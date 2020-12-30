Заграница нам поможет. Куда летают алтайские путешественники и как при этом себя чувствуют турфирмы

Оборот туристической отрасли по итогам года сократился на 60%, сообщает ТАСС со ссылкой на Ростуризм. Altapress.ru рассказывает, какие страны вместе с внутренними курортами «спасли» наши турфирмы, кусаются ли цены и боятся ли русские туристы ковида.

Открытые страны и самые популярные направления

Одними из первых открывшихся для туристов стран стали Турция и Танзания. Рейсы с ними возобновили 10 августа.

«Программы в Анталью стартовали 10 августа. Занзибар с вылетом из Новосибирска запустился намного позже — с 14 ноября, — вспоминает Александр Смирнов, директор турфирмы „Плот“. — Турция — традиционный лидер летнего отдыха среди зарубежных стран: доступные цены, прямые перелеты, широкая линейка отелей с любимой для россиян концепцией отдыха по системе „все включено“».

Сейчас особенно популярны туры на остров Занзибар. По данным Pegas Touristik, самолеты вылетают из Толмачево в Танзанию с загрузкой 98−100%.

Евгения Беспалова,

директор турфирмы «100 дорог»:

— Чартерные рейсы из Москвы в Танзанию пустили три года назад, тогда я сама туда отправилась отдохнуть и посмотреть страну. Продажи туров в Занзибар у нас были, но единичные. Впрочем, как и на Мальдивы, которые тоже сейчас популярны. До пандемии основной поток алтайских туристов был зимой во Вьетнам и Таиланд. Сейчас эти страны закрыты.

В самолете. Авиасообщение. CC0

Для российских туристов открыты 15 стран: Абхазия, Беларусь, Египет, Казахстан, Киргизия, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сейшельские острова, Сербия, Турция, Танзания, Швейцария, Республика Корея, Эфиопия. Въезд в Великобританию закрыт до 29 декабря из-за появления нового штамма коронавируса.

Цены на туры и покупательская способность

По оценке Александра Смирнова, средняя цена турпакета на двоих в Занзибар — 140 тыс. рублей. Минимальная — от 49 тыс. на человека. «Там прекрасное море. По красоте не уступает морю на Мальдивах. Из плюсов — низкие цены на морепродукты, африканская экзотика, возможность побыть на материковой части, в знаменитых национальных парках, — объясняет возросший спрос Смирнов. — В ОАЭ желающих меньше — прямые регулярные рейсы возобновились из Новосибирска лишь 17 декабря».

Средний чек тура в 2020 году по версии Pegas Touristik За рубеж — 35−40 тыс. рублей на человека. По России — 22 тыс. рублей на человека.

Валюта CC0

«Потребность в отдыхе есть и, несмотря ни на что, остается, люди хотят получать позитивные эмоции и узнавать новое, общаться», — говорит Марина Безрядина, гендиректор Pegas Touristik Новосибирск. Она отмечает, что люди чаще выбирали туры по России, но при открытии границ возник большой спрос на поездки за рубеж. Цены остались на уровне прошлых сезонов и повышались только за счет увеличения курса валют, а покупательская способность не менялась. Сокращение турпотока Безрядина объясняет ограниченностью географии.

Евгения Беспалова,

директор турфирмы «100 дорог»:

— Летом-осенью средний чек тура в Турцию вырос примерно на 20−30%. Что касается зимнего сезона — из теплых направлений доступны только Мальдивы, ОАЭ, Куба и Танзания (остров Занзибар). Эти направления сами по себе всегда были дорогими, а сейчас еще и пользуются большим спросом. Поэтому и цены выросли примерно на 50−70%.

В агентстве Евгении Беспаловой в декабре текущего года забронировано в четыре раза меньше туров, чем в прошлом году. Зато их средний чек вырос почти в два раза. «Ситуация отличается у разных агентств, знаю тех, у кого продажи совсем на нуле», — отмечает предприниматель.

Александр Смирнов,

директор турфирмы «Плот»:

— В целом по стране, как и во всем мире, статистика вылетов ухудшилась. Коронавирус, экономическая ситуация, боязнь заразиться и попасть в длительную изоляцию в стране отдыха, узкая линейка направлений — это комплекс негативных факторов, который сказался на спросе. Но, не смотря на это, люди путешествуют. Российские туристы — самые смелые в мире.

Александр Смирнов. страница Александра Смирнова в Facebook

Как себя чувствуют турфирмы

По словам Александра Смирнова, объем продаж в российской туротрасли упал примерно на 70%. «Сейчас практически у всех агентств период выживания. По стране их закрылось около половины. Абсолютное большинство работает либо в убыток, либо в ноль с надеждой на лучшие времена», — говорит он.

И все же сибирским агентствам, по его мнению, выживать проще, чем московским: аренда ниже, у некоторых есть свои офисы. «Сам факт, что среди членов АРАТ (Алтайская региональная ассоциация туризма) не закрылась ни одна фирма, говорит о многом», — объясняет Смирнов.

Александр Смирнов,

директор турфирмы «Плот»:

— Конечно, в агентствах цены не выше, чем у туроператоров — это сложившаяся практика. Скорее, наоборот. Туристу выгоднее приобретать туры в турагентствах, так как постоянные клиенты всегда получают преференции: бесплатные трансферы, подарки, бонусы, поддержку в случае трудной ситуации во время отдыха. У кого есть хорошая клиентская база — тем проще. Даже если из нее 20−30% клиентов приобретут услуги — это уже позволит хотя бы свести концы с концами и даже какую-то прибыль получить.

Декорированные черепа , Мексика. travelask.ru

Александр уверен, что ситуация уже улучшается, география расширяется: открываются Доминикана и Мексика, очень популярные зимой. Увеличивается количество вылетов на Мальдивы.

Евгения Беспалова,

директор агентства «100 дорог»:

— Год был тяжелым. С марта и до июля мы занимались решением проблем и взаимодействием с туристами с одной стороны и туроператорами — с другой. Была подушка безопасности, немного помогло государство. С середины июня начались хорошие продажи курортов России, позже подключилась Турция. Там из-за теплой погоды туристы купались в море вплоть до середины ноября. Это помогло продержаться.

В январе обычно начинается раннее бронирование на лето, поэтому без работы, думаю, не останемся. Делаем ставки на наши и турецкие курорты. Тяжело будет, если к следующему зимнему сезону не откроется юго-восточная Азия — Вьетнам и Таиланд.

Директора отмечают, что также вырос спрос на внутренний туризм. Александр Смирнов говорит, что все хорошие гостиницы в Горном Алтае на новогодние каникулы забронированы практически на 100%. Однако ни в Республике Алтай, ни в нашем регионе не все так радостно, как ожидалось.

Дорога. Алтай. Зима. Евгения Родочинская

Александр Смирнов,

директор турфирмы «Плот»:

— Летний сезон был коротким: Горный Алтай открыли только в начале июля, май и июнь выпали из продаж. Плюс еще иностранцам закрыли границы. Это плохо для тех туроператоров, которые, как мы, специализируются на приеме зарубежных туристов. В Алтайском крае на протяжении многих лет было больше миллиона туристов в год. В этом году — примерно 680 тыс.

Москвичи отправились в Шерегеш — только три чартера летят из столицы в Новокузнецк. Горнолыжники массово на Алтай не поедут. Нам, к сожалению, трудно соперничать с Горной Шорией или Красной Поляной.