хорошие колбасные изделия. Уговорили его строить убойный цех — а он и сам об этом думал. Поехали вместе с ним в управление по предпринимательству — Александр Сергеевич Евстигнеев сказал: «Будем помогать».

После того, как убойный цех будет построен, встанет вопрос о его загрузке. И надо будет подвести предпринимателя к тому, чтобы он занялся еще и мясным направлением.

Можно раздать жителям наших сел свиней и бычков на откорм, обеспечить их кормами, обозначить цены, снять с них заботу о сбыте. Тогда в селах появилась бы и занятость, и доходы.

— Не проще ли зазвать крупный бизнес и сразу решить многие вопросы?

— Задача мегакомплекса — максимальное извлечение прибыли при минимуме затрат — им желательно вообще уйти от человеческого ресурса. А моя задача как руководителя — решить, что будет в Гунихе, в Видоново, в Борисово и других селах.

Я считаю, что надо не райцентр Залесово развивать, где живет 56% населения и он сам разовьется. А сделать так, чтобы в каждом населенном пункте, даже маленьком, был фермер, предприниматель, который мог бы вокруг себя организовать людей. Помог бы провести праздник, решить проблемы в коммуналке.

В Залесовском округе. vk.com/zls_adm_plasteev

Свои и чужие

— И все же в Залесовский округ пришел довольно крупный инвестор — «Милк Парк», он планирует построить роботизированную ферму на 1200 голов. Расскажите , как вы нашли друг друга?

— «Милк Парк» — это предприниматели Газукины. Их предприятие — резидент ТОСЭР в Новолтайске, и им очень нужно качественное сырье. Сначала они искали площадку в Заринском районе, где тоже ТОСЭР.

Приехали, посмотрели — тут труба, там ферма. О каких экологически чистых продуктах можно говорить? Тогда им предложили заехать в соседний Залесовский район.

Мы им показали Камышенку, берег Чумыша, чистую речку. Они сразу влюбились в эту природу, поняли, что здесь реально производить то сырье, которое идет на твердые сорта сыров.

С нашей стороны было только одно условие: любой инвестор должен регистрироваться на нашей территории. Это наша принципиальная позиция. И «Милк Парк» зарегистрировался у нас.

В Залесовском округе. vk.com/zls_adm_plasteev

— В какой стадии этот проект?

— Им нужна была площадка под ферму, мы нашли им участок в 50 гектаров, они его выкупили. Кроме того, им требовалось 5,5 тысяч гектаров сельхозугодий.

На днях мы подписали с ними договор о передаче им в аренду земли из фонда перераспределения, которая не использовалась порядка 10 лет. И сейчас вопрос один: найти того, кто сможет профинансировать проект. Я думаю, все у них должно получиться.

— Еще один крупный инвестор зашел на вашу территорию — «Блиновское», аграрное предприятие , «дочка» «Алтай-Кокса». Что он планирует делать?

— «Блиновское» базируется в селе Яново Заринского района. У нас им нужна была только земля — 2 тыс. гектаров. Участок мы предоставили без торгов, так как они у себя в районе развивают крупный инвестпроект на сумму около 5 млрд рублей.

Землю они взяли по минимальной стоимости — 200 рублей за гектар. Почему надо было ее отдать в аренду? Потому что она 15 лет не обрабатывались и начала зарастать — и «Блиновское» по сути дела занимается корчеванием леса. Там за это время березы выросли.

Александр Пластеев. Дмитрий Лямзин.

— Вот это новость для меня: у нас долгое время говорилось , что в Алтайском крае вся земля сельхозназначения разобрана.

— В 1986 году в Залесовском районе было 70 тыс. гектаров сельхозугодий, а когда я пришел, обрабатывалось всего 19 тыс. Сейчас — 31 тысяча. Иногда мне задают вопрос, почему такая низкая цена на землю. Я объясняю: когда у нас совсем не будет свободной земли, мы сможем поднимать цены.

И мы к этому двигаемся. Когда я стал главой района, практически вся наша земля не стояла на кадастровом учете. Сейчас мы привели в соответствие требованиям всю землю из фонда перераспределения. Начали разбираться с невостребованными паями — у нас 14 тыс. гектаров паевой земли, из них всего 4 тыс. стояли на учете.

Поэтому главное — сделать, чтобы вся земля в районе начала работать. «Блиновское» — тот инвестор, который будет ее обрабатывать.

— Ну наверняка вы же не упустите возможность попросить их помочь социальной сфере?

— Конечно. Они базируются там, где села Борисово и Никольский. Будет правильно, если они возьмут под свою опеку мордовский фестиваль, который мы проводим в Борисово, отремонтируют какие-то социальные объекты — например, мордовскую избу к нашему всероссийскому фестивалю.

— Вы , наверное , слышали про протесты фермеров Ключевского района против прихода инвестора из Краснодарского края. А как вы к «чужакам» относитесь?

— Ровно. Часть земель в Думчево и Борисово взяли краснодарцы — предприятие «Победа». Базируется оно в Акулово, Первомайский район.

Они взяли наши старые сельхозпредприятия, занимаются их перевооружением. У них отработаны технологии. В Краснодарском крае они имеют урожайность 70−80 центнеров с гектара. Здесь они хотят добиться не меньше 45 центнеров.

Весенние посевные работы. из свободных источников ССО

Разнообразие и устойчивость

— Скажите , а разве муниципалитеты материально заинтересованы в развитии бизнеса? Знаю , что в бюджете Барнаула с каждого рубля налогов остается 11 копеек. Хотелось бы понять , что вами двигает.

— У каждого органа местного самоуправления должны быть стратегические цели развития территории. Каким он видит свой район через 15 лет? Тогда становится понятно, куда идти.

Что мы имеем сегодня? Главный налогоплательщик в Залесовском округе — воинская часть: она дает нам порядка 9 млн рублей. За ней следуют больница и психоневрологический интернат — краевые бюджетные организации. И только потом — карьер «Усть-Каменский щебень» и агролесхоз.

А кто главный налогоплательщик в Алтайском крае? До 2020 года на первом месте была «Мариа-Ра», в 2021-м — «Алтайкокс». Не бюджетная сфера.

Это значит, что потенциал — в развитии предпринимательства. Не только крупного — всякого. Если развивать только крупный, мы получим моногорода, а я против «моно» — нужно разнообразие.

Александр Пластеев. Дмитрий Лямзин.

— Но материального-то интереса развивать бизнес у муниципалитета все-таки нет?

— Материальный интерес есть. По упрощенной системе налогообложения (а многие бизнесы работают на «упрощенке») 50% остается в муниципалитете, 50% идет в регион. Округу дали мотивационную палочку: у нас остается 75%. Это как раз и есть стимул развивать предпринимательство.

Вторая наша задача — развивать все населенные пункты округа, чтобы в каждом селе были предприниматели, чтобы они регистрировались у нас и платили бы налоги в округе.

И третья задача — занятость. В Залесовском округе живет 13 151 человек. Около 4,5 тысяч из них — работоспособное население. Надо, чтобы им было, где работать. А знаете, где сейчас работает большая часть населения сельской местности?

— В сельском хозяйстве , конечно?

— Все по вахтам. Едут на север, едут на угольные разрезы — например, в Линево, где добывают антрацит. На конгрессе предпринимателей я высказал такое предложение: снизить ставку по УСН с 6 до 3% - сделать такую оффшорную свободную зону на примере округа.

Почему возникла такая идея? Сегодня из 93,6 млн рублей собственных доходов Залесовского округа всего 10% поступлений — от УСН. Но мы можем получить больше.

Новый детсад в Залесово. 2022 год. Altairegion22.ru

Налоги и процедуры

— Поясните вашу мысль — как , уменьшив ставку по «упрощенке», можно получить больше?

— Предприниматели платят либо по схеме «доходы минус расходы» по ставке 15%, либо 6% от всех доходов. Большинство предпочитают первый вариант, а платят, по сути, не больше 2% от доходов.

Если снизить ставку по УСН с доходов с 6% до 3%, большинство перейдут на второй вариант. Он намного удобнее, не надо вести кассовую книгу, сложную бухгалтерию, а округ получил бы не 2, а 3%.

— Идея хорошая , но насколько она реализуема?

— Считаю, что это возможно, если проголосуют депутаты АКЗС. Да, необходимо подготовить нормативно-правовые документы, и мы готовы принять в этом участие. Есть регионы, где ставка по УСН ниже, чем у нас. Предприниматели регистрируются в Крыму, в Симферополе, платят там налоги. А мы хотим, чтобы налоги пополняли наши бюджеты.

— Что говорят на этот счет предприниматели? Они перешли бы на этот вариант? Ведь отдавать государству им пришлось бы немного больше.

— Многие говорят, что перешли бы. Сельхозтоваропроизводители даже сказали, что перейдут на УСН с единого сельхозналога. Бизнесу проще работать там, где действуют простые и прозрачные процедуры.

Как будет на практике, я не знаю. Может быть, эксперимент не даст результата — но давайте попробуем. Есть вопросы, которые надо решать только на практике.

Александр Пластеев. Дмитрий Лямзин.

Район и округ

— Не могу не спросить про самую знаменитую в крае залесовскую революцию — роспуск сельсоветов и преобразование из района в округ. Все-таки главное у местной власти — ее близость к населению. Кто же теперь услышит людей , как им до власти достучаться?

— Главное — достучаться или результат? Смотрите, какая ситуация. Полномочий у местного самоуправления много, а финансов — с гулькин нос. Сейчас по закону у сельсоветов 13 полномочий.

Можно, конечно, и другие полномочия передавать им с уровня района, но главы говорят: «Нам не надо, вы нам денег мало даете». И вот человек приходит к главе сельсовета и просит: «Помоги». А тот отвечает: «А причем здесь я? Это же район».

Но ведь жителю без разницы, кто занимается ДК, школой, ФАПом, дорогами. Ему нужно, чтобы был ремонт, была вода, дорога, чтобы мусор вывозили. Нужно, чтобы хотя бы одна лампочка была.

Освещение — полномочие сельсовета. Но чтобы его наладить, надо разработать проект, опоры поставить, заплатить 2 млн рублей, а бюджет сельсовета — всего 2 млн. Мы искали решение и съездили в Кемеровскую область — в Гурьевск, где район уже преобразовали в округ. Поняли преимущества. Решили попробовать. Нашего губернатора я уговаривал два года.

Новый детсад в Залесово. 2022 год. Altairegion22.ru

— Насколько я знаю , он не сторонник массового преобразования в округа.

— У него был главный вопрос: зачем? Я старался показать, что мы выстраиваем работающую структуру. Вам такой пример приведу. В 2020 году все наши 22 села прошли конкурсный отбор по программе поддержки местных инициатив.

Расходную часть за сельсоветы взял на себя районный бюджет, а это порядка 4 млн рублей. В противном случае максимум два сельсовета, Залесовский и Пещерский, смогли бы обеспечить необходимое софинансирование.

— Как сейчас выглядит система управления на местах?

— У нас работают четыре начальника территориальных отделов в крупных селах — Залесово, Шатуново, Пещерке и Черемушкино, а в других селах — специалисты. Зарплата специалиста — 17 тыс. рублей, начальника отдела 24 тыс. Раньше глава получал 17−20 тыс. То есть у них увеличилась зарплата, но и ответственность тоже возросла.

Александр Пластеев. Дмитрий Лямзин.

— Как сделать , чтобы поставленный на место избранного главы сотрудник администрации жил проблемами людей , которые его не выбирали?

— Главное — сам человек, независимо от того, избранный он или назначенный. Если он не хочет общаться с народом, может быть, это не его профессия. Надо выстроить правильные показатели эффективности и контролировать работу этих людей. Мы их назначаем, и мы же их увольняем.

А сейчас готовятся изменения в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления». И к 2028 году все районы должны преобразоваться в муниципальные округа, хотим мы этого или нет. На мой взгляд, это правильное выстраивание вертикали власти.

— Но вы же оставили без работы контрольно-надзорные органы. Раньше они ходили по сельсоветам , штрафовали каждого главу и план выполняли. А сейчас вы один за все отвечаете?

— Да, сейчас это моя боль. Ко мне недавно пришел представитель госпожнадзора и сказал — в соседнем районе мы оштрафовали 10 глав на 15 тысяч рублей каждого. Давайте оштрафуем вашу администрацию на 200 тысяч. Если штрафовать меня одного как главу, получится всего 15 тысяч.

Сейчас действительно я один отвечаю за все нарушения и понимаю, что можно доиграться. Раз штраф, два штраф, потом скажут, что я не соответствую должности.

К тому же, если я от каждого контролирующего органа буду получать штрафы, меня жена с четырьмя детьми выгонит из дома. Мы сейчас размышляем, как быть. Поедем в Гурьевск обмениваться опытом. Идеи на этот счет у нас уже есть.

В Залесовском округе. vk.com/love_my_zalesovo

О чем еще рассказал глава округа

О бюджете — Все говорят, что наши муниципалитеты — высокодотационные. Надо на корню такие разговоры пресекать. Бюджет нашего округа — 430 млн рублей. Но из этой суммы львиная доля — средства на выполнение полномочий, переданных нам из региона. На исполнение же наших собственных полномочий нужно только 120 млн. И вот из них 93,6 млн мы зарабатываем сами, 36 млн дает край. Так что у нас соотношение 70% на 30%, и говорить, что Залесовский округ высокодотационный неправильно. Моя задача — заработать эти 30%. О живой воде — Залесовский округ — единственный в крае, кто начал разлив родниковой воды — прямо на роднике. Чем эта вода отличается от артезианской? Артезианская — мертвая, родниковая — живая. И она по составу полностью соответствует PH крови, обогащена серебром и золотом. Планируем получить для нее статус лечебной. А знаете, что кипрей, который у нас растет, пьют в Саудовской Аравии? Компания «Русские травы» им занимается. Родниковая вода, кипрей и мед — вот это тема. Нам хотелось бы создать наш экологический бренд и выпускать такие продуктовые корзинки. О пазле из эмоций — Мы разрабатываем туристический маршрут, связанный с Салаиром. Люди ведь едут на отдых за эмоциями, за ощущениями. И мы должны помочь им собрать эти эмоции, как пазл. Хотите мордовскую свадьбу? Село Борисово. Хотите конный маршрут? Пожалуйста. Хотите водопад? Поехали в Пещерку — там рукотворный и единственный на Алтае теплый водопад. Кстати, народу туда уже ездит очень много — за сезон порядка 30−35 тыс. человек.

Александр Пластеев. Дмитрий Лямзин.

Кто такой Александр Пластеев

Александр Пластеев родился 2 июля 1981 года в Горняке. В 2003 году окончил Барнаульский государственный педагогический университет, учитель физики и информатики, в 2010 году — Сибирскую академию госслужбы («менеджер государственного и муниципального управления»).

После окончания университета работал учителем физики Залесовской школы № 1, директором Муравьевской школы. В 2010—2017 годах — глава администрации Борисовского, а затем Залесовского сельсовета. В 2008 году избран депутатом райсовета.

Главой Залесовского района избран депутатами 14 декабря 2017 года. А 20 декабря 2021 года избран главой Залесовского муниципального округа. Женат, воспитывает четверых детей.