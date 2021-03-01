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Экономика

Поклонники азартных игр не дали «Сибирской монете» прогореть в ковидном году

Посещаемость алтайской игорной зоны «Сибирская монета» в 2020 году выросла на 20%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на одного из инвесторов Алексея Сакварелидзе.

Казино Altai Palace в игорной зоне "Сибирская монета".
Казино Altai Palace в игорной зоне "Сибирская монета".
Анна Зайкова, altapress.ru

«Все идет, как запланировано. В прошлом году прирост посещаемости около 20%. Полтора месяца были закрыты на карантин, а по году все равно прирост», — сказал он.

По данным регионального управления по туризму, в 2019 году единственное в «Сибирской монете» казино Altai Palace посетили около 140 тыс. человек.

Летом 2020 года стало известно, как будет выглядеть второе казино. Инвестиции в проект составят 3,6 млрд рублей. Комплекс будет состоять из слот-зала, четырехзвездочной гостиницы на 150 номеров с рестораном, спортивным залом, спа-салоном, конференц-залом общей площадью более 10 тыс. кв. м.

Ранее эксперты туротрасли Алтая рассказали altapress.ru о пережитом локдауне и надеждах на светлое будущее.

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