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Политика

Мэр Геленджика пообещал узнать о проведении экскурсий по «дворцу Путина»

Мэр Геленджика Алексей Богодистов пообещал изучить возможность проведения экскурсий по так называемому «дворцу Путина», пишет «Подъем».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Градоначальника спросили — не хотят ли местные власти организовать реальную экскурсию после множества «мемных» и виртуальных.

«Владельца я не знаю, информации о статусе по этому объекту у меня тоже нет на данный момент. Насчет экскурсий и доступа уточню. Но это право владельца — организовывать такие экскурсии или нет», — прокомментировал предложение мэр.

И добавил, что люди, которые могут себе позволить такие объекты недвижимости, могут быть не рады, что в их пространстве «кто-то пытается экскурсии организовать», пишет polit.ru.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Комментарий Путина

Накануне президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о дворце в Геленджике и прокомментировал акции протеста в России.

«Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — заявил российский лидер.

Также президент сказал, что сам фильм-расследование он не смотрел, ввиду отсутствия времени, но ознакомлен с видеоподборками, которые подготовили его помощники.

Суть расследования глава государства оценил критически и напомнил, что тема «дворца» обсуждается уже более десяти лет, а посему за эти годы должны были остаться документы, связанные со столь большим имущественным комплексом.

Что же касается акций протеста, которые прошли 23 января в российских городах, то по этому поводу Путин сказал, все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом.

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
instagram.com/navalny.

Фильм

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального 19 января опубликовал расследование о «дворце Путина» — резиденции в Геленджике площадью 17,6 тыс. квадратных метров и стоимостью 100 млрд рублей. По данным ФБК, это самый большой частный дом в России, и его площадь равняется 39 княжествам Монако.

На территории поместья есть ледовый дворец, церковь, подземный тоннель с выходом к морю.

<Закон о СМИ обязывает указать, что Фонд борьбы с коррупцией внесен в «реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента».>

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