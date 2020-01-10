В Алтайском крае все еще не справились со снегом, который принес декабрьский шторм. С наибольшими проблемами сталкиваются жители малых деревень, и как ни парадоксально — городов. В некоторых населенных пунктах люди ездят на машинах по снежным тоннелям высотой с человеческий рост, а в других не могут пробраться к жизненно-важным объектам. Например, к мусорной свалке.

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В снегу по самые крыши

«Почему никто не хочет в главы сельсоветов идти? Все зимы боятся, особенно снежной», — говорит Светлана Власенко, и.о. главы Белоглазовского сельсовета в Шипуновском районе.

Чтобы добиться расчистки дороги к небольшой территории села, занесенной снегом по самые крыши, она и ругалась, и упрашивала. Чуть не все телефоны оборвала, всем надоела. А толку — ноль.

Этот участок на берегу Чарыша в селе Белоглазово называют «песками». Летом его подтапливает, а зимой вот «свалилось другое счастье» — занесло. В самом селе дороги более-менее, а «в песках» люди оказались невыездными.

Снег в алтайском селе. Много снега. altapress.ru

Светлана Власенко,

и.о. главы Белоглазовского сельсовета в Шипуновском районе:

Там живут пенсионеры и многодетная семья с годовалым ребенком. У ребенка после прививки поднялась температура — выехать не смогли.

Еще в декабре Белоглазовский сельсовет заключил договор с дорожниками. Но у них сейчас другой приоритет — межпоселковые дороги, в последние дни вся техника занята там. Жалобы автомобилистов на узкие шипуновские дороги, говорят, дошли до Москвы — и на места спустили указание: заняться их расширением.

Светлана Власенко,

и.о. главы Белоглазовского сельсовета в Шипуновском районе:

Я понимаю дорожников, работы у них очень много. Но люди, которые в «песках» живут, в панике — сами выехать не могут. Мусор вывезти — тоже проблема: к свалке надо дорогу пробить. Все стоит колом. Очень нужен «Кировец», чтобы прошелся вдоль берега. Была бы у нас техника — все бы сами расчистили. А что у нас есть кроме ручной лопаты?

Снег в алтайском селе. Много снега. altapress.ru

Чистые райцентры есть

Конечно, такая трудная ситуация сложилась далеко не везде. Жители нескольких алтайских райцентров рассказали корреспондентам altapress.ru, что в их селах улицы чистые. Например, в Завьялово, Поспелихе, Кытманово, Романово. Люди помогают друг другу добрососедски очищать дворы и подъезды к ним.

Александр Распопин,

житель села Кытманово:

У моего соседа есть трактор. Он безвозмездно чистит снег тем, кто живет рядом.

Житель Завьялово Александр Булаев рассказал, что многие в селе обзавелись небольшими ручными снегоуборщиками и очищают дворы ими. А вот в Троицком районе и поселках рядом с Белокурихой, по его словам, настоящие «снежные тоннели и катакомбы» — мужчина ездил туда к родственникам на новогодних каникулах.

Снег в алтайском селе. Много снега. altapress.ru

Татьяна Деревянкина из села Алтайского пожаловалась, что снег убирают не очень хорошо — улицы становятся все уже и уже, в некоторых местах двум машинам не разъехаться. Снег не вывозят. С ситуацией помогают справиться местные предприниматели.

На плохой вывоз снега жалуются и в городах. Владимир Любимов, который живет в Бийске, говорит, что на некоторых городских улицах машинам не разъехаться — это Матросова, Ленинградская и другие. «Все брошено стоит», — сокрушается он. О некачественной уборке снега писали в соцсетях и недовольные жители Рубцовска.

Где самые большие сугробы В большинстве районов Алтайского края в конце декабря количество осадков в два раза превысило месячную норму, рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС. Высота снежного покрова превысила норму в два-три раза в Алейске, Змеиногорске, Барнауле, Шипуновском районе. Данные метеорологов подтверждают и жители. «Снегу у нас, по сравнению с прошлым годом, ужас сколько много, даже чересчур», — говорит Алексей Кобяков, депутат Тугозвоновского сельсовета (Шипуновский район). А мэрия Барнаула сообщила о гигантских объемах снега, вывезенного из города.

Надежда на фермеров и бизнес

В некоторых селах в расчистку улиц активно включились фермеры и местный бизнес — там дела идут хорошо.

Олег Боронин,

глава Сибирского сельсовета:

У нас в поселке Сибирский есть крупные предприятия, а у них — техника, они нам все праздники помогали добровольно и бесплатно, улицы расчистили. Благодаря их помощи я смог перекинуть подрядчика («Коммунальное хозяйство города Новоалтайска») на другие села сельсовета. Работают ребята хорошо.

В селе Тугозвоново Шипуновского района помог расчистить улицы фермер Сергей Сухотерин — он дал технику. Погрузчиком пробивали колею, а потом расширяли дороги мощным трактором, работу техники оплатили из дорожного фонда сельсовета.

Снег в алтайском селе. Много снега. altapress.ru

Алексей Кобяков,

депутат Тугозвоновского сельсовета ( Шипуновский район):

Не знаю, кто бы этим занимался, если бы не Сухотерин. На днях звонил паренек из поселка Чаячий, он в зоне подтопления, этот поселок. Я ему посоветовал позвонить в МЧС. Вчера еду — расчистили хорошо, даже завидно. Наверное, фермеров обязали по линии МЧС.

Им помочь некому

Там, где крупных предприятий нет — особенно в больших «спальных» пригородных селах — жителям ждать помощи неоткуда.

Олег Боронин,

глава Сибирского сельсовета:

Люди в этих селах живут и ездят на работу на машинах. Что делать жителям, если они выехать не могут, а тех, кто помог бы с расчисткой, нет? Глав «спальных» сел хоть деньгами завали — им эти деньги некому

Обычно, из сел (если это не райцентр) снег в места складирования не вывозят, констатирует Боронин. Разгребают его потихоньку — и вся работа: весной все растает. В этом же году, в феврале-марте, вывезти на полигон его все же придется, говорит глава.

Олег Боронин,

глава Сибирского сельсовета:

Мне еще с территорией повезло, в поселке все улицы относительно широкие, есть куда снег сдвинуть. Но есть у нас в районе населенные пункты, особенно старые, дореволюционные, где очень узкие улицы — там двигать уже некуда.

С такой же бедой столкнулись не только в пригородных селах. В поселке Новосельском, входящем в Тугозвоновский сельсовет, пробили колею — и на этом остановились. Шириной она — два-три метра, а «стены» местами — с человеческий рост.

Снег в алтайском селе. Много снега. altapress.ru

«Сейчас-то выехать можно. А буран дунет — будет проблема», — прогнозирует Алексей Кобяков. В Ясной Поляне (Шипуновский район) тоже вместо улиц траншеи — двум машинам не разъехаться.

Светлана Власенко,

и.о. главы Белоглазовского сельсовета:

Слава богу — хоть выехать можно. К поселковому магазину дорогу пробили по просьбе предпринимательницы — продукты же возить надо.

По словам Боронина, на рекордный снегопад нынешней зимы наложился температурный режим: снег тяжелый, чистить его очень трудно. Уборочной техники на алтайские протяженные дороги и так не хватает. А в нынешних условиях она работает раза в два дольше чем обычно.