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Туризм

Строительство казино в «Сибирской монете» приостановили из-за коронавируса

Компания «Золотая ласточка 8» в прошлом году приступила к строительству развлекательного комплекса с казино в «Сибирской монете», но приостановила его из-за пандемии. Об этом рассказал начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Казино.
Казино.
СС0

Инвестор выполнил на площадке все подготовительные работы и получил разрешение на строительство слот-зала. Осенью и зимой стройку приостановили.

После перерыва компания должна актуализировать график финансирования и строительства, добавил чиновник.

Строительство, которое начали в июне, планировали завершить в 2024 году. Дешевых отметил, что пока ориентируется на этот год.

Проект строительства нового комплекса в &quot;Сибирской монете&quot;.
Проект строительства нового комплекса в «Сибирской монете».
invest.alregn.ru

Напомним, что общая стоимость проекта — 3,6 млрд рублей. «Золотая ласточка 8» планировала реализовать инвестпроект в три этапа: строительство слот-зала на 300 игровых автоматов и 10 игровых столов, а позже — гостиничный комплекс, казино и зону-отдыха.

Как уже писал altapress.ru, посещаемость алтайской игорной зоны «Сибирская монета» в 2020 году выросла на 20%.

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