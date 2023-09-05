Какие бизнесмены в Алтайском крае могут не платить налоги еще год

На последней сессии АКЗС депутаты поддержали законопроект о продлении налоговых каникул в регионе еще на год - до 1 января 2025 года. Предыдущий закон действовал до 1 января 2024 года. Нулевая ставка налогообложения коснется впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в производственной, социальной и научной сферах.

Что изменилось для предпринимателей

Законопроект внесли губернатор Алтайского края Виктор Томенко и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Осипов.

Во-первых, вместе с продлением каникул расширили перечень льготных направлений. На облегченную систему налогообложения теперь смогут рассчитывать индивидуальные предприниматели в следующих сферах:

массовый спорт, спортивные клубы, образование в области спорта и отдыха;

деятельность, связанная с импортозамещением: производство промышленных роботов, летательных аппаратов, оптических систем обнаружения оружия, средств связи, электронных плат и оптических прицелов.

Во-вторых, изменился предел допустимого дохода, при котором предприниматели могут рассчитывать на льготу. Теперь размер выручки не должен превышать 20 млн рублей. Раньше верхней границей считался доход до 15 млн рублей.

Что касается других требований, они остались неизменными: у предпринимателя должно быть в среднем не больше 15 работников, а их среднемесячная зарплата должна составлять не меньше суммы МРОТ трудоспособного населения. Доля доходов от льготного вида деятельности должна быть не ниже 70% в общем объеме товаров и услуг.

Рассчитывать на налоговые каникулы могут предприниматели, с момента регистрации которых прошло не более двух лет, а также выбравшие патентную или упрощенную систему налогообложения.

Налоги. Налоговая практика. ФНС. Nalog.ru

Зачем нужно продление и почему именно такие новые сферы

Продление связано с созданием более благоприятных условий для развития отдельных направлений предпринимательской деятельности, отмечают депутаты.

Развитие производства летательных аппаратов, промышленных роботов, робототехнических устройств и других продуктов импортозамещения для применения как в военных, так и мирных целях (например, в сельхозпроизводстве) обусловлено текущей политико-экономической ситуацией. Такую позицию выражает комитет АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям.

Правда, в Алтайском крае бизнесменов в этой области пока нет, как нам рассказали в Федеральной налоговой службе региона. Вероятно, расширение принято с прицелом на их появление.

А за предоставление льгот сфере массового спорта выступил комитет АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике - в целях развития в регионе сети спортивных учреждений, а также повышения доступности занятия спортом для населения.

Продление налоговых каникул и расширение видов деятельности должно способствовать росту числа индивидуальных предпринимателей, работающих в правовом поле, укреплению обороноспособности страны, обеспечению промышленного и технологического суверенитета, считают в заксобрании.

Уплата налогов. Pixabay.com

Что такое налоговые каникулы

Налоговые каникулы появились в 2015 году в качестве меры поддержки индивидуальных предпринимателей. Они позволяют законно работать без уплаты налогов в первые два года после регистрации.

Предполагалось, что льгота будет действовать только до 2017 года, но по разным экономическим причинам ее постоянно продлевали. После продления в 2020 году во время пандемии действие должно было закончиться в 2024 году. Однако некоторые регионы, в том числе Алтайский край, решили вновь отодвинуть сроки.

Налоговые каникулы не освобождают от страховых взносов и от ежегодной сдачи декларации. Правда, с указанной ставкой 0%.

Какой еще бизнес может рассчитывать на льготы

В прошлом году нулевая налоговая ставка также распространилась на предпринимателей ИТ-сферы.

Кроме того, упрощенной системой налогообложения могут пользоваться индивидуальные предприниматели, имеющие бизнес в одном из направлений в производственной, социальной и научной сферах - всего 41 наименование. В том числе предприниматели, которые платят налог по патентной системе и занимаются присмотром и уходом за детьми, больными, престарелыми и инвалидами; изготавливают изделия народного художественного промысла, валяную обувь и производят молочную продукцию.

Сколько в Алтайском крае новых ИП

За 8 месяцев 2023 года в Алтайском крае зарегистрировали 6 754 индивидуальных предпринимателей. За 2022 год – 10 334. Именно они и те, кто зарегистрируются позже, будут иметь возможность пользоваться налоговыми каникулами до 1 января 2025 года.