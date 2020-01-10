В снегу по самые крыши
«Почему никто не хочет в главы сельсоветов идти? Все зимы боятся, особенно снежной», — говорит Светлана Власенко, и.о. главы Белоглазовского сельсовета в Шипуновском районе.
Чтобы добиться расчистки дороги к небольшой территории села, занесенной снегом по самые крыши, она и ругалась, и упрашивала. Чуть не все телефоны оборвала, всем надоела. А толку — ноль.
Этот участок на берегу Чарыша в селе Белоглазово называют «песками». Летом его подтапливает, а зимой вот «свалилось другое счастье» — занесло. В самом селе дороги более-менее, а «в песках» люди оказались невыездными.
Светлана Власенко,
и.о. главы Белоглазовского сельсовета в Шипуновском районе:
Там живут пенсионеры и многодетная семья с годовалым ребенком. У ребенка после прививки поднялась температура — выехать не смогли.
Еще в декабре Белоглазовский сельсовет заключил договор с дорожниками. Но у них сейчас другой приоритет — межпоселковые дороги, в последние дни вся техника занята там. Жалобы автомобилистов на узкие шипуновские дороги, говорят, дошли до Москвы — и на места спустили указание: заняться их расширением.
Светлана Власенко,
и.о. главы Белоглазовского сельсовета в Шипуновском районе:
Я понимаю дорожников, работы у них очень много. Но люди, которые в «песках» живут, в панике — сами выехать не могут. Мусор вывезти — тоже проблема: к свалке надо дорогу пробить. Все стоит колом.
Очень нужен «Кировец», чтобы прошелся вдоль берега. Была бы у нас техника — все бы сами расчистили. А что у нас есть кроме ручной лопаты?
Чистые райцентры есть
Конечно, такая трудная ситуация сложилась далеко не везде. Жители нескольких алтайских райцентров рассказали корреспондентам altapress.ru, что в их селах улицы чистые. Например, в Завьялово, Поспелихе, Кытманово, Романово. Люди помогают друг другу добрососедски очищать дворы и подъезды к ним.
Александр Распопин,
житель села Кытманово:
У моего соседа есть трактор. Он безвозмездно чистит снег тем, кто живет рядом.
Житель Завьялово Александр Булаев рассказал, что многие в селе обзавелись небольшими ручными снегоуборщиками и очищают дворы ими. А вот в Троицком районе и поселках рядом с Белокурихой, по его словам, настоящие «снежные тоннели и катакомбы» — мужчина ездил туда к родственникам на новогодних каникулах.
Татьяна Деревянкина из села Алтайского пожаловалась, что снег убирают не очень хорошо — улицы становятся все уже и уже, в некоторых местах двум машинам не разъехаться. Снег не вывозят. С ситуацией помогают справиться местные предприниматели.
На плохой вывоз снега жалуются и в городах. Владимир Любимов, который живет в Бийске, говорит, что на некоторых городских улицах машинам не разъехаться — это Матросова, Ленинградская и другие. «Все брошено стоит», — сокрушается он. О некачественной уборке снега писали в соцсетях и недовольные жители Рубцовска.
Где самые большие сугробы
В большинстве районов Алтайского края в конце декабря количество осадков в два раза превысило месячную норму, рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС.
Высота снежного покрова превысила норму в два-три раза в Алейске, Змеиногорске, Барнауле, Шипуновском районе.
Данные метеорологов подтверждают и жители. «Снегу у нас, по сравнению с прошлым годом, ужас сколько много, даже чересчур», — говорит Алексей Кобяков, депутат Тугозвоновского сельсовета (Шипуновский район). А мэрия Барнаула сообщила о гигантских объемах снега, вывезенного из города.
Надежда на фермеров и бизнес
В некоторых селах в расчистку улиц активно включились фермеры и местный бизнес — там дела идут хорошо.
Олег Боронин,
глава Сибирского сельсовета:
У нас в поселке Сибирский есть крупные предприятия, а у них — техника, они нам все праздники помогали добровольно и бесплатно, улицы расчистили. Благодаря их помощи я смог перекинуть подрядчика («Коммунальное хозяйство города Новоалтайска») на другие села сельсовета. Работают ребята хорошо.
В селе Тугозвоново Шипуновского района помог расчистить улицы фермер Сергей Сухотерин — он дал технику. Погрузчиком пробивали колею, а потом расширяли дороги мощным трактором, работу техники оплатили из дорожного фонда сельсовета.
Алексей Кобяков,
депутат Тугозвоновского сельсовета (Шипуновский район):
Не знаю, кто бы этим занимался, если бы не Сухотерин. На днях звонил паренек из поселка Чаячий, он в зоне подтопления, этот поселок. Я ему посоветовал позвонить в МЧС. Вчера еду — расчистили хорошо, даже завидно. Наверное, фермеров обязали по линии МЧС.
Им помочь некому
Там, где крупных предприятий нет — особенно в больших «спальных» пригородных селах — жителям ждать помощи неоткуда.
Олег Боронин,
глава Сибирского сельсовета:
Люди в этих селах живут и ездят на работу на машинах. Что делать жителям, если они выехать не могут, а тех, кто помог бы с расчисткой, нет? Глав «спальных» сел хоть деньгами завали — им эти деньги некому
Обычно, из сел (если это не райцентр) снег в места складирования не вывозят, констатирует Боронин. Разгребают его потихоньку — и вся работа: весной все растает. В этом же году, в феврале-марте, вывезти на полигон его все же придется, говорит глава.
Олег Боронин,
глава Сибирского сельсовета:
Мне еще с территорией повезло, в поселке все улицы относительно широкие, есть куда снег сдвинуть. Но есть у нас в районе населенные пункты, особенно старые, дореволюционные, где очень узкие улицы — там двигать уже некуда.
С такой же бедой столкнулись не только в пригородных селах. В поселке Новосельском, входящем в Тугозвоновский сельсовет, пробили колею — и на этом остановились. Шириной она — два-три метра, а «стены» местами — с человеческий рост.
«Сейчас-то выехать можно. А буран дунет — будет проблема», — прогнозирует Алексей Кобяков. В Ясной Поляне (Шипуновский район) тоже вместо улиц траншеи — двум машинам не разъехаться.
Светлана Власенко,
и.о. главы Белоглазовского сельсовета:
Слава богу — хоть выехать можно. К поселковому магазину дорогу пробили по просьбе предпринимательницы — продукты же возить надо.
По словам Боронина, на рекордный снегопад нынешней зимы наложился температурный режим: снег тяжелый, чистить его очень трудно. Уборочной техники на алтайские протяженные дороги и так не хватает. А в нынешних условиях она работает раза в два дольше чем обычно.