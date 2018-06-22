Элита Алтайского края открыла новый цех на заводе АТИ

Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие нового цеха на заводе АТИ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Интенсивно переходить на безасбестовые технологии предприятие заставил рынок - на Западе асбест запрещен. На всем грузовом транспорте, например, на машинах MAN, установлены безасбестовые колодки. Рынок имеет большую емкость и потенциал.

В России серийного производства такого рода колодок практически нет, сообщил Михаил Некрасов, директор по перспективному развитию завода. По его словам, сегодня даже на отечественные предприятия они поставляются преимущественно из-за рубежа, в частности, из Китая.

Кто пришел на открытие?

На открытии собрались первые лица многих предприятий города: Виктор Герман из АЗПИ, Владимир Отмашкин из ИСК "Союз", Александр Балушкин из "Барнаульского молочного комбината", Альберт Лунев из СПТК, Валерий Нагорнов из "Алтайэнергосбыта" и другие.

Почетными гостями стали сопредседатель всероссийской общественной организации "Деловая Россия" Сергей Недорослев и врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко. Их встречал гендиректор предприятия Артем Шамков.

Впервые за долгое время на публичном мероприятии такого уровня появился и прежний руководитель завода, сегодня - замруководителя российского Фонда развития промышленности Юрий Шамков.

Сколько вложили?

Объем инвестиций в организацию нового цеха составил около 50 млн рублей, сообщил Артем Шамков. К 2020 году, когда цех выйдет на полную мощность, объем производства здесь должен достичь 200-250 млн рублей.

Сколько собираются производить?

Новая линия позволит выпускать около 10 тыс. колодок в год, сообщил Михаил Некрасов.

Кто покупатели?

Развивать продажи предприятие собирается по трем основным направлениям.

Отечественные автопроизводители: ГАЗ, КаМАЗ и другие. Завод АТИ уже поставляет изделия на ГАЗ, но другого образца. Муниципальные и госпредприятия. Например, сейчас предприятие участвует в тендере Мосгортранса на 8 млн рублей, сообщил Михаил Некрасов. Вторичный рынок регионов России. "Мы уже проводили переговоры с местными перевозчиками, у которых есть собственные логистические компании, транспортные парки. Им интересна наша продукция. Сейчас они ее приобретают преимущественно за рубежом", - рассказал Некрасов.

В чем "фишка"?

Важность этого инвестпроекта в двух словах объяснил Виктор Томенко.

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

— В этом проекте выдержаны все основные идеологические векторы развития нашей промышленности. Здесь и модернизация производства, которая позволит создать новые рабочие места, увеличить объемы производства, здесь и решение вопроса экологичности производства, здесь и реализация государственной программы по импортозамещению.

По словам Артема Шамкова, модернизация производства будет продолжена. Планируется приобрести дополнительные прессы для нового цеха. Кроме того, на предприятии собираются построить цех по производству безасбестового паронита - еще одного востребованного рынком материала. Он используется в том числе в нефтегазовой промышленности.