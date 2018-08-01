КАМАЗ поставит алтайские насосы на большинство своих моторов

В 2019 году около 70% своих моторов КАМАЗ будет оснащать насосами Altay Common Rail System производства барнаульского завода АЗПИ. Об этом сообщил замгендиректора автопроизводителя Юрий Герасимов, передает пресс-служба КАМАЗа.

Герасимов рассказал, что КАМАЗ испытал топливные системы АЗПИ на опытно-промышленной партии грузовиков и остался доволен их работой. Руководство автогиганта намерено полностью перейти на продукцию барнаульского завода «в тех моделях двигателей, для которых эта система предназначена» — то есть для моторов стандарта «Евро-5» и «Евро-6».

Сотрудничество с АЗПИ выгодно КАМАЗу тем, что это делает производителя грузовиков менее зависимым от иностранных поставщиков и позволит снизить себестоимость машин. По оценке Герасимова, Altay Common Rail System на 30% дешевле зарубежных аналогов.

Первую очередь серийного выпуска топливных систем Altay Common Rail System на АЗПИ открыли 26 июля. Барнаульский завод стал единственным в России производителем такого оборудования. Пока 98% рынка занимают иностранные производители, прежде всего Bosch. Немецкий концерн, в частности, поставляет топливные системы на КАМАЗ. АЗПИ намерен отобрать у Bosch 50% российского рынка.

Для этого АЗПИ нужно поставлять на КАМАЗ ежегодно 10 тыс. комплектов, рассказывал в марте 2018 года вице-премьер правительства края Виктор Мещеряков.

На АЗПИ

Чтобы воплотить свои планы в жизнь, барнаульской завод уже несколько лет реализует соответствующий инвестпроект. Руководство вкладывает деньги в оборудование и исследовательскую базу. В 2017 году предприятие привлекло 600 млн кредитов. По оценке Мещерякова, в целом АЗПИ уже вложил в этот проект миллиард рублей. Чтобы выйти на объем производства в 10 тыс. комплектов в год, компании нужно инвестировать еще около 2 млрд рублей.

Органы власти поддержали проект льготными кредитами со ставкой 5% годовых. Их предоставили фонд развития промышленности РФ и фонд развития Алтайского края, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.