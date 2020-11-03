Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 ноября 0°C
Экономика

Умней, пока не поздно. Какие книги советуют прочитать в период COVID-19 алтайские бизнесмены

В накрывшейся нас волне коронавируса есть небольшой плюс. Мы проводим больше времени дома и без угрызений совести можем потратить его на чтение книг. Алтайские предприниматели специально для altapress.ru составили список деловых изданий, которые произвели на них наибольшее впечатление.

Книга, осень
Книга, осень
СС0

Успей сделать то, что еще не успел

Виталий Смокотин, генеральный директор компании &quot;Мартика&quot;.
Виталий Смокотин, генеральный директор компании «Мартика».
Анна Зайкова

Виталий Смокотин,
генеральный директор компании «Мартика»:

Первая книга, которую хотелось бы посоветовать — Джим Лоэр, Тони Шварц «Жизнь на полной мощности». Думаю, что эта книга № 1 для бизнесменов и менеджеров — людей современного бешеного ритма жизни. И в целом, для любого человека, который хочет жить эффективно. Все, что необходимо знать человеку о себе, как о сущности, которая есть, спит, работает. Как жить эффективно. Энергия человека является главной валютой высокой эффективности. Читается на одном дыхании.

Еще бы я посоветовал работу Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей". Это мировой бестселлер по личной эффективности. Не знаю, есть ли люди, которые к чему-либо стремятся и чего-либо хотят и при этом не прочитали эту книгу. Думаю, она для тех, кто хочет добиться больших успехов и при этом прожить интересную жизнь.

И еще я бы рекомендовал «Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса» Дэвида Аллена. Уж, и не знаю, как бы я жил без GTD. Это система управления личной эффективностью в стремительном мире, когда на тебя валится огромное количество задач, входящей информации и так далее. В книге представлен крайне полезный инструментарий (набор универсальных правил) для того, чтобы снизить уровень стресса, справится со всем, систематизировать все свои дела, Инструментарий — набор универсальных правил, определённая система.

Важно иметь цели, выходящие за рамки вашего бизнеса

Юрий Никитин.
Юрий Никитин.
Анна Зайкова

Юрий Никитин,
директор торгового двора «Аникс»:

Я бы рекомендовал четыре книги к прочтению.

Первая — «Динамическое развитие предприятия». Книга даёт хороший образ того, в какой стадии жизненного цикла находится ваша компания. Какие правила и приемы работы заканчивают жизнь в вашем предприятии и какие новые взаимодействия начинают проситься к использованию.

Вторая — «Человек в сообществе». Эта книга о правилах и приемах построения живых взаимоотношений внутри организации, основанных на глубоком понимании человеческой природы.

Третья и четвертая — «Сознательный капитализм» и «Энергия Клиента». Книги написаны создателями розничных компаний в США и России. Они о том, как важно любой организации иметь цели за рамками своего дела. Насколько важно мыслить целями сообществ, которым ты служишь.

Колесо жизни необходимо найти

Дмитрий Дворядкин, президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая.
Дмитрий Дворядкин, президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая.
СРБ.

Дмитрий Дворядкин,
директор агентства «Перспектива 24»:

Я бы посоветовал «Экстремальный тайм-менеджмент». Книга не новая (2012 года), но вполне актуальная. Написана в формате бизнес-романа. Простым и доступным языком, на примере конкретного человека авторы рассказали, как можно кардинально изменить свою жизнь.

Многие моменты и правила из нее я взял себе на вооружение. Например, идею о колесе жизненного баланса, колесе жизни. Чтобы понять, о чем речь, нужно прочесть книгу. Главные мысли — это жесткая дисциплина, и, конечно, тайм-менеджмент. С этой книгой я доработал свои технологии тайм-менеджмента.

Сегодня «Экстремальный тайм-менеджмент» — это настольная литература для всех наших сотрудников, и постепенно каждый из «Перспективы 24» с ней знакомится. Тем более, что читается она легко: вполне можно осилить за два вечера.

Я рекомендую ее к прочтению всем. Не только тем, кто связан с бизнесом, да и вообще с какой-либо работой. «Экстремальный тайм-менеджмент» будет полезен и для семей, для обретения счастья. Это не безликая бизнес-литература, а настоящий роман, цельное произведение.

Можно ли управлять нашим мозгом

Антон Слободчиков.
Антон Слободчиков.
Анна Зайкова

Антон Слободчиков,
руководитель регионального центра «Мой бизнес»:

Из того, что прочел недавно, очень понравилась книга Тима Брауна «Дизайн-мышление в бизнесе: от разработки новых продуктов до проектирования бизнес-моделей» — методы и подходы, которые здесь описаны, считаю очень правильными и перспективными)

Еще интересна «Думай медленно, решай быстро» Даниел Канеман — книга повествует о том, как мозг принимает решения, и можно ли человек управлять им. Очень полезная книга, рекомендую

Третья рекомендация — «Идеальный руководитель» Ицхака Адизеса. Книга предлагает крайне эффективные принципы формирования команды.

Взгляните на свой бизнес со стороны

Алексей Клушин.
Алексей Клушин.
Анна Зайкова

Алексей Клушин,
коммерческий директор компании CorTel:

Предложу для прочтения две книги. Первая — «От нуля к единице. Как создать стартап, который изменит будущее». Автор — Тиль Питер. В книге подчеркнута важность появления ценности для потребителя. Переход от процессного мышления к мышлению о цепочках создания ценности.

Вторая — Гай Кавасаки «Правила Кавасаки». Эта книга позволит вам после прочтения серьезно взглянуть на свой бизнес со стороны.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость