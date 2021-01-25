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Политика

Путин ответил на вопрос о дворце в Геленджике и прокомментировал акции протеста в России

Президент Владимир Путин в ходе общения со студентами по видеосвязи 25 января ответил на вопрос о приписываемом ему «дворце» в Геленджике и рассказал, что думает о недавних акциях протеста, которые прошли в российских городах.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Так, один из участников мероприятия задал главе государства вопрос о том, что сейчас одним из самых популярных видео на хостинге YouTube является фильм-расследование о том, что у президента РФ якобы имеется дворец в Геленджике.

«Владимир Владимирович, правда ли это?», — прямо спросил молодой человек.

«Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — цитирует Путина РБК.

Также президент сказал, что сам фильм-расследование он не смотрел, ввиду отсутствия времени, но ознакомлен с видеоподборками, которые подготовили его помощники.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин

Суть расследования глава государства оценил критически и напомнил, что тема «дворца» обсуждается уже более десяти лет, а посему за эти годы должны были остаться документы, связанные со столь большим имущественным комплексом.



«Вместо всего этого что — разместили мою фотографию, мое плавание стилем баттерфляй в каком-то бассейне, где я никогда не был и не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. В Енисее в 2016 году. Это просто компиляция, монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать «Скучно, девочки», — отметил президент.

Что же касается акций протеста, которые прошли 23 января в российских городах, то по этому поводу Путин сказал, все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом.

«Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно», — цитирует президента РИА Новости.

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