Найден владелец «дворца Путина» в Геленджике

Ранее команда Навального утверждала, что дворец построили для самого Путина на собранные от взяток и «откатов» деньги.

По словам Ротенберга, он решил рассказать об этом «из-за скандала и инсинуаций». Бизнесмен утверждает, что строит на мысе Идокопас апарт-отель, он откроется через полтора-два года.

Главред Mash Максим Иксанов побывал на территории этого объекта в Геленджике. Иксанов утверждал, что никакой роскоши на стройке не увидел.

«Описать локацию довольно просто — это один сплошной бетон. По сути все находится на нулевом этапе строительства. Перед друзьями не похвастаешься», — сказал он.

<По данным The Insider Иксанов живет в доме в Москве, который принадлежит управделами президента. В том же доме живут и сыновья российского премьера Михаила Мишустина и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.>

Журналисты госканала «Россия 1» также сняли собственный фильм о «дворце Путина». На видео дворец называют апарт-отелем. Глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих в Twitter раскритиковала версию с отелем, пишет polit.ru.

«Ну и повторю главный вопрос. Зачем государственная компания Транснефть, возглавляемая другом Путина Токаревым, платит 120 млн рублей в месяц за аренду недостроенного апарт-отеля?», — спрашивает Певчих.

Что произошло

ФБК 19 января опубликовал расследование о «дворце Путина» — резиденции в Геленджике площадью 17,6 тыс. квадратных метров и стоимостью 100 млрд рублей. Расследование за десять дней набрало 100 млн просмотров.

Фонд сообщил, что это самый большой частный дом в России, и его площадь равняется 39 княжествам Монако. На территории есть ледовый дворец, церковь, чайный домик площадью 2,5 тыс. квадратных метров, подземный тоннель с выходом к морю. Рядом находятся виноградники, шато и устричная ферма. Также указано, что территория резиденции взята под охрану ФСО. Над дворцом — бесполетная зона.

Комментарии Кремля и спецслужб

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на расследование заявил, что у Владимира Путина «нет никакого дворца». И назвал расследование Навального «лохотроном».

Глава государства также заявил, что ни ему, ни его родственникам дворец не принадлежит. В Кремле утверждают, что знают, в чьей собственности находится объект, но считают «некорректным» разглашать имя владельца.

Бесполетная зона в районе мыса Идокопас (Геленджик) установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности, говорится в ответе ФСБ на запрос РБК.

<Закон о СМИ обязывает указать, что Фонд борьбы с коррупцией внесен в «реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента».>