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Экономика

Какие продукты к новогоднему столу подорожают с 1 декабря, предупредили россиян

Повышение цен на продукты для праздничного стола начнется с 1 декабря, рассказал радио Sputnik кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Блюда к новогоднему столу
Блюда к новогоднему столу
СС0.

Российские магазины начнут подготовку к Новому году уже в первых числах декабря.

«Неизбежно подорожают традиционные для праздничного стола продукты. На товары длительного хранения рост цен будет постепенным. В зависимости от категории товаров, цены вырастут на 5−15%", — полагает экономист.

По мнению специалиста, наибольший рост будет у рыбных деликатесов и икры, он составит 10−15%. Также подорожают копчености и алкоголь в районе 10%.

Существенный рост цен, по предположению Беляева, придется на игристые вина и коньячную группу.

Овощи и фрукты для праздничных столов подорожают в меньшей степени — примерно на 5%.

Ранее, о подорожании мяса в 2023 предупредили россиян.

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