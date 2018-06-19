"Промсвязьбанк" может обанкротить один из крупнейших агрохолдингов на Алтае

Издание уточняет, что у банка находится в залоге движимое имущество "Юга Сибири", транспортные средства, товары (подсолнечник, подсолнечное масло, шрот, соевые бобы и другое) на сумму 120,2 млн рублей. Сумма самой задолженности пока неизвестна.

Как стало известно altapress.ru, ситуация на Барнаульском и Бийском маслоэкстракционных заводах "Юга Сибири" сейчас неоднозначная. Предприятия испытывают серьезные проблемы с закупкой сырья из-за чего ограничена выработка готовой продукции.

А управленческий корпус агрохолдинга явно лихорадит. После того, как в конце августа прошлого года компанию покинул гендиректор Михаил Маркович, руководство несколько раз менялось. В марте 2017 года в качестве президента компании был представлен Сергей Падерин, ранее возглавлявший "Уральский завод силовых машин". Инсайдеры сообщают, что он уже не стоит у руля компании.

Сейчас исполнительным директором компании является 32-летний Виталий Сидоров. До приезда на Алтай он был директором "Балтийской солодовенной компании".

Что из себя представляет "Юг Сибири"

"Юг Сибири" является крупнейшим в Алтайском крае переработчиком маслосемян. В регионе у агрохолдинга два малоэкстракционных завода в Барнауле и Бийске, есть бизнес в зернопереработке. Компания развивает производство на базе "Ребрихинского мелькомбината".

На протяжении нескольких лет компания вела активную инвестиционную деятельность за счет кредитных средств "Промсвязьбанка". В декабре 2017 года стало известно о введении процедуры оздоровления банка. В его структуре появилось временная администрация, инициированная Центробанком. После этого в кулуарах заговорили о финансовых проблемах компании "Юг Сибири" из-за имеющихся перед "Промсвязьбанком" кредитных обязательств.