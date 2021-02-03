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Туризм

Есть ли жизнь после ковида. Эксперты туротрасли Алтая о пережитом локдауне и надеждах на светлое будущее

Чиновники и представители туристического бизнеса рассказывают об итогах 2020 года и своих опасениях планировать год нынешний. Altapress.ru решил с помощью экспертов разобраться, помогли ли региону закрытые границы и федеральная программа кешбэка.

Сломанный глобус.
Сломанный глобус.
gettyimages.fi

«Мы готовы оперативно менять форматы»

Директор Алтайтурцентра Денис Ивлев считает, что сейчас самое время продвигать регион через интернет-площадки. Он надеется, что в текущем году не придется забыть и о «живых» событиях.

— За последний год власти вынужденно перенесли много турмероприятий. Самые заметные — Шукшинские чтения, Алтайская зимовка и другие. Какой урон это нанесло туристической отрасли? Есть ли надежда, что в 2021 году они состоятся? Если все-таки не состоятся — есть ли план «б»?

— Да, действительно. Нам пришлось отменить всеми любимые праздники «Цветение маральника» и «Алтайскую зимовку», а ежегодный весенний форум «VisitAltai» перенести на осень и обеспечить его онлайн-трансляцию.

Летом гости и жители края также были лишены массовых туристских мероприятий. Тем не менее, начиная с конца июня, когда работа предприятий туриндустрии возобновилась, региональные компании фиксировали повышенный спрос на отдых в Алтайском крае, а некоторым удалось даже возместить потери за счет активного июля-августа и продолжительного осеннего сезона.

Денис Ивлев.
Денис Ивлев.
altairegion22.ru

Огромную помощь регионам в этом плане оказал Ростуризм, который активно продвигал российские туристские дестинации и фактически обеспечил дополнительный турпоток в регионы, который раньше генерировался, в том числе, через проведение массовых туристских событийных мероприятий.

В наступившем году нам, очевидно, также придется поступать «по ситуации» санитарно-эпидемиологической. Мы, конечно же, готовы оперативно менять форматы, в том числе переходить в онлайн, если того потребует обстановка. Думаю, в этом плане нас поддержат как туристы, так и турбизнес.

— На чем хотите сосредоточиться для привлечения туристов?

— На развитии интернет-площадок для продвижения турпродукта региона — это и наш основной туристский интернет-портал visitaltai.ru, который мы уже обновили в прошлом году, и группы Алтайтурцентра в соцсетях. В этом же ряду стоят планы по раскрутке новой интернет-площадки санаторииалтая. рф, где размещена самая актуальная и достоверная информация о санаторно-курортных организациях края.

Цветение маральника.
Цветение маральника.
Фото предооставлено компанией «Авиафлот»

Впрочем, онлайн-продвижение не отменяет наши планы по презентации турпродукта края в оффлайне на традиционных краевых, межрегиональных и международных мероприятиях выставках, форумах и т.д. Опять же, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Закрытые границы и мощная популяризация российских турдестинаций на федеральном уровне уже простимулировали интерес туристов к отечественному продукту — как среди тех, кто привык отдыхать за пределами страны, так и среди тех, кто предпочитал не выезжать на отдых за пределы соседнего региона. Думаю, этот тренд будет актуален и в текущем году.

Дело за малым — держать на уровне качество услуг.

«Сезонные обострения скажутся на спросе»

Санатории Белокурихи в уходящем году, несмотря на ограничения в приеме отдыхающих, традиционно вошли в топ-100 российских здравниц. А специальная рекламная кампания привлекла внимание туристов к новой лечебной программе по восстановлению после COVID-19. О ней рассказала Станислава Ваулина, пресс-секретарь компании «Курорт Белокуриха».

— Насколько популярной оказалась новая программа восстановления после ковида?

— Рекламная кампания по данной программе стартовала только в декабре, однако за два месяца мы наблюдаем активный интерес к ней. Программы реабилитации работают во всех санаториях сети — «Белокуриха», «Сибирь», «Катунь».

Санаторий &quot;Катунь&quot; входит в состав санаторно-курортного комплекса ЗАО &quot;Курорт Белокуриха&quot;.
Санаторий «Катунь» входит в состав санаторно-курортного комплекса ЗАО «Курорт Белокуриха».
Архив ЗАО «Курорт Белокуриха».

— В чем ее принципиальное отличие от программ восстановления после условного воспаления легких?

— Пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией, у большинства пациентов протекает тяжело, часто со стойкими расстройствами не только органов дыхания, но также сердечно-сосудистой системы, печени и почек. Кроме того, у людей, перенесших данное заболевание длительное время сохраняется астено-невротический синдром и снижение иммунитета.

В связи с этим медицинская постковидная реабилитация начинается с тщательного медицинского обследования (анализы, пульсоксеметрия, спирография, ЭКГ), которое выявляет, какие сферы организма наиболее пострадали. После этого лечащий врач назначает программное лечение.

В общих чертах оно включает: санаторный режим, лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику, лечебное питание, прием минеральной воды, бальнеотерапию, психотерапию, аппаратную физиотерапию, ингаляционную и климатотерапию.

— Как готовитесь к этому году и что от него ожидаете?

— Мы рассчитываем улучшать качество премиальных продуктов в санаториях, поскольку заметили растущий спрос на повышенный комфорт и дополнительное внимание при лечении.

Ожидания на 2021 год — сдержанные. Мы прекрасно понимаем, что сезонные обострения вирусов скажутся в том числе на спросе.

На &quot;Курорте Белокуриха&quot; .
На «Курорте Белокуриха».
Архив ЗАО «Курорт Белокуриха».

«Не было понимания, что делать и когда это кончится»

У турфирм не все так радужно — закрытие ключевых зарубежных направлений оставило их в подвешенном состоянии. Президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) Александра Томашевич уверена, что «протянуть» до открытия границ помогут налоговые каникулы.

— Что помогло турфирмам перенести весенне-летний локдаун и какой урон он им нанес?

— Вера в светлое будущее. А если серьезно, то туризм оказался в состоянии полного краха. Когда не было понимания что делать и когда это кончится. В целом, сегодня ситуация не очень изменилась.

Чтобы остаться на плаву, в первую очередь, мы оптимизировали все расходы. Некоторые арендаторы пошли навстречу и согласились уменьшить арендную плату, кому-то пришлось сократить менеджеров, отказаться от рекламы и так далее.

Александра Томашевич
Александра Томашевич
из личного архива

Государственные программы поддержали, но не спасли нас, конечно. Больше всего помогли налоговые каникулы. Налоговые каникулы на 2021 год это та мера поддержки, которая поможет пережить начавшийся год.

— Сколько потеряли турагентства в 2020 году?

— Закрытие массовых зарубежных направлений подкосило рынок. Специалисты говорят: для того, чтобы компенсировать убытки 2020 года, туристическому рынку понадобиться не менее 5 лет.

Помимо этого у нас были очень большие планы на 2020 год, связанные не только с масштабным празднованием юбилея нашей ассоциации, но и с обучением специалистов, приглашением спикеров федерального уровня и т.д. Жаль этих нереализованных планов.

Карта. Путешествие.
Карта. Путешествие.
СС0

— Какие туристические направления реально могут открыться в этом году?

— Мы рассчитываем на часть стран юго-восточной Азии и Средиземноморскую Европу. Это для нас ключевые направления. Ждем и надеемся, что этот год будет лучше и стабильнее 2020-го.

«Мы вполне можем достигнуть показателей 2019 года»

Кому закрытые границы поставили подножку, а кому — помогли. В управлении по туризму Алтайского края рассказали, что федеральное продвижение отдыха на Алтае, чартерные рейсы из центральной России и программа туристического кешбэка обеспечили достойный турпоток в регион. Ответы ведомством были предоставлены на запрос altapress.ru.

— Можно ли сказать, что закрытые границы дадут толчок для развития алтайского туризма?

— Алтай стал точкой притяжения не только для жителей соседних регионов, но и для гостей из центральных регионов страны. Этому способствовала поддержка Ростуризма, который включил Алтайский край в число 10 якорных туристических регионов России и активно популяризировал отдых на Алтае.

Алтай. Горы. Туризм.
Алтай. Горы. Туризм.
CC0

Кроме того, в 2020 году впервые появились чартерные туры на Алтай из Москвы и Санкт-Петербурга, которые простимулировали спрос и изменили въездной поток. Турбизнес фиксировал повышенный спрос на отдых в четырех- и пятизвездочных отелях, на индивидуальные и эксклюзивные программы. Также программа по возврату кешбэка стимулировала турпоток в межсезонье.

— Расскажите об итогах программы кешбэка. Можно ли говорить о ее эффективности?

— Свести общие данные о том, сколько человек воспользовалось кешбэком для отдыха в Алтайском крае и на какой объем средств, достаточно сложно, потому что туры и проживание реализовывались большим количеством федеральных туроператоров и через агрегаторы, а их данные мы не сможем получить.

Однако, по информации региональных участников, в первом этапе программы приняли участие 15 коллективных средств размещения, включая санатории, которыми реализовано 956 путевок на сумму более 45 млн рублей, а во втором этапе программы их количество увеличилось в два раза. Также 6 региональных туроператоров за два этапа акции продали 520 турпакетов в Алтайский край.

Чемодан.
Чемодан.
СС0

По данным Ростуризма, россияне в рамках программы туристического кешбэка приобрели туры на 6,5 млрд руб., общая сумма возврата туристам — 1,2 млрд руб. Продажи туроператоров увеличились на 40%, у агрегаторов в сфере путешествий — на 15−20%.

Программа позволила сделать путешествия по России более доступными, и в поездку смогли отправиться те, кто даже этого изначально не планировал. Она будет продолжена в марте.

— Есть мнение, что условия участия предусматривают слишком строгие требования (сжатые сроки подачи документов для туроператоров, короткий срок действия программы и др.). Чего еще программе не хватает, чтобы стать идеальной?

— Безусловно, старт любого нового проекта сопровождается определенными техническими сложностями. К тому же и самим участникам потребовалось время, чтобы разобраться с программой, электронной системой, предлагаемыми формами документов и т.д. Но, в конечном счете, даже первый этап программы был успешно реализован.

Работа с документами.
Работа с документами.
pixabay.com

Что касается сжатых сроков подачи документов, то 10 дней — это вполне реальный срок. Действовала программа полтора месяца, этого времени также было достаточно для того, чтобы туристам определиться с выбором отдыха и приобрести путевку.

По мнению туроператоров, хотелось бы увеличить сроки путешествий. Многие туристы из-за введения новых ограничительных мер в некоторых регионах обращались к своим туроператорам с просьбой отложить их путешествие на более поздний срок.

Правительство РФ пошло навстречу и решило перенести такие путешествий до конца текущего года. Но нужно понимать, что это правило, если на территории запланированного места отдыха объявили режим повышенной готовности.

— Сколько туристов приедут на Алтай в предстоящем сезоне, ваши прогнозы?

— Как показала практика прошлого года, на любые ожидания и прогнозы могут наложиться обстоятельства непреодолимой силы.

Самоизоляция. Коронавирус.
Самоизоляция. Коронавирус.
CC0

Если ситуация стабилизируются и до начала летнего сезона снимется ряд ограничений, то показатели по объемам предоставленных туристам услуг в 2021 году вполне могут достигнуть показателей 2019 года.

Цифры

10 млн рублей из краевого бюджета выделено на возмещение затрат турбизнесу, понесенных от covid-19.

66 млн рублей — сумма безвозмездных субсидий из федерального бюджета предоставлено субъектам турбизнеса Алтайского края.

27% или 1,3 млрд рублей — настолько снизился объем платных услуг в сфере туризма за 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом.

Количество гостей, посетивших санатории «Курорт Белокуриха»:

36 тыс человек — в 2019 году. 21 тыс человек — в 2020 году.

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