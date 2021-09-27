27 сентября
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Жизнь

Четыре отеля и казино построят в Алтайском крае к 2025 году

В Алтайском крае на территории игорной зоны «Сибирская монета» построят четыре отеля, казино и два слот-зала, сообщает ТАСС.

Казино Altai Palace в игорной зоне "Сибирская монета".
Казино Altai Palace в игорной зоне "Сибирская монета".
Анна Зайкова, altapress.ru

Расширить единственную в Сибири игорную зону планируют к 2025 году, рассказал начальник алтайского управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

«Действующий инвестор Altai Palace заявил о дальнейших планах по развитию территории. Концепцией предусмотрено строительство с завершением в 2025 году четырех отелей на 830 мест размещения, двух слот-залов и казино, а также сопутствующей инфраструктуры. Altai Palace позиционирует себя не только как игорное заведение, но и как развлекательный комплекс для отдыха людей разного возраста. Реализация инвестором данных планов позволит разнообразить турпродукт Алтайского края», — отметил Дешевых.

Сейчас на территории «монеты» работают два инвестора — Altai Palace и «Золотая ласточка 8».

Ранее сообщали, что «Золотая ласточка 8» в 2024 году построит многофункциональный развлекательный комплекс стоимостью 3,6 млрд рублей.

«Инвестор получил положительное заключение экспертизы документации в прошлом году на строительство развлекательного комплекса, провел ряд подготовительных работ: была проведена отсыпка подъездных путей, земляные работы. В текущем году по разным причинам, в том числе из-за пандемии, из-за смены состава учредителей, нужно актуализировать свой проект», — пояснил начальник управления.

В 2021 году игорную зону посетили более 144,5 тыс. человек — на 35% выше уровня 2020 года. А с начала 2014 года, когда создали зону, турпоток составил 670 тыс. человек.

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