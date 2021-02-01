Хозяин «дворца Путина» миллиардер Ротенберг построит курорт на Алтае

Миллиардер Аркадий Ротенберг построит курорт на Алтае. Об этом он заявил в программе « Вести недели с Дмитрием Киселевым » на канале «Россия 24».

Ротенберг планирует развить сеть современных санаториев. Его объекты уже есть в Крыму, в Сочи и на Дальнем Востоке.

«Есть объект, который я рассматриваю на Алтае. Я двигаюсь в этом направлении, мне это нравится», — сообщил предприниматель.

В сюжете говорится, что в Алтайском крае, который имеет «нераскрытый туристический потенциал мирового уровня», начинается строительство комплекса «посерьезней, чем под Геленджиком». Речь идет о горнолыжном курорте.

«Мы рассматриваем несколько вариантом строительства курорта общей пропускной способностью до 5,7 тысяч человек», — прокомментировал журналистам представитель компании-инвестора Виталий Кашников.

Планируется от двух до четыре гандольно-кресельных подъемника и от пяти до 12 горнолыжных трасс общей протяженностью до 20 км.

Ранее Ротенберг заявил, что является настоящим владельцем «Дворца Путина» из расследования ФБК. Он решил рассказать об этом «из-за скандала и инсинуаций». Бизнесмен утверждает, что строит на мысе Идокопас апарт-отель, он откроется через полтора-два года.