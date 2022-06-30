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Экономика

Карта бита геополитикой: российские казино недосчитались посетителей

Игорный бизнес страдает из-за геополитики: на фоне спецоперации на Украине снизилось число посетителей казино в Сочи и Калининграде.

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з-за более долгого перелета из Москвы игорная зона «Красная Поляна» в первом полугодии недосчиталась 23% посетителей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщил РБК председатель Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий Дмитрий Афиногенов.

При этом посещаемость игорной зоны «Янтарная» в Калининградской области снизилась на 15−20% по сравнению с 2021 годом, сообщает топ-менеджмент.

Сейчас в России действуют четыре игорные зоны. Одна из них расположена в Приморье, пишет bfm.ru. По данным издания, инвестор из Гонконга отложил второй этап развития этой площадки.

Еще одна игорная зона находится в Алтайском крае. По итогам 2021 года единственное в Сибири легальное казино Altai Palace получило 329 млн рублей чистой прибыли. Это в 3,8 раза больше уровня 2020 года. При этом предыдущая наибольшая чистая прибыль была только в 2017 году в размере 113 млн рублей. К 2025 году в Алтайском крае на территории игорной зоны «Сибирская монета» построят четыре отеля, казино и два слот-зала.

Конечная цель игорных зон на ближайшие пять лет, утверждает Афиногенов, — развить близлежащую туристическую инфраструктуру до такого уровня, при котором неигровые доходы от сопутствующих развлечений будут превышать 50%.

Сейчас они ни в одной игорной зоне не превышают 10%.

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