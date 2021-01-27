Спецслужбы объяснили, почему закрыто воздушное пространство в районе Геленджика

Бесполетная зона в районе мыса Идокопас (Геленджик) установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности, говорится в ответе ФСБ на запрос РБК.

Причиной стала «возросшая разведывательная активность ряда государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.

Административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре прошлого года, следует из ответа ФСБ.

Пограничный режим установлен в морской акватории Геленджика в соответствии с приказами ФСБ.

Запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет, в этом районе также нет и других объектов, подведомственных службе.

Фильм

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального 19 января опубликовал расследование о «дворце Путина» — резиденции в Геленджике площадью 17,6 тыс. квадратных метров и стоимостью 100 млрд рублей. По данным ФБК, это самый большой частный дом в России, и его площадь равняется 39 княжествам Монако.

На территории поместья есть ледовый дворец, церковь, подземный тоннель с выходом к морю. А также — вертолетная площадка.

Президент РФ Владимир Путин отрицает свою причастность к этому дворцу. По его словам, дворцом владеют бизнесмены. В Кремле разглашать имена владельцев отказались.

<Закон о СМИ обязывает указать, что Фонд борьбы с коррупцией внесен в «реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента».>