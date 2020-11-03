Умней, пока не поздно. Какие книги советуют прочитать в период COVID-19 алтайские бизнесмены

Успей сделать то, что еще не успел
Виталий Смокотин,
генеральный директор компании «Мартика»:
Первая книга, которую хотелось бы посоветовать — Джим Лоэр, Тони Шварц «Жизнь на полной мощности». Думаю, что эта книга № 1 для бизнесменов и менеджеров — людей современного бешеного ритма жизни. И в целом, для любого человека, который хочет жить эффективно. Все, что необходимо знать человеку о себе, как о сущности, которая есть, спит, работает. Как жить эффективно. Энергия человека является главной валютой высокой эффективности. Читается на одном дыхании.
Еще бы я посоветовал работу Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей". Это мировой бестселлер по личной эффективности. Не знаю, есть ли люди, которые к чему-либо стремятся и чего-либо хотят и при этом не прочитали эту книгу. Думаю, она для тех, кто хочет добиться больших успехов и при этом прожить интересную жизнь.
И еще я бы рекомендовал «Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса» Дэвида Аллена. Уж, и не знаю, как бы я жил без GTD. Это система управления личной эффективностью в стремительном мире, когда на тебя валится огромное количество задач, входящей информации и так далее. В книге представлен крайне полезный инструментарий (набор универсальных правил) для того, чтобы снизить уровень стресса, справится со всем, систематизировать все свои дела, Инструментарий — набор универсальных правил, определённая система.
Важно иметь цели, выходящие за рамки вашего бизнеса
Юрий Никитин,
директор торгового двора «Аникс»:
Я бы рекомендовал четыре книги к прочтению.
Первая — «Динамическое развитие предприятия». Книга даёт хороший образ того, в какой стадии жизненного цикла находится ваша компания. Какие правила и приемы работы заканчивают жизнь в вашем предприятии и какие новые взаимодействия начинают проситься к использованию.
Вторая — «Человек в сообществе». Эта книга о правилах и приемах построения живых взаимоотношений внутри организации, основанных на глубоком понимании человеческой природы.
Третья и четвертая — «Сознательный капитализм» и «Энергия Клиента». Книги написаны создателями розничных компаний в США и России. Они о том, как важно любой организации иметь цели за рамками своего дела. Насколько важно мыслить целями сообществ, которым ты служишь.
Колесо жизни необходимо найти
Дмитрий Дворядкин,
директор агентства «Перспектива 24»:
Я бы посоветовал «Экстремальный тайм-менеджмент». Книга не новая (2012 года), но вполне актуальная. Написана в формате бизнес-романа. Простым и доступным языком, на примере конкретного человека авторы рассказали, как можно кардинально изменить свою жизнь.
Многие моменты и правила из нее я взял себе на вооружение. Например, идею о колесе жизненного баланса, колесе жизни. Чтобы понять, о чем речь, нужно прочесть книгу. Главные мысли — это жесткая дисциплина, и, конечно, тайм-менеджмент. С этой книгой я доработал свои технологии тайм-менеджмента. ⠀
Сегодня «Экстремальный тайм-менеджмент» — это настольная литература для всех наших сотрудников, и постепенно каждый из «Перспективы 24» с ней знакомится. Тем более, что читается она легко: вполне можно осилить за два вечера.
Я рекомендую ее к прочтению всем. Не только тем, кто связан с бизнесом, да и вообще с какой-либо работой. «Экстремальный тайм-менеджмент» будет полезен и для семей, для обретения счастья. Это не безликая бизнес-литература, а настоящий роман, цельное произведение.
Можно ли управлять нашим мозгом
Антон Слободчиков,
руководитель регионального центра «Мой бизнес»:
Из того, что прочел недавно, очень понравилась книга Тима Брауна «Дизайн-мышление в бизнесе: от разработки новых продуктов до проектирования бизнес-моделей» — методы и подходы, которые здесь описаны, считаю очень правильными и перспективными)
Еще интересна «Думай медленно, решай быстро» Даниел Канеман — книга повествует о том, как мозг принимает решения, и можно ли человек управлять им. Очень полезная книга, рекомендую
Третья рекомендация — «Идеальный руководитель» Ицхака Адизеса. Книга предлагает крайне эффективные принципы формирования команды.
Взгляните на свой бизнес со стороны
Алексей Клушин,
коммерческий директор компании CorTel:
Предложу для прочтения две книги. Первая — «От нуля к единице. Как создать стартап, который изменит будущее». Автор — Тиль Питер. В книге подчеркнута важность появления ценности для потребителя. Переход от процессного мышления к мышлению о цепочках создания ценности.
Вторая — Гай Кавасаки «Правила Кавасаки». Эта книга позволит вам после прочтения серьезно взглянуть на свой бизнес со стороны.