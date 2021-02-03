Есть ли жизнь после ковида. Эксперты туротрасли Алтая о пережитом локдауне и надеждах на светлое будущее

Чиновники и представители туристического бизнеса рассказывают об итогах 2020 года и своих опасениях планировать год нынешний. Altapress.ru решил с помощью экспертов разобраться, помогли ли региону закрытые границы и федеральная программа кешбэка.

«Мы готовы оперативно менять форматы»

Директор Алтайтурцентра Денис Ивлев считает, что сейчас самое время продвигать регион через интернет-площадки. Он надеется, что в текущем году не придется забыть и о «живых» событиях.

— За последний год власти вынужденно перенесли много турмероприятий. Самые заметные — Шукшинские чтения , Алтайская зимовка и другие. Какой урон это нанесло туристической отрасли? Есть ли надежда , что в 2021 году они состоятся? Если все-таки не состоятся — есть ли план «б»?

— Да, действительно. Нам пришлось отменить всеми любимые праздники «Цветение маральника» и «Алтайскую зимовку», а ежегодный весенний форум «VisitAltai» перенести на осень и обеспечить его онлайн-трансляцию.

Летом гости и жители края также были лишены массовых туристских мероприятий. Тем не менее, начиная с конца июня, когда работа предприятий туриндустрии возобновилась, региональные компании фиксировали повышенный спрос на отдых в Алтайском крае, а некоторым удалось даже возместить потери за счет активного июля-августа и продолжительного осеннего сезона.

Денис Ивлев. altairegion22.ru

Огромную помощь регионам в этом плане оказал Ростуризм, который активно продвигал российские туристские дестинации и фактически обеспечил дополнительный турпоток в регионы, который раньше генерировался, в том числе, через проведение массовых туристских событийных мероприятий.

В наступившем году нам, очевидно, также придется поступать «по ситуации» санитарно-эпидемиологической. Мы, конечно же, готовы оперативно менять форматы, в том числе переходить в онлайн, если того потребует обстановка. Думаю, в этом плане нас поддержат как туристы, так и турбизнес.

— На чем хотите сосредоточиться для привлечения туристов?

— На развитии интернет-площадок для продвижения турпродукта региона — это и наш основной туристский интернет-портал visitaltai.ru, который мы уже обновили в прошлом году, и группы Алтайтурцентра в соцсетях. В этом же ряду стоят планы по раскрутке новой интернет-площадки санаторииалтая. рф, где размещена самая актуальная и достоверная информация о санаторно-курортных организациях края.

Цветение маральника. Фото предооставлено компанией «Авиафлот»

Впрочем, онлайн-продвижение не отменяет наши планы по презентации турпродукта края в оффлайне на традиционных краевых, межрегиональных и международных мероприятиях — выставках, форумах и т.д. Опять же, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Закрытые границы и мощная популяризация российских турдестинаций на федеральном уровне уже простимулировали интерес туристов к отечественному продукту — как среди тех, кто привык отдыхать за пределами страны, так и среди тех, кто предпочитал не выезжать на отдых за пределы соседнего региона. Думаю, этот тренд будет актуален и в текущем году.

Дело за малым — держать на уровне качество услуг.

«Сезонные обострения скажутся на спросе»

Санатории Белокурихи в уходящем году, несмотря на ограничения в приеме отдыхающих, традиционно вошли в топ-100 российских здравниц. А специальная рекламная кампания привлекла внимание туристов к новой лечебной программе по восстановлению после COVID-19. О ней рассказала Станислава Ваулина, пресс-секретарь компании «Курорт Белокуриха».

— Насколько популярной оказалась новая программа восстановления после ковида?

— Рекламная кампания по данной программе стартовала только в декабре, однако за два месяца мы наблюдаем активный интерес к ней. Программы реабилитации работают во всех санаториях сети — «Белокуриха», «Сибирь», «Катунь».

Санаторий «Катунь» входит в состав санаторно-курортного комплекса ЗАО «Курорт Белокуриха». Архив ЗАО «Курорт Белокуриха».

— В чем ее принципиальное отличие от программ восстановления после условного воспаления легких?

— Пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией, у большинства пациентов протекает тяжело, часто со стойкими расстройствами не только органов дыхания, но также сердечно-сосудистой системы, печени и почек. Кроме того, у людей, перенесших данное заболевание длительное время сохраняется астено-невротический синдром и снижение иммунитета.

В связи с этим медицинская постковидная реабилитация начинается с тщательного медицинского обследования (анализы, пульсоксеметрия, спирография, ЭКГ), которое выявляет, какие сферы организма наиболее пострадали. После этого лечащий врач назначает программное лечение.

В общих чертах оно включает: санаторный режим, лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику, лечебное питание, прием минеральной воды, бальнеотерапию, психотерапию, аппаратную физиотерапию, ингаляционную и климатотерапию.

— Как готовитесь к этому году и что от него ожидаете?

— Мы рассчитываем улучшать качество премиальных продуктов в санаториях, поскольку заметили растущий спрос на повышенный комфорт и дополнительное внимание при лечении.

Ожидания на 2021 год — сдержанные. Мы прекрасно понимаем, что сезонные обострения вирусов скажутся в том числе на спросе.

На «Курорте Белокуриха». Архив ЗАО «Курорт Белокуриха».

«Не было понимания , что делать и когда это кончится»

У турфирм не все так радужно — закрытие ключевых зарубежных направлений оставило их в подвешенном состоянии. Президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) Александра Томашевич уверена, что «протянуть» до открытия границ помогут налоговые каникулы.

— Что помогло турфирмам перенести весенне-летний локдаун и какой урон он им нанес?

— Вера в светлое будущее. А если серьезно, то туризм оказался в состоянии полного краха. Когда не было понимания что делать и когда это кончится. В целом, сегодня ситуация не очень изменилась.

Чтобы остаться на плаву, в первую очередь, мы оптимизировали все расходы. Некоторые арендаторы пошли навстречу и согласились уменьшить арендную плату, кому-то пришлось сократить менеджеров, отказаться от рекламы и так далее.

Александра Томашевич из личного архива

Государственные программы поддержали, но не спасли нас, конечно. Больше всего помогли налоговые каникулы. Налоговые каникулы на 2021 год — это та мера поддержки, которая поможет пережить начавшийся год.

— Сколько потеряли турагентства в 2020 году?

— Закрытие массовых зарубежных направлений подкосило рынок. Специалисты говорят: для того, чтобы компенсировать убытки 2020 года, туристическому рынку понадобиться не менее 5 лет.

Помимо этого у нас были очень большие планы на 2020 год, связанные не только с масштабным празднованием юбилея нашей ассоциации, но и с обучением специалистов, приглашением спикеров федерального уровня и т.д. Жаль этих нереализованных планов.

Карта. Путешествие. СС0

— Какие туристические направления реально могут открыться в этом году?

— Мы рассчитываем на часть стран юго-восточной Азии и Средиземноморскую Европу. Это для нас ключевые направления. Ждем и надеемся, что этот год будет лучше и стабильнее 2020-го.

«Мы вполне можем достигнуть показателей 2019 года»

Кому закрытые границы поставили подножку, а кому — помогли. В управлении по туризму Алтайского края рассказали, что федеральное продвижение отдыха на Алтае, чартерные рейсы из центральной России и программа туристического кешбэка обеспечили достойный турпоток в регион. Ответы ведомством были предоставлены на запрос altapress.ru.

— Можно ли сказать , что закрытые границы дадут толчок для развития алтайского туризма?

— Алтай стал точкой притяжения не только для жителей соседних регионов, но и для гостей из центральных регионов страны. Этому способствовала поддержка Ростуризма, который включил Алтайский край в число 10 якорных туристических регионов России и активно популяризировал отдых на Алтае.

Алтай. Горы. Туризм. CC0

Кроме того, в 2020 году впервые появились чартерные туры на Алтай из Москвы и Санкт-Петербурга, которые простимулировали спрос и изменили въездной поток. Турбизнес фиксировал повышенный спрос на отдых в четырех- и пятизвездочных отелях, на индивидуальные и эксклюзивные программы. Также программа по возврату кешбэка стимулировала турпоток в межсезонье.

— Расскажите об итогах программы кешбэка. Можно ли говорить о ее эффективности?

— Свести общие данные о том, сколько человек воспользовалось кешбэком для отдыха в Алтайском крае и на какой объем средств, достаточно сложно, потому что туры и проживание реализовывались большим количеством федеральных туроператоров и через агрегаторы, а их данные мы не сможем получить.

Однако, по информации региональных участников, в первом этапе программы приняли участие 15 коллективных средств размещения, включая санатории, которыми реализовано 956 путевок на сумму более 45 млн рублей, а во втором этапе программы их количество увеличилось в два раза. Также 6 региональных туроператоров за два этапа акции продали 520 турпакетов в Алтайский край.

Чемодан. СС0

По данным Ростуризма, россияне в рамках программы туристического кешбэка приобрели туры на 6,5 млрд руб., общая сумма возврата туристам — 1,2 млрд руб. Продажи туроператоров увеличились на 40%, у агрегаторов в сфере путешествий — на 15−20%.

Программа позволила сделать путешествия по России более доступными, и в поездку смогли отправиться те, кто даже этого изначально не планировал. Она будет продолжена в марте.

— Есть мнение , что условия участия предусматривают слишком строгие требования ( сжатые сроки подачи документов для туроператоров , короткий срок действия программы и др.). Чего еще программе не хватает , чтобы стать идеальной?

— Безусловно, старт любого нового проекта сопровождается определенными техническими сложностями. К тому же и самим участникам потребовалось время, чтобы разобраться с программой, электронной системой, предлагаемыми формами документов и т.д. Но, в конечном счете, даже первый этап программы был успешно реализован.

Работа с документами. pixabay.com

Что касается сжатых сроков подачи документов, то 10 дней — это вполне реальный срок. Действовала программа полтора месяца, этого времени также было достаточно для того, чтобы туристам определиться с выбором отдыха и приобрести путевку.

По мнению туроператоров, хотелось бы увеличить сроки путешествий. Многие туристы из-за введения новых ограничительных мер в некоторых регионах обращались к своим туроператорам с просьбой отложить их путешествие на более поздний срок.

Правительство РФ пошло навстречу и решило перенести такие путешествий до конца текущего года. Но нужно понимать, что это правило, если на территории запланированного места отдыха объявили режим повышенной готовности.

— Сколько туристов приедут на Алтай в предстоящем сезоне , ваши прогнозы?

— Как показала практика прошлого года, на любые ожидания и прогнозы могут наложиться обстоятельства непреодолимой силы.

Самоизоляция. Коронавирус. CC0

Если ситуация стабилизируются и до начала летнего сезона снимется ряд ограничений, то показатели по объемам предоставленных туристам услуг в 2021 году вполне могут достигнуть показателей 2019 года.