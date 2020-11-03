Умней, пока не поздно. Какие книги советуют прочитать в период COVID-19 алтайские бизнесмены

В накрывшейся нас волне коронавируса есть небольшой плюс. Мы проводим больше времени дома и без угрызений совести можем потратить его на чтение книг. Алтайские предприниматели специально для altapress.ru составили список деловых изданий, которые произвели на них наибольшее впечатление.

Успей сделать то , что еще не успел

Виталий Смокотин , генеральный директор компании «Мартика». Анна Зайкова

Виталий Смокотин,

генеральный директор компании «Мартика»:

Первая книга, которую хотелось бы посоветовать — Джим Лоэр, Тони Шварц «Жизнь на полной мощности». Думаю, что эта книга № 1 для бизнесменов и менеджеров — людей современного бешеного ритма жизни. И в целом, для любого человека, который хочет жить эффективно. Все, что необходимо знать человеку о себе, как о сущности, которая есть, спит, работает. Как жить эффективно. Энергия человека является главной валютой высокой эффективности. Читается на одном дыхании. Еще бы я посоветовал работу Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей". Это мировой бестселлер по личной эффективности. Не знаю, есть ли люди, которые к чему-либо стремятся и чего-либо хотят и при этом не прочитали эту книгу. Думаю, она для тех, кто хочет добиться больших успехов и при этом прожить интересную жизнь. И еще я бы рекомендовал «Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса» Дэвида Аллена. Уж, и не знаю, как бы я жил без GTD. Это система управления личной эффективностью в стремительном мире, когда на тебя валится огромное количество задач, входящей информации и так далее. В книге представлен крайне полезный инструментарий (набор универсальных правил) для того, чтобы снизить уровень стресса, справится со всем, систематизировать все свои дела, Инструментарий — набор универсальных правил, определённая система.

Важно иметь цели , выходящие за рамки вашего бизнеса

Юрий Никитин. Анна Зайкова

Юрий Никитин,

директор торгового двора «Аникс»:

Я бы рекомендовал четыре книги к прочтению. Первая — «Динамическое развитие предприятия». Книга даёт хороший образ того, в какой стадии жизненного цикла находится ваша компания. Какие правила и приемы работы заканчивают жизнь в вашем предприятии и какие новые взаимодействия начинают проситься к использованию. Вторая — «Человек в сообществе». Эта книга о правилах и приемах построения живых взаимоотношений внутри организации, основанных на глубоком понимании человеческой природы. Третья и четвертая — «Сознательный капитализм» и «Энергия Клиента». Книги написаны создателями розничных компаний в США и России. Они о том, как важно любой организации иметь цели за рамками своего дела. Насколько важно мыслить целями сообществ, которым ты служишь.

Колесо жизни необходимо найти

Дмитрий Дворядкин , президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая. СРБ.

Дмитрий Дворядкин,

директор агентства «Перспектива 24»:

Я бы посоветовал «Экстремальный тайм-менеджмент». Книга не новая (2012 года), но вполне актуальная. Написана в формате бизнес-романа. Простым и доступным языком, на примере конкретного человека авторы рассказали, как можно кардинально изменить свою жизнь. Многие моменты и правила из нее я взял себе на вооружение. Например, идею о колесе жизненного баланса, колесе жизни. Чтобы понять, о чем речь, нужно прочесть книгу. Главные мысли — это жесткая дисциплина, и, конечно, тайм-менеджмент. С этой книгой я доработал свои технологии тайм-менеджмента. ⠀ Сегодня «Экстремальный тайм-менеджмент» — это настольная литература для всех наших сотрудников, и постепенно каждый из «Перспективы 24» с ней знакомится. Тем более, что читается она легко: вполне можно осилить за два вечера. Я рекомендую ее к прочтению всем. Не только тем, кто связан с бизнесом, да и вообще с какой-либо работой. «Экстремальный тайм-менеджмент» будет полезен и для семей, для обретения счастья. Это не безликая бизнес-литература, а настоящий роман, цельное произведение.

Можно ли управлять нашим мозгом

Антон Слободчиков. Анна Зайкова

Антон Слободчиков,

руководитель регионального центра «Мой бизнес»:

Из того, что прочел недавно, очень понравилась книга Тима Брауна «Дизайн-мышление в бизнесе: от разработки новых продуктов до проектирования бизнес-моделей» — методы и подходы, которые здесь описаны, считаю очень правильными и перспективными) Еще интересна «Думай медленно, решай быстро» Даниел Канеман — книга повествует о том, как мозг принимает решения, и можно ли человек управлять им. Очень полезная книга, рекомендую Третья рекомендация — «Идеальный руководитель» Ицхака Адизеса. Книга предлагает крайне эффективные принципы формирования команды.

Взгляните на свой бизнес со стороны

Алексей Клушин. Анна Зайкова

Алексей Клушин,

коммерческий директор компании CorTel: