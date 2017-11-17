В кругу бизнес-бонз: директор барнаульского завода выступил на саммите АТЭС

Генеральный директор Барнаульского завода АТИ Артем Шамков выступил на саммите АТЭС во Вьетнаме на прошлой неделе. Это произошло в Дананге, где в рамках форума прошло заседание делового консультативного совета, в который входят крупнейшие бизнесмены из стран-участниц АТЭС.
Россию в деловом консультативном совете представляют Олег Дерипаска ("Базовый элемент"), Кирилл Дмитриев (Российский фонд прямых инвестиций) и Андрей Костин (ВТБ).
Артем Шамков выступил на заседании круглого стола, посвященного перспективам малого и среднего бизнеса (МСБ) в мировой экономике. Он рассказал об инновационных подходах в развитии предпринимательства в России. По его мнению, именно МСБ обладает возможностью гибко и оперативно откликаться на запросы рынка, адаптироваться к новым социально-экономическим условиям, мобильностью в процессе разработки и внедрения передовых технологий.
Он рассказал о государственных инструментах, способствующих развитию МСБ: о работе Фонда развития промышленности, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, других институтов, поддерживающих высокотехнологичные производства.
В своем докладе Артем Шамков выступил с инициативой создать единую онлайн-площадку, на которой бы отражался опыт поддержки малого и среднего бизнеса во всех странах — участницах АТЭС.
Артем Шамков,
генеральный директор Барнаульского завода асбестовых технических изделий:
— Это позволило бы не только предприятиям из разных стран делиться опытом. Бизнесмены, таким образом, могли бы видеть, какие инструменты и механизмы поддерживают малые и средние предприятия в разных странах, оценивать условия и принимать решения, где и как развивать свой бизнес.
По словам Артема Шамкова, участников совета заинтересовала эта инициатива, и они приняли его предложение к рассмотрению.
Справка
Деловой консультативный совет АТЭС (Business Advisory Council — ABAC) был создан лидерами АТЭС в ноябре 1995 года как инструмент взаимодействия между представителями бизнеса и государственных органов на площадке АТЭС. Основной задачей является разработка предложений по различным направлениям сотрудничества, подготовка рекомендаций лидерам АТЭС по актуальным для бизнеса проблемам.
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