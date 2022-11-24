Какие продукты к новогоднему столу подорожают с 1 декабря, предупредили россиян

Российские магазины начнут подготовку к Новому году уже в первых числах декабря.
«Неизбежно подорожают традиционные для праздничного стола продукты. На товары длительного хранения рост цен будет постепенным. В зависимости от категории товаров, цены вырастут на 5−15%", — полагает экономист.
По мнению специалиста, наибольший рост будет у рыбных деликатесов и икры, он составит 10−15%. Также подорожают копчености и алкоголь в районе 10%.
Существенный рост цен, по предположению Беляева, придется на игристые вина и коньячную группу.
Овощи и фрукты для праздничных столов подорожают в меньшей степени — примерно на 5%.